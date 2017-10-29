Cách chăm sóc da nhờn “thần thánh” “chuẩn” làn da căng tràn sức sống

Chăm sóc da 29/10/2017 14:08

Da nhờn thường dễ nổi mụn và quá trình lão hóa cũng diễn ra nhanh chóng. Vì vậy, cách chăm sóc da nhờn thường phức tạp và có nhiều thao tác nên đòi hỏi sự kiên nhẫn của bạn rất cao.

Da nhờn là do các tuyến dầu trên da sản xuất quá mức dẫn đến dư thừa. Lúc này, lỗ chân lông không thể bài tiết hết, gây bít tắc, bị viêm và hình thành mụn. Chính vì vậy, những chị em nào sở hữu làn da này thường có cảm giác rất khó chịu. Tuy nhiên, vấn đề sẽ được giải quyết nếu như bạn có cách chăm sóc da nhờn tốt giúp cân bằng độ ẩm và giảm tiết nhờn.

Chăm sóc da nhờn như thế nào hiệu quả nhất?

Để làn da trở nên căng tràn sức sống, phái đẹp hãy thực hiện ngay những bước chăm sóc da nhờn dưới đây.

Rửa mặt đúng cách

Đối với làn da nhờn, bạn cần rửa mặt ít nhất 2 lần/ngày vào buổi sáng và tối. Bạn nên rửa mặt bằng nước ấm hoặc dùng sữa rửa mặt chuyên biệt cho da nhờn để làm sạch lớp bụi bẩn, lớp dầu thừa một cách nhẹ nhàng.

Sữa rửa mặt dành cho da nhờn bạn nên chọn những loại thường chứa benzoyl peroxide, salicylic acid, acid glycolic, hoặc beta hydroxy acid.

Tuy nhiên, nếu bạn hoạt động thể chất ra nhiều mồ hôi thì có thể rửa mặt nhiều lần hơn. Nhưng không nên quá lạm dụng, rửa quá nhiều sẽ khiến da mất đi lượng dầu để cân bằng độ ẩm tự nhiên, da khô hơn, kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh mẽ hơn.

Dưỡng ẩm cho da

Nếu bạn nghĩ da nhờn thì không cần dưỡng ẩm thì hoàn toàn sai lầm nhé. Bởi vì làn da nào cũng cần có một độ ẩm nhất định giúp da tươi tắn và căng mịn.

 

Dùng giấy thấm dầu để hút bớt lượng dầu nhờn trên da.
Dùng giấy thấm dầu để hút bớt lượng dầu nhờn trên da. Ảnh internet

Tuy nhiên, đối với da nhờn bạn cần phải lựa chọn sản phẩm dưỡng khắt khe để hạn chế việc nổi mụn do dưa thừa độ ẩm. Nên loại da này chỉ thích hợp với những dòng kem dưỡng không chứa dầu, lanolin, petrolatum hoặc isopropyl Myristate.

Hơn nữa làn da dầu cần hạn chế trang điểm Bởi vì, khi trang điểm lớp phấn dày sẽ làm da “khó thở”, lỗ chân lông bị bít kín, da không thể bài tiết, chất cặn bã đọng lại, dễ nổi mụn.

Giảm lượng dầu

Bạn hãy dùng giấy thấm dầu để hút bớt lượng dầu tiết trên da một cách nhẹ nhàng, không gây khô và hình thành mụn.

Bên cạnh đó, bạn hãy dùng tonner để chăm sóc, loại bỏ lớp dầu thừa và làm se khít lỗ chân lông. Sử dụng 1 lần/ngày là đủ.

Chống nắng cho da

Da nhờn dễ bắt nắng, nhiều thâm nám và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Chính vì thế, trước khi đi ra đường, bạn hãy thoa kem chống nắng và mặc quần áo dài để bảo vệ da.

Làn da nhờn cũng khá “khó tính”, để hạn chế hình thành mụn thì bạn nên sử dụng loại kem chống nắng “oil – free”, chọn loại dạng gel hoặc xịt là tốt nhất.

Loại mặt nạ dưỡng da nên dùng khi chăm sóc da nhờn

 

Nên dùng mặt nạ đất xét để dưỡng da dầu.
Nên dùng mặt nạ đất xét để dưỡng da dầu. Ảnh internet

Loại mặt nạ dưỡng da an toàn và tốt nhất cho da nhờn cần có độ làm sạch ở mức trung bình, thấm dầu tốt, đặc biệt làm cho lỗ chân lông thông thoáng. Cho nên bạn có thể dùng các loại mặt nạ tự nhiên như mặt nạ đất sét, khoai tây, lòng trắng trứng gà, chanh… để dưỡng cho làn da dầu là phụ hợp nhất.

Chế độ ăn uống khi chăm sóc da nhờn

Để “quản lý” được lượng dầu trên da, bạn cần xây dựng chế độ ăn uống hợp lý. Tránh đồ ăn cay, đồ ăn sinh nhiệt như ớt, tiêu… vì chúng kích thích tuyến bã nhờn tiết ra nhiều hơn. Đồng thời, giảm bớt lượng Carbonhydrat tinh chế nạp vào cơ thể từ thức ăn nhanh, đồ đóng hộp.

 

Ăn nhiều trái cây để cung cấp thêm chất <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/dinh-duong-2'>dinh dưỡng</a> cho da dầu.
Ăn nhiều trái cây để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho da dầu. Ảnh internet

Để tốt cho da, kiểm soát được lượng dầu nhờn tiết ra, bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo lành mạnh như cá hồi, các loại hạt đậu, trái cây và uống đủ nước để giúp cơ thể loại bỏ độc tố, làn da sẽ khỏe mạnh và căng tràn sức sống.

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