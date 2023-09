Cách chăm sóc da mặt sau sinh giúp các mẹ “đẹp mòn con mắt”

Các mẹ hãy thực hiện chế độ ăn nhiều trái cây và rau xanh để cung cấp cho cơ thể các chất chống oxy hóa cần thiết, phá vỡ các gốc tự do được tạo ra bởi stress, bổ sung collagen và elastin, những thành phần quan trọng để giữ da đàn hồi, săn chắc.

Cách chăm sóc da mặt sau sinh sáng và đẹp da hồng hào

Cách chăm sóc da mặt sau sinh với làn da bị mụn

Nhiều mẹ gặp phải tình trạng mụn trứng cá phát triển ồ ạt sau khi xong, mụn viêm, mụn bọc thành từng mảng chứ không phải mọc lẻ tẻ, nguyên nhân là do sự thay đổi nội tiết tố sau và khi mang thai gây ra, khiến mụn trứng cá sản sinh nhiều cũng như làn da của các mẹ sẽ tự nhiên đen sạm đi nhiều này. Nhưng tin tốt là tất cả tình trạng này sẽ tự động thuyên giảm và khỏi hẳn sau vài tháng. Vì thế, sau sinh khi gặp mụn và da bị đen sạm đi như thế này, mỗi khi ra ngoài các mẹ đừng quên thoa kem chống nắng đầy đủ, cũng như sử dụng các sản phẩm chăm sóc da mặt sau sinh, được sản xuất đặc biệt dành cho làn da bị mụn trứng cá nhé, sử dụng các sản phẩm dưỡng da có chứa axit salicylic, làm da mềm mại, nhẹ nhàng hơn, ngăn ngừa sự kích ứng thêm trên da. Tuy nhiên, nếu đang trong thời kỳ cho con bú thì các mẹ nên hỏi ý kiến của bác sĩ để an toàn và an tâm hơn khi sử dụng nhé.

Ngoài mụn viêm, mụn bọc, thì nhiều mẹ có thể sẽ gặp mụn đầu đen, tình trạng này thì nhẹ nhàng và dễ chăm sóc da mặt sau sinh hơn cả, các mẹ chỉ cần chú ý luôn giữ da sạch sẽ, sử dụng phương pháp tẩy da chết thiên nhiên như mật ong chanh, bột yến mạch sữa chua để làm da vừa sạch, mềm, dịu nhẹ mà lại không gây nguy hiểm cho hai mẹ con.

Cách chăm sóc da mặt sau sinh trắng hồng, đẹp mịn màng tự nhiên

Cách tốt nhất để chăm sóc da mặt sau sinh là làm sạch da hai lần một ngày, nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra, rất nhiều mẹ thường bị quên, bỏ qua nó. Cũng không thể trách các mẹ khi phải bận chăm sóc các bé ngày đêm cùng bao việc không tên khác khiến các mẹ luôn trong tình trạng thiếu ngủ và mệt mỏi. Nhưng nếu đã nghiêm túc trong việc lên chế độ ăn uống, chăm sóc da mặt sau sinh bị mụn thì các mẹ càng cần phải thực hiện bước làm sạch da. Làm tốt điều này, sẽ giúp bạn giành chiến thắng một nửa trong hành trình chăm sóc da mặt đẹp sau sinh rồi. Một làn da được làm sạch đúng cách với tẩy da chết hai lần/tuần, dùng toner khôi phục cân bằng độ pH cho da có thể ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Đừng quên việc uống nhiều nước và tập thể dục chăm chỉ hàng ngày, vừa giúp các mẹ khỏe mạnh hơn lại giúp giảm căng thẳng, giúp da được tươi tắn và hồng hào hơn nhiều.

Các mẹ cũng tranh thủ ngủ bất cứ khi nào có thể nhé, có thể nhờ người thân trông các bé lúc rảnh rỗi, hoặc nhờ làm việc nhà để bản thân được nghỉ ngơi, một giấc ngủ ngon sẽ giúp các mẹ tỉnh táo, da được nghỉ ngời, chăm sóc da mặt sau sinh được hiệu quả hơn nhiều.

Các cách chăm sóc da mặt sau sinh trên đây đều được căn cứ theo lý thuyết và lời khuyên của các chuyên gia da liễu, các mẹ hãy cứ tin tưởng làm theo và tận hưởng làn da đẹp mịn màng, trắng sáng tự nhiên chỉ sau thời gian ngắn thực hiện nhé.