Bước 1: Ngắt nhánh nha đam bằng kéo hoặc dao sắc. Rửa sạch vỏ ngoài, loại bỏ bẩn bụi bằng bàn chải đánh răng, hoặc chổi quét móng tay. Rửa lại nha đam dưới vòi nước

Nếu bạn chưa biết cách chăm sóc da mặt bằng nha đam tươi thì có thể tham khảo những hướng dẫn sau đây nhé, sẽ giúp bạn dưỡng da đẹp xinh và phát huy hết những công dụng, lợi ích chăm sóc da mặt của nha đam đấy.

Bước 2: Lát gai ra khỏi mặt lá bằng dao. Cắt một nửa theo chiều dọc và chiết gel bên trong bằng muỗng.

Bước 3: Phủ một lớp gel mỏng trên mặt, đợi khô trong ít nhất 1 tiếng. Sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm và lau sạch.

Cách chăm sóc da mặt bằng nha đam cho các loại da khác nhau

Dùng gel nha đam dưỡng da khô

Các bạn lấy 1 thìa gel nha đam, 1/2 thìa tinh bột nghệ, một thìa mật ong, một thìa sữa và vài giọt nước hoa hồng. Trộn thật đều hỗn hợp trước khi đắp lên mặt. Rửa sạch mặt sau 20 phút. Thực hiện 2 lần/tuần chăm sóc da mặt khô hiệu quả.

Dưỡng da nhạy cảm bằng nha đam

Lấy 1 thìa gel nha đam, nước ép dưa chuột, sữa chua và nước hoa hồng. Trộn thật đều trước khi đắp mặt. Bạn có thể đắp mặt trong 20 phút rồi rửa sạch.

Chăm sóc da mặt bằng nha đam khỏe mạnh với da nhờn

Lấy 3 nhánh tỏi giã nhuyễn pha với 2 thìa nha đam và 1 ít nước ấm sạch, đắp mặt 10-15 phút rồi rửa mặt thật nhẹ nhàng. Nha đam có tính chất dưỡng ẩm, với tinh chất tỏi giúp loại bỏ vi khuẩn, chống nhờn, viêm hiệu quả.

Công thức làm sạch da toàn diện

Lấy một nửa chén gel nha đam tươi, một chén đường và hai thìa nước chanh trộn đều. Đường sẽ giúp tẩy tế bào chết làm sạch da, nha đam sẽ làm sạch da từ bên trong, chanh giúp làm mờ vết sẹo và nám. Bạn cũng có thể áp dụng công thức trên không chỉ cho da mặt mà cho toàn cơ thể.

Cách dùng nha đam trị mụn trứng cá

Dùng một ít gel nha đam, quả óc chó, thêm chút sữa tươi và mật ong, trộn thật đều trước khi đắp mặt. Các tinh chất trong nha đam kết hợp với các thành phần chống oxy hóa từ mật ong, quả óc chó sẽ giúp bạn có làn da mịn, giảm viêm, sạch mụn.

Làm se khít lỗ chân lông

Công thức giúp se khít lỗ chân lông trên da mặt bằng cách kết hợp 2 thìa gel nha đam với 3-4 thìa tinh dầu hoa cúc, ¼ cốc nước sạch. Dùng bông tẩy trang thấm rồi thoa đều lên mặt sau khi làm sạch da sẽ giúp lỗ chân lông thu nhỏ đáng kể theo thời gian. Các bạn có thể sử dụng tinh dầu quế để thay thế khi mà không có tinh dầu hoa cúc.

Ngăn ngừa mụn và chống lão hóa

Các bạn nên làm công thức trộn 1 thìa gel nha đam, glyxerin, bột yến mạch thô thật đều đắp hỗn hợp lên mặt, để đến khi hỗn hợp khô thì rửa sạch để ngừa mụn và chống lão hóa tuyệt vời cho da mặt, tác dụng không thua kém bất kỳ loại mỹ phẩm đắt tiền nào.

Cách dùng nha đam chăm sóc da mặt, ngăn ngừa viêm da

Kết hợp nha đam và tinh chất trà tươi theo tỉ lệ 1:1 là một công thức trị mụn, ngừa viêm da hoàn hảo. Tinh chất trà giúp kháng khuẩn và tiêu diệt các loại vi khuẩn gây viêm da. Nha đam dưỡng ẩm cho da mịn màng, căng mịn hết cỡ.

Cách chăm sóc da mặt bằng nha đam cho da hay phải ra ngoài nắng

Các bạn hãy trộn 1 thìa nha đam + 3 thìa nước hoa hồng + 2 thìa tinh chất trà xanh + 1 ít muối + 1 thìa nước chanh. Trộn thật đều và đắp mặt trong ít nhất 5 phút. Tinh chất trà xanh giúp chống tia UV, nước chanh và muối giúp chống viêm, nha đam và hoa hồng giúp hồi phục da hư tổn. Từ đó, giúp da nhanh chóng phục hồi, giảm thương tổn do tác động của ánh nắng mặt trời đến mức thấp nhất.

Bí quyết dưỡng da khỏe mạnh với nha đam

Cải bắp rất giàu lưu huỳnh và vitamin C tự nhiên giúp dưỡng da khỏe mạnh tránh bị mụn kết hợp với nha đam sẽ giúp làn da bạn đẹp mịn màng, căng tràn sức sống. Chỉ cần trộn 1 thìa cải bắp đã được nghiễn nhuyễn (lấy cả nước) với 1 thìa nha đam. Thoa đều hỗn hợp lên mặt, để trong 20-30 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm, làm 2-3 lần/tuần để chăm sóc da mặt bằng nha đam hiệu quả.

Một số lưu ý khi chăm sóc da mặt bằng nha đam trực tiếp:

Bỏ các chất màu vàng khi lọc nha đam sống. Các chất này có thể gây dị ứng cho da.

Phụ nữ đang mang thai và cho con bú cần tham khảo ý kiến bác sĩ và chuyên gia trước khi sử dụng nha đam

Nên dùng ngay sau khi chiết xuất vì nếu để lâu trong không khí thì gel nha đam có thể đã bị oxy hóa và mất chất.

Nha đam có rất nhiều dưỡng chất, cũng như các thành phần tốt cho da cộng thêm kết hợp các nguyên liệu tự nhiên một cách hiệu quả và phù hợp sẽ giúp chăm sóc da mặt bằng nha đam căng mịn màng, da bạn đẹp hơn mỗi ngày, đầy tươi trẻ.