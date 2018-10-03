Các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối đúng cách và khoa học

Chăm sóc da 03/10/2018 15:00

Chăm sóc da không đúng cách sẽ dễ khiến làn da bị tích tụ vi khuẩn và hình thành mụn. Để nhanh chóng "xóa sổ" vết mụn cứng đầu, bạn nên dành một ít thời gian làm đẹp với các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối cực hiệu quả sau đây.

1. Tại sao da bị mụn ?

Mụn hình thành trên da do viêm tắc ở lỗ chân lông
Mụn hình thành trên da do viêm tắc ở lỗ chân lông

Những vết mụn hình thành là bởi tình trạng viêm tắc ở lỗ chân lông. Các tuyến bã nhờn trên da có nhiệm vụ tiết ra chất nhờn để giúp làn da luôn có độ ẩm cân bằng. Tuy nhiên, nếu làn da bị bít lỗ chân lông kết hợp vi khuẩn ở lỗ chân lông sẽ gây xuất hiện mụn.

Những vết mụn tuy không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng dễ khiến người bệnh cảm thấy buồn phiền
Những vết mụn tuy không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng dễ khiến người bệnh cảm thấy buồn phiền

Những vết mụn tuy không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại khiến người bệnh cảm thấy buồn phiền, tự ti. Càng lo lắng lại chỉ càng khiến mụn xuất hiện thêm nhiều.

2. Các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối hiệu quả

Việc không chăm sóc da cẩn thận sẽ càng khiến cho các loại vi khuẩn dễ tích tụ trên da hơn. Khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ hình thành các vết mụn. 

Chăm sóc da đúng cách vào buổi tối sẽ loại bỏ tình trạng tích tụ gây hình thành mụn trên da
Chăm sóc da đúng cách vào buổi tối sẽ loại bỏ tình trạng tích tụ gây hình thành mụn trên da

Nếu quá bận rộn và không có nhiều thời gian cho việc chăm sóc da thì nên tham khảo cách chăm sóc da buổi tối với các bước sau:

Bước 1: Làm sạch da

Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, bụi bẩn sẽ xuất hiện rất nhiều trên da mặt. Do đó, loại bỏ bụi bẩn trên da là bước quan trọng cần phải thực hiện trước tiên. Các bước làm sạch da như sau:

  • Tẩy trang:
Bước tẩy trang sẽ giảm thiểu tối đa tác hại của các chất tẩy rửa, thành phần nhũ hóa của mỹ phẩm
Bước tẩy trang sẽ giảm thiểu tối đa tác hại của các chất tẩy rửa, thành phần nhũ hóa của mỹ phẩm

Dùng dung dịch tẩy trang và bông tẩy trang xoa đều da mặt sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng và tránh gây mụn.

  • Tẩy tế bào chết:
Tẩy tế bào chết cho da
Tẩy tế bào chết cho da

Loại bỏ tế bào chết trên da là công đoạn sẽ giúp làn da mịn màng không mụn. Nếu không tẩy tế bào chết thì sẽ khiến làn da sần sùi và không hấp thụ được các dưỡng chất dễ sinh mụn. Nên tẩy da chết 2 lần/tuần.

  • Dùng sữa rửa mặt:

Rửa mặt thật sạch sẽ giúp loại bỏ những vết bẩn còn sót lại trên da. Nên lưu ý chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da.

Rửa mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là rất quan trọng vì nó giúp loại bỏ lớp trang điểm hay bụi bẩn trên khuôn mặt
Rửa mặt mỗi buổi tối trước khi đi ngủ là rất quan trọng vì nó giúp loại bỏ bụi bẩn trên khuôn mặt

Bước 2: Bổ sung dưỡng chất cho da

Cung cấp dưỡng chất sẽ giúp làn da tái tạo lại sau những tổn thương do bị mụn.

Sử dụng kem dưỡng da vào buổi tối trước khi đi ngủ
Sử dụng kem dưỡng da vào buổi tối trước khi đi ngủ

Bạn có thể dùng các loại kem dưỡng da kết hợp sử dụng các loại mặt nạ dưỡng da tự nhiên tại nhà như: mặt nạ trà xanh, mặt nạ nghệ, mặt nạ dưa leo…

Dùng các loại mặt nạ thiên nhiên để bổ sung dưỡng chất cho da
Dùng các loại mặt nạ thiên nhiên để bổ sung dưỡng chất cho da

Bước 3: Dưỡng ẩm cho da

Nếu làn da không được bổ sung đủ độ ẩm thì sẽ khiến tuyến nội tiết tiết ra nhiều chất nhờn. Dưỡng ẩm cho da là bước quan trọng giúp làn da bị mụn có thể cân bằng ẩm lại.

Không nên bỏ qua bước dưỡng ẩm da tay trước khi đi ngủ
Không nên bỏ qua bước dưỡng ẩm da tay trước khi đi ngủ

Bước 4: Chú trọng cho giấc ngủ

Sau ngày dài hoạt động, làn da cần được tái tạo lại. Một giấc ngủ ngon là cách tốt để giúp làn da được hồi phục và hấp thu đầy đủ các dưỡng chất.

Thức khuya khiến tăng cường hoạt động tuyến bã nhờn và dễ gây mụn hơn
Thức khuya khiến tăng cường hoạt động tuyến bã nhờn và dễ gây mụn hơn

Nên tránh thức khuya vì sẽ khiến tuyến bã nhờn trên da tăng cường hoạt động và dễ gây mụn hơn. Ngủ đủ giấc cũng là một cách giúp chăm sóc làn da hiệu quả.

Giấc ngủ ngon giúp chăm sóc làn da hiệu quả
Giấc ngủ ngon giúp chăm sóc làn da hiệu quả

Bên cạnh các bước vừa chia sẻ trên, cần kết hợp sử dụng các biện pháp nhằm giảm mụn hiệu quả. Bao gồm:

  • Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. Bổ sung dưỡng chất giúp giảm nguy cơ hình thành mụn và giúp da khỏe đẹp từ bên trong.
Mỗi khi căng thẳng, bạn có thể massage, xông hơi để thư giãn
Mỗi khi căng thẳng, bạn có thể massage, xông hơi để thư giãn
  • Sắp xếp công việc hợp lý và tránh tình trạng stress, mệt mỏi.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối hiệu quả. Hi vọng bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ các vết mụn cứng đầu và không còn không còn phải đau đầu vì chúng.

3 bước cơ bản chăm sóc da mụn đem lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 1 tuần!

3 bước cơ bản chăm sóc da mụn đem lại hiệu quả rõ rệt chỉ sau 1 tuần!

Các bước chăm sóc cho da mụn sẽ giúp các nàng đẩy tan nỗi lo sợ và nâng cao tự tin. Hãy cùng chuyên mục làm đẹp tìm hiểu về các bước chăm sóc cho da mụn nhé!

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