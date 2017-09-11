Trước khi tìm hiểu các cách chăm sóc da mặt bằng dầu dừa tại nhà đơn giản, các bạn chú ý dầu dừa sử dụng là loại nhé, dầu chưa qua tinh chế giữ được đầy đủ dưỡng chất và vitamin giúp chăm sóc da mặt của bạn đẹp xinh nhất.

Với bài viết này, bạn sẽ nắm được ngay những cách chăm sóc da mặt bằng dầu dừa cho làn da tươi sáng và khỏe mạnh mà lại vô cùng đơn giản, có thể thực hiện tại nhà dễ dàng, tiện lợi vô cùng.

Dầu dừa là một trong những chất làm ẩm da tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để chăm sóc da mặt của mình, có tác dụng khóa độ ẩm cho da, bảo vệ da trước các nguy cơ nhiễm trùng khác nhau, các tác hại của môi trường.

Để sử dụng dầu dừa dưỡng da mặt đẹp tự nhiên, sau khi làm sạch khuôn mặt, dùng toner và serum, bạn cho một ít dầu dừa vào lòng bàn tay, hai tay chà nhẹ vào nhau rồi xoa đều lên mặt. Đợi 5-10 phút để da hấp thụ dầu dừa là xong.

Mặc dù dầu dừa có tính comedogenic (comedogenic có nghĩa là nó có thể gây bí các lỗ chân lông), bạn vẫn có thể sử dụng dầu dừa cho da nhờn. Để dầu dừa dễ hấp thụ vào da, chìa khóa là chỉ sử dụng một lượng nhỏ để giữ ẩm. Trong thực tế, các tính chất kháng khuẩn của dầu dừa cũng có thể giúp chống lại các tình trạng da nhờn như mụn trứng cá.

Để dưỡng ẩm da mặt bằng dầu dừa với da nhờn, hãy làm như sau:

Trước hết, rửa mặt sạch và lau khô bằng khăn mềm

Thoa dầu dừa và cọ xát một chút giữa hai tay rồi thoa lên mặt

Sau 10 phút rửa mặt lại bằng nước ấm, lau bằng khăn mềm

Làm hàng ngày và bạn sẽ thấy, chỉ sau vài ngày, da bạn ít dầu và giảm mụn hẳn đi đấy nhé.

Tẩy da chết bằng dầu dừa, cách chăm sóc da mặt tự nhiên, không lo kích ứng da

Bạn có thể sử dụng dầu dừa làm nguyên liệu tẩy da chết tại nhà đơn giản với đường và mật ong. Với các tinh chất dưỡng của dầu dừa, mật ong sẽ giúp da bạn được mềm mịn, còn đường giúp loại bỏ đi lớp da chết, bụi bẩn. Ngoài ra, do dầu dừa có tính chống viêm nên nó sẽ giúp giảm kích ứng da hiệu quả.

Các bạn trộn 1 thìa đường, ½ thìa dầu dừa, ½ thìa mật ong, có thể thêm vài giọt tinh dầu bạn yêu thích. Thoa hỗn hợp lên mặt, mát xa khắp mặt, sau 15-20 phút rửa mặt bằng nước mát là được. Thực hiện 1-2 lần/tuần để da bạn được làm sạch, dưỡng trắng mịn dài lâu.

Cách chăm sóc da bằng dầu dừa trị mụn nhanh chóng

Nhiều người sử dụng dầu dừa để điều trị mụn trứng cá và ngăn ngừa sự bùng phát các đốm, mụn nhọt và mụn mủ. Nguyên nhân là các tính chất kháng khuẩn và chống viêm của dầu dừa giúp làm giảm số lượng vi khuẩn và tình trạng viêm của da. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dermatology cho thấy acid lauric (acid béo chính trong dầu dừa) có hoạt tính kháng khuẩn mạnh chống lại Propionibacterium acnes - vi khuẩn gây mụn phổ biến.

Nếu bạn có làn da mụn trứng cá, và muốn chữa mụn tự nhiên, các bạn hãy trộn thử 2 thìa tinh dầu trà (dầu cây trà cũng là một thành phần tự nhiên hiệu quả để chống lại các vi khuẩn gây ra mụn trứng cá) với 1 thìa dầu dừa, xoa đều hỗn hợp lên mặt, nhất là chỗ các đốm mụn, thoa 2-3 lần/ngày cho đến khi hết mụn.

Hướng dẫn cách chăm sóc da mặt bằng dầu dừa giảm nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa

Bạn có thể tự chăm sóc da mặt đẹp tự nhiên, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn trên khuôn mặt bằng cách thường xuyên sử dụng dầu dừa thay cho kem dưỡng da. Bởi lẽ, nếp nhăn xuất hiện khi collagen trong da bị vỡ và da mất độ đàn hồi. Thường xuyên sử dụng dầu dừa trên mặt và cổ có thể giữ cho làn da của bạn được hydrat hóa và ngăn ngừa sự mất mát collagen, làm cho làn da của bạn mịn màng hơn.

Thoa một lượng nhỏ dầu dừa lên mặt vào đầu buổi sáng và ban đêm hàng ngày, các thuộc tính nuôi dưỡng của dầu dừa có thể giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm và giữ cho làn da của bạn trông trẻ trung lâu hơn, hiệu quả không thua kém các mỹ phẩm, dưỡng chất đắt tiền đấy nhé.

Những lợi ích của dầu dừa với da mặt làm cho nó thành một sản phẩm tự nhiên tuyệt vời khóa ẩm, làm sạch sâu, chữa lành các tổn thương, là cách chăm sóc da mặt hàng ngày hữu ích mà các chị em nhất quyết không nên bỏ qua, hãy tin tưởng sử dụng và các chị em sẽ thấy ngỡ ngàng trước kết quả mang lại.