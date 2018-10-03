Các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối đúng cách và khoa học

Chăm sóc da không đúng cách sẽ dễ khiến làn da bị tích tụ vi khuẩn và hình thành mụn. Để nhanh chóng "xóa sổ" vết mụn cứng đầu, bạn nên dành một ít thời gian làm đẹp với các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối cực hiệu quả sau đây.
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1. Tại sao da bị mụn ?
Những vết mụn hình thành là bởi tình trạng viêm tắc ở lỗ chân lông. Các tuyến bã nhờn trên da có nhiệm vụ tiết ra chất nhờn để giúp làn da luôn có độ ẩm cân bằng. Tuy nhiên, nếu làn da bị bít lỗ chân lông kết hợp vi khuẩn ở lỗ chân lông sẽ gây xuất hiện mụn.
Những vết mụn tuy không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại khiến người bệnh cảm thấy buồn phiền, tự ti. Càng lo lắng lại chỉ càng khiến mụn xuất hiện thêm nhiều.
2. Các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối hiệu quả
Việc không chăm sóc da cẩn thận sẽ càng khiến cho các loại vi khuẩn dễ tích tụ trên da hơn. Khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ hình thành các vết mụn.
Nếu quá bận rộn và không có nhiều thời gian cho việc chăm sóc da thì nên tham khảo cách chăm sóc da buổi tối với các bước sau:
Bước 1: Làm sạch da
Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, bụi bẩn sẽ xuất hiện rất nhiều trên da mặt. Do đó, loại bỏ bụi bẩn trên da là bước quan trọng cần phải thực hiện trước tiên. Các bước làm sạch da như sau:
- Tẩy trang:
Dùng dung dịch tẩy trang và bông tẩy trang xoa đều da mặt sẽ giúp lỗ chân lông thông thoáng và tránh gây mụn.
- Tẩy tế bào chết:
Loại bỏ tế bào chết trên da là công đoạn sẽ giúp làn da mịn màng không mụn. Nếu không tẩy tế bào chết thì sẽ khiến làn da sần sùi và không hấp thụ được các dưỡng chất dễ sinh mụn. Nên tẩy da chết 2 lần/tuần.
- Dùng sữa rửa mặt:
Rửa mặt thật sạch sẽ giúp loại bỏ những vết bẩn còn sót lại trên da. Nên lưu ý chọn loại sữa rửa mặt phù hợp với làn da.
Bước 2: Bổ sung dưỡng chất cho da
Cung cấp dưỡng chất sẽ giúp làn da tái tạo lại sau những tổn thương do bị mụn.
Bạn có thể dùng các loại kem dưỡng da kết hợp sử dụng các loại mặt nạ dưỡng da tự nhiên tại nhà như: mặt nạ trà xanh, mặt nạ nghệ, mặt nạ dưa leo…
Bước 3: Dưỡng ẩm cho da
Nếu làn da không được bổ sung đủ độ ẩm thì sẽ khiến tuyến nội tiết tiết ra nhiều chất nhờn. Dưỡng ẩm cho da là bước quan trọng giúp làn da bị mụn có thể cân bằng ẩm lại.
Bước 4: Chú trọng cho giấc ngủ
Sau ngày dài hoạt động, làn da cần được tái tạo lại. Một giấc ngủ ngon là cách tốt để giúp làn da được hồi phục và hấp thu đầy đủ các dưỡng chất.
Nên tránh thức khuya vì sẽ khiến tuyến bã nhờn trên da tăng cường hoạt động và dễ gây mụn hơn. Ngủ đủ giấc cũng là một cách giúp chăm sóc làn da hiệu quả.
Bên cạnh các bước vừa chia sẻ trên, cần kết hợp sử dụng các biện pháp nhằm giảm mụn hiệu quả. Bao gồm:
- Ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh. Bổ sung dưỡng chất giúp giảm nguy cơ hình thành mụn và giúp da khỏe đẹp từ bên trong.
- Sắp xếp công việc hợp lý và tránh tình trạng stress, mệt mỏi.
Trên đây là hướng dẫn chi tiết các bước chăm sóc da mụn vào buổi tối hiệu quả. Hi vọng bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ các vết mụn cứng đầu và không còn không còn phải đau đầu vì chúng.