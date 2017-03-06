Bôi thứ này lên mũi 2 phút rồi rửa, mụn đầu đen chi chít cũng mất sạch không dấu vết

Mụn đầu đen là những nhân mụn bị oxy hóa đổi màu, xuất hiện do lỗ chân lông bị tắc nghẽn bởi dầu thừa và da chết. Tuy mụn đầu đen là giai đoạn nhẹ của mụn trứng cá nhưng nó gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ nặng nề và làm bạn cảm thấy mất tự tin với làn da kém mịn màng. Không cần phải nặn hay lột đau đớn, khiến lỗ chân lông to ra, bạn có thể áp dụng những cách sau đây để làm sạch mụn đầu đen.

Baking soda không chỉ để làm bánh mà còn có công dụng làm đẹp rất tuyệt vời. Nó có thể tẩy tế bào chết và trả lại làn da mịn màng và mềm mại. Ngoài ra, baking soda cũng có thể loại bỏ mụn đầu đen nhanh chóng và ngăn việc mụn quay trở lại. Nó giúp trung hòa độ pH của da, giúp da bớt tiết dầu thừa hơn.

Cách làm:

Lấy một cái chén, trộn khoảng một thìa baking soda với chỉ một lượng nhỏ nước để tạo thành bột nhão. Thoa hỗn hợp lên mũi, massage đều và để khô trong khoảng 10 phút rồi rửa sạch với nước ấm. Lặp lại các biện pháp khắc phục này trong một lần hoặc hai lần một tuần để loại bỏ mụn đầu đen nhanh nhất.

2. Bột Quế

Quế là một gia vị chống vi khuẩn có thể được sử dụng để làm mặt nạ cung cấp nhiều lợi ích cho da, bao gồm việc loại bỏ mụn đầu đen. Nó cũng giúp loại bỏ da bong tróc giúp da mượt mà, sáng mịn hơn.

Cách làm:

Trộn một phần bột quế hữu cơ với hai phần mật ong để tạo thành bột nhão. Bôi một lớp mỏng trên mụn đầu đen và để trong ít nhất 15 phút. Sau thời gian trên, rửa sạch với sữa rửa mặt và dùng kem dưỡng ẩm.

3. Bột yến mạch

Bột yến mạch không chỉ là món ăn sáng thơm ngon mà nó còn có thể điều trị hiệu quả trên một số bệnh ngoài da, bao gồm cả mụn đầu đen và nhạy cảm, da bị kích ứng. Bột yến mạch hoạt động như một chất tẩy rửa tự nhiên nhẹ nhàng và tẩy tế bào chết, đánh bật mụn đầu đen ra khỏi lỗ chân lông. Ngoài ra nó cũng chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ và một số đặc tính chống viêm, làm dịu da kích ứng, loại bỏ tế bào chết trên da, và ngăn tình trạng dầu thừa.

Cách dùng:

Lấy một muỗng bột yến mạch, trộn với nước cốt nửa quả chanh sau đó thoa đều lên vùng da bị mụn đầu đen theo hình tròn. Sau 5 phút, rửa mặt sạch với nước.

4. Nước chanh

Nước chanh chứa axit (AHA) axit citric alpha-hydroxy, hoạt động như một chất làm se da và loại bỏ da chết tự nhiên. Nước chanh cũng rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa, kích thích sản xuất collagen để cải thiện sức khỏe của da và giảm sẹo mụn.

Cách làm:

Đầu tiên, rửa mặt sạch với nước à sữa rửa mặt. Vắt nước cốt chanh vào cái chén sau đó nhúng miếng bông vào. Đắp bông lên mũi 15 phút sau đó chà nhẹ. Rửa mặt lại với nước lạnh để se khít lỗ chân lông.

(Nguồn: Bellatory)