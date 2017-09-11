Các bác sĩ da liễu đã xác định da nhạy cảm là da rất khô, khi bị khô quá mức dẫn đến hỏng các kết nối bảo vệ khiến da có đặc tính rất dễ phản ứng với ánh sáng mặt trời, hóa chất trong sản phẩm chăm sóc da , dễ mất nước, dễ bị khô, ngứa và đỏ dù mức độ nhạy cảm thay đổi theo từng người. Vì làn da nhạy cảm có tính phản ứng mạnh nên các bạn cần đặc biệt tìm hiểu các bước chăm sóc, dưỡng da. Cách chăm sóc da nhạy cảm đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng một khi bạn đã biết cách chăm sóc nó, không gì có thể ngăn cản bạn tận hưởng được làn da sáng và khỏe mạnh.

Những chị em muốn chăm sóc da mặt nhạy cảm khoa học thì nên bắt đầu ngày mới bằng một ly nước chanh mát dịu. Vitamin C cũng như các chất chống oxy hóa khác trong chanh sẽ giúp chống lại các tổn thương cơ bản trên da. Thêm vào đó, nước chanh còn làm sạch các độc tố trong máu, giúp giữ cho làn da sáng và không có mụn trứng cá, khắc phục nhược điểm nếp nhăn dễ xuất hiện trên da.

Để làm nước chanh uống buổi sáng pha cốc nước chanh ấm, thêm chút mật ong, uống khi dạ dày còn rỗng, trước 30 phút mỗi bữa ăn. Ngoài ra, cách chăm sóc da mặt nhạy cảm đơn giản nhát chính là uống đủ nước trong cả ngày theo những khoảng thời gian đều đặn để giữ cho làn da của bạn được dưỡng ẩm và giữ ẩm từ bên trong đấy. Nhớ đừng quên nhé các chị em.

Bảo vệ da nhạy cảm trước nắng mặt trời

Da nhạy cảm cần được bảo vệ khỏi nắng mặt trời ở mức độ cao nhất, đừng quên chuẩn bị mũ áo cẩn thận, bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài, bất kể mùa đông, hè, hay ngày có nhiều mây.

Nên chọn vải quần áo chống nắng dạng mềm, thấm hút mồ hôi, năng vệ sinh chúng sạch sẽ, kem chống nắng thì nên chọn loại Water Proof (Ít thành phần hóa chất gây kích ứng cho da nhạy cảm) hoặc loại có thành phần như oxit kẽm, titanium dioxide, có chỉ số SPF ít nhất 30 để ngăn chặn được 97% tia tử ngoại, bảo vệ da tốt mà không gây ra phản ứng phụ. Bôi trước 20-30 phút khi ra ngoài.

Lựa chọn các sản phẩm dưỡng da mặt nhạy cảm phù hợp

Khi tìm hiểu cách chăm sóc da mặt nhạy cảm các bạn sẽ biết rằng phải tránh sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm có cồn, chất tẩy tế bào chết, natri lauryl sulfat, hóa dầu, axit, chất nhuộm màu, hoặc các chất thơm tổng hợp vì chúng có thể gây kích ứng da.

Thay vào đó, hãy chọn những sản phẩm có chất chống oxy hoá mạnh mẽ cũng như các thành phần chống viêm như trà xanh, lô hội, hoa cúc, hoa hồng và bột yến mạch. Hơn nữa, càng ít thành phần hóa học trong sản phẩm chăm sóc da, càng tốt cho làn da mặt nhạy cảm của bạn.

Và nhớ luôn luôn bôi thử sản phẩm ở vùng da cổ tay từ 1-3 ngày theo dõi trước khi lựa chọn nhé, tham khảo ý kiến các chuyên gia tư vấn trước để tìm được sản phẩm chăm sóc da ưng ý.

Tối giản trang điểm để da mặt nhạy cảm không dị ứng

Những chị em có da nhạy cảm phải rất cẩn thận khi mua cũng như sử dụng các sản phẩm trang điểm, chăm sóc và dưỡng da. Hãy sử dụng kem nền để đều màu da, thêm bút chì kẻ vẻ thêm lông mày để trang điểm đơn giản, tránh dùng các mỹ phẩm không thấm nước và sản phẩm chống lão hóa phức tạp dễ gây bí lỗ chân lông và quá nhiều chất sẽ gây dị ứng cho da.

Đừng quên bỏ đi các sản phẩm cũ, và không dùng chung sản phẩm trang điểm với người khác. Nhưng tốt nhất, hãy tối giản trang điểm nhé các bạn.

Dưỡng ẩm chăm sóc da mặt nhạy cảm bằng dầu dừa

Dầu dừa nguyên chất là dưỡng chất tự nhiên cho làn da nhạy cảm. Nó có một lượng axit béo tốt giúp giữ cho da của bạn luôn ẩm và ngăn ngừa tình trạng khô da. Dầu dừa thấm sâu vào lỗ chân lông, nuôi dưỡng và giữ ẩm từ bên trong. Ngoài ra, dầu dừa hỗ trợ điều trị bệnh vẩy nến, viêm da và eczema do tính chống viêm và kháng khuẩn. Nó thậm chí có thể bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

Trước khi đi ngủ, chỉ cần thoa và mát xa nhẹ dầu dừa trên mặt. Rửa sạch vào buổi sáng. Thực hiện hàng ngày để cho làn da của bạn mềm mại và mịn màng.

Rửa mặt bằng sữa tươi là mẹo chăm sóc da mặt nhạy cảm

Sữa tươi là một chất làm sạch tuyệt vời cho làn da nhạy cảm. Nó có tính chống viêm và làm dịu giúp loại bỏ lớp da khô và ngứa. Nó cũng giúp dưỡng ẩm và tăng cường sức khỏe làn da.

Cách chăm sóc da mặt nhạy cảm bằng sữa tươi khá đơn giản, các bạn hãy nhúng một miếng bông tẩy trang vào sữa và đắp lên mặt. Để yên trong 5 đến 15 phút, sau đó rửa mặt bằng nước ấm.

Để làm mặt nạ sữa tươi giữ ẩm, thêm ½ muỗng cà phê bột mì gram, còn được gọi là besan, một vài giọt mật ong nguyên chất và nước hoa hồng. Thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ, để trong 10 phút và sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Sử dụng mặt nạ này mỗi tuần một lần là cách chăm sóc da mặt nhạy cảm dễ thực hiện tại nhà cho chị em áp dụng.