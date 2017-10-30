Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng

Chăm sóc da 30/10/2017 16:15

7 nguyên liệu dưới đây tuy được dùng nhiều trong việc làm đẹp nhưng nếu sử dụng sai cách, chúng sẽ hóa độc dược khiến làn da bị bào mòn, nổi mụn thậm chí là dị ứng vô cùng nguy hiểm.

1. Rượu

Trong rượu chứa cồn - loại chất có khả năng khử trùng, diệt vi khuẩn, tuy nhiên chúng lại có tác dụng làm khô và nếu dùng quá liều sẽ gây ra tổn hại lớn cho da.

Rượu, bia, nước hoa hồng chính là những dung dịch chứa hàm lượng cồn cao mà phụ nữ thường dùng để làm đẹp hàng ngày. Do đó, khi sử dùng những loại mỹ phẩm chứa cồn, đặc biệt là rượu để làm đẹp, bạn cần cân nhắc về liều lượng sao cho phù hợp.

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 1
Rượu chứa cồn - loại chất vô cùng có hại đối với da - Ảnh: Internet

2. Kem đánh răng

Nhiều bạn nữ dùng kem đánh răng để làm khô đầu mụn hoặc tẩy lông non trên mặt mà không biết loại kem này có ảnh hưởng rất xấu khiến các tế bào nhanh khô và chết đi, mất đi độ ẩm tự nhiên. Khi thoa kem đánh răng lên da nhạy cảm sẽ nổi mẩn ngứa, dị ứng vô cùng nguy hiểm.

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 2
Da nhạy cảm không nên dùng kem đánh răng - Ảnh: Internet

3. Oxy già

Trong y học, oxy già được sử dụng để sát khuẩn, chống viêm cho vết thương, vết lở loét. Một số chị em dùng oxy già để trị mụn, dưỡng trắng da nhưng nếu dùng quá liều có thể gây bỏng, phồng rộp. Bên cạnh đó, oxy già là một trong những chất gây sưng, viêm và nóng rát da.

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 3
Thoa oxy già thường xuyên có thể gây bỏng rát, phồng rộp - Ảnh: Internet

4. Chanh 

Tuy là một trong những loại quả mang đến nhiều lợi ích trong việc làm đẹp nhưng lượng axit và viamin C trong chanh nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây bào mòn và mỏng da. Do đó khi dùng nước cốt chanh để làm mặt nạ, bạn nên hòa thêm những nguyên liệu làm dịu như dầu dừa, mật ong, vitamin E…

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 4
Axit và vitamin C trong chanh có thể làm bào mòn da nếu dùng quá liều - Ảnh: Internet

5. Bột baking soda

Baking soda hay còn gọi là bột nở có tính tẩy rất mạnh nên có khả năng loại bỏ tế bào chết hiệu quả. Tuy nhiên, không được giữ bột baking soda trên da quá 30 – 45 giây, vì loại bột này sẽ khiến da mỏng, bỏng rát và đỏ ửng.

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 5
Baking soda có tính tẩy rất mạnh gây bào mòn khiến da ửng đỏ, bỏng rát - Ảnh: Internet

6. Đường

Đường là một trong những thực phẩm “khắc tinh” của làn da. Ngoài việc tẩy tế bào chết, tuyệt đối đừng dùng đường để làm mặt nạ dưỡng da vì chúng có thể gây mụn và khiến da sạm đen.

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 6
Đường khiến da nổi mụn và sạm đen - Ảnh: Internet

 

7. Nước nóng

Dùng nước quá nóng có thể gây tổn hại đến độ ẩm tự nhiên của da. Khi tiếp xúc với nước nóng, lỗ chân lông sẽ giãn nở và nếu không vệ sinh đúng cách, da sẽ bị bụi bẩn xâm nhập ngược vào gây nên mụn, kích ứng.

Cảnh báo: Cứ tiếp tục thoa 7 thứ này lên mặt, chẳng thấy đẹp chỉ thấy mụn nổi chi chít, mẩn ngứa đỏ ửng - Ảnh 7
Nước nóng làm mất độ ẩm tự nhiên khiến da khô ráp, nứt nẻ - Ảnh: Internet

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