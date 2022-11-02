Chăm chỉ dưỡng da với những loại mặt nạ vừa đơn giản vừa rẻ tiền này, da mịn màng trắng hồng rạng rỡ cấp tốc

Trộn tất cả các thành phần trong một bát nhỏ cho đến khi hỗn hợp có dạng kem. Thoa nó lên da trong một lớp mỏng và để nó trong 20 phút. Rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm.

2. Mặt nạ cà phê để chống lại khuôn mặt sưng húp

Thành phần:

1/2 cốc hạt cà phê xay

1 muỗng cà phê mật ong

3 muỗng cà phê sữa

Phương pháp:

Cho cà phê vào bát nhỏ, sau đó đổ sữa và mật ong vào. Khuấy nó cho đến khi hỗn hợp có dạng kem. Thoa hỗn hợp lên da một lớp mỏng và để khô trong 15 phút. Rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm.

3. Mặt nạ chuối cho làn da dịu nhẹ

Thành phần:

1/2 quả chuối nghiền

1 muỗng cà phê mật ong

1 muỗng canh dầu ô liu

2 muỗng canh sữa chua Hy Lạp

Phương pháp:

Trộn tất cả các thành phần với nhau cho đến khi nó kết hợp tốt lại, thoa nó lên da và để nó trong 15 phút. Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

4. Mặt nạ cà chua làm mới làn da

Thành phần:

2 muỗng canh cà chua xay nhuyễn

3 muỗng cà phê đường

Một chút nước chanh

Phương pháp:

Trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, thoa đều lên da và massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn trong khoảng 5 phút. Rửa sạch bằng nước ấm và dưỡng ẩm.

5. Mặt nạ đu đủ cho làn da tươi sáng hơn

Thành phần:

3 muỗng canh đu đủ xay nhuyễn

Một chút nước chanh

Phương pháp:

Trộn tất cả các thành phần với nhau trong một cái bát nhỏ để tạo thành một chất lỏng đặc. Thoa hỗn hợp lên mặt và để trong 7-10 phút, rửa sạch bằng nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm sau đó. Axit tự nhiên trong đu đủ nhẹ nhàng tẩy da chết và giúp làm sạch lỗ chân lông. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng cam quýt tươi có thể gây dị ứng nên bạn hãy nhơ scaran thận khi sử dụng.

Theo Brightside