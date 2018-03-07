Các bước dưỡng ban đêm giúp da căng mịn, trắng hồng không tì vết như gái Hàn

Chăm sóc da 07/03/2018 14:59

Bạn muốn sở hữu làn da căng mịn, trắng hồng như gái Hàn Quốc, hãy thực hiện theo các bước dưỡng da ban đêm dưới đây.

Muốn sở hữu làn da khỏe đẹp, chăm sóc kỹ lưỡng là điều không thể thiếu. "Bí kíp" gồm các bước dưỡng da ban đêm dưới đây sẽ giúp bạn sở hữu nhan sắc không tì vết dù bỏ qua trang điểm.

Tẩy trang

Trang điểm suốt cả ngày khiến lỗ chân lông bị tắc nghẽn, tích tụ đầy cặn bã, mồ hôi và dầu nhờn. Do đó, nếu bỏ qua bước tẩy trang hoặc chỉ rửa mặt với sữa rửa mặt, bạn không thể loại bỏ hết những tác nhân xấu có thể gây ảnh hưởng đến da. Điều bạn cần thực hiện mỗi tối là tẩy trang thật kỹ. 

Hiện nay, ngoài thị trường có rất nhiều dòng tẩy trang theo từng loại da, bạn chỉ cần lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp với chính mình và sử dụng. Nếu không yên tâm, hãy thực hiện theo các bước dưới đây để có được dung dịch tẩy trang từ thiên nhiên.

Các bước dưỡng ban đêm giúp da căng mịn, trắng hồng không tì vết như gái Hàn - Ảnh 1
Tẩy trang là một trong các bước dưỡng da ban đêm không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần có:

- 100ml dầu dừa

- 100ml nước hoa hồng

- 10ml tinh dầu bạc hà

- 50ml nước cốt chanh

Cách thực hiện: 

Đổ tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc lọ thủy tinh. Sau đó, thả khoảng 20 miếng bông tẩy trang vào, nhấn chìm chúng trong dung dịch. Đặt lọ bông tẩy trang vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 giờ đồng hồ là có thể mang ra sử dụng. 

Cách sử dụng khá đơn giản, bạn chỉ cần lấy miếng bông tẩy trang trong lọ ra và chà nhẹ nhàng khắp da mặt, đến khi lớp trang điểm được loại bỏ hoàn toàn. 

Các bước dưỡng ban đêm giúp da căng mịn, trắng hồng không tì vết như gái Hàn - Ảnh 2
Tẩy trang bằng nguyên liệu tự nhiên vừa làm sạch vừa nuôi dưỡng làn da - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ

Đắp mặt nạ là bước chăm sóc da ban đêm không thể bỏ qua, đặc biệt là đối với làn da đầy mụn, bóng nhờn và khô ráp.

Nguyên liệu cần có:

- 1 muỗng canh gel nha đam

- 1 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện: 

Trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị vào chiếc bát nhỏ, sau đó thoa đều lên khắp da mặt. Mát xa và thư giãn thêm 10 phút nữa thì rửa sạch da mặt là hoàn thành.

Các bước dưỡng ban đêm giúp da căng mịn, trắng hồng không tì vết như gái Hàn - Ảnh 3
Đắp mặt nạ là bước dưỡng da ban đêm không thể bỏ qua - Ảnh: Internet

Thoa kem dưỡng

Sau khi đắp mặt nạ, bạn nên thoa một lớp kem dưỡng mỏng lên da. Đây là cách cung cấp dưỡng chất giúp tăng hiệu quả quá trình chuyển hóa, trao đổi, đào thải độc tố, tế bào chết của da trong đêm. Hơn nữa, kem dưỡng còn cấp ấm, tăng sản sinh tế bào mới giúp da căng mịn, trắng hồng rạng rỡ.

Các bước dưỡng ban đêm giúp da căng mịn, trắng hồng không tì vết như gái Hàn - Ảnh 4
Thoa kem dưỡng là một trong các bước dưỡng da ban đêm giúp bạn sở hữu nhan sắc không tì vết - Ảnh: Internet

Với các bước dưỡng da ban đêm trên, chỉ cần kiên trì áp dụng, sau một thời gian ngắn, kết quả đạt được sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc.

Chúc bạn thành công!

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