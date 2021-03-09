Bí quyết giảm béo mặt nhanh chóng ngay tại nhà

Khuôn mặt nhiều mỡ thừa, kém thon gọn luôn là “nỗi ám ảnh” đối với không ít cô nàng. Để có thể tìm ra phương pháp giảm béo mặt hiệu quả nhanh nhất thì bạn phải hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Giảm mỡ mặt là một trong những vấn đề được quan tâm nhiều hiện nay, đặc biệt là đối với những ai sở hữu gương mặt béo tròn. Tuy nhiên, bạn cũng không cần quá lo lắng, các cách giảm béo mặt dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại khuôn mặt thanh tú, thon gọn chuẩn V-Line.

Ăn gì để giảm béo mặt nhanh chóng là trăn trở của nhiều chị em mong muốn lấy lại gương mặt thon gọn. Dưới đây là những thực phẩm mà bạn nên bổ sung trong chế độ ăn uống hàng ngày để nhanh chóng giảm mỡ mặt.

Hàm lượng chất xơ và vitamin có trong rau xanh sẽ giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Đặc biệt, rau chân vịt và cần tây là 2 loại thực phẩm được xem là thần dược giúp giảm mỡ ở vùng mặt, bởi chúng giúp cơ miệng hoạt động tốt hơn.

Ngoài ra, các loại trái cây cũng có tác dụng giảm mỡ mặt hiệu quả như các loại rau xanh. Chính vì vậy, bạn nên bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, thay vì làm nước ép hoa quả thì bạn nên cắt miếng rồi ăn bạn nhé.

Bổ sung các loại hoa quả, rau xanh giúp giảm béo mặt - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung thịt bò

Thịt bò chính là câu trả lời cho thắc mắc nên ăn gì để tan mỡ mặt nhanh nhất. Trong thịt bò có chứa hàm lượng sắt, protein và nhiều dưỡng chất khác tốt cho sức khỏe, đặc biệt là tạo cảm giác no lâu. Ngoài ra, ăn thịt bò còn giúp kích thích hệ tiêu hóa tăng năng suất hoạt động và đốt cháy calo nhanh hơn.

Trà xanh giúp tiêu mỡ mặt

Trà xanh không chỉ chứa hàm lượng chất oxy hóa lớn mà còn có tác dụng cải thiện sức khỏe và vóc dáng. Uống một cốc trà xanh mỗi ngày sẽ giúp giảm mỡ vùng mặt rất hiệu quả.

Cách giảm béo mặt bằng đá lạnh

Đá được xem là công cụ giúp giảm bầm tím và làm dịu các nốt mụn sưng tấy, quầng thâm mắt rất hiệu quả. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng sử dụng đá giảm mỡ mặt là phương pháp cực kỳ tối ưu. Việc chườm đá lạnh sẽ giúp se khít lỗ chân lông, da căng mịn và kích thích giảm mỡ thừa nhanh hơn. Bạn chỉ cần dành 10 phút mỗi ngày để chườm đá quanh mặt sẽ giúp da mịn màng hơn và lượng mỡ thừa vùng cằm, má cũng giảm đi đáng kể.

Giảm béo mặt bằng đá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Dùng 3-5 cục đá nhỏ đặt vào khăn mềm hoặc túi chườm

Bước 2: Chườm lên mặt và massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút

Cách làm thon mặt bằng muối

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc trong các bữa ăn gia đình, muối còn có tác dụng rất tốt trong việc giảm cân. Sử dụng muối giảm béo mặt tác động theo cơ chế thanh lọc và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.

Cách làm giảm mỡ mặt bằng muối như sau:

Bước 1: Cho khoảng 2 thìa muối hạt hòa tan cùng nước nóng

Bước 2: Nhúng khăn mềm vào nước muối rồi thoa nhẹ nhàng lên mặt và vùng cổ

Bước 3: Massage nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút rồi rửa lại mặt bằng nước lạnh.

Sử dụng muối giảm béo mặt tác động theo cơ chế thanh lọc và đào thải độc tố ra khỏi cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Massage giảm béo mặt hiệu quả

Massage là kỹ thuật có tác động trực tiếp tại vùng mặt nên giúp giảm mỡ mặt nhanh chóng, hiệu quả. Bạn có thể massage mặt bằng tay hoặc sử dụng máy massage tại nhà. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể sử dụng kết hợp tinh dầu để massage thon gọn mặt, không chỉ tốt cho da mặt mà còn giúp tinh thần thoải mái hơn.

Massage giảm béo mặt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách massage giảm mỡ mặt như sau:

Bước 1: Ngẩng cao đầu và dùng ngón cái massage cằm

Bước 2: Ấn tay vào đầu và nghiêng trái, nghiêng phải

Bước 3: Đầu cúi xuống thấp, hai tay vòng sau gáy

Bước 4: Vuốt mạnh tay từ cằm tới thái dương theo hướng từ trong ra ngoài

Bước 5: Trở về tư thế ban đầu và lặp lại động tác nhiều lần

Giảm béo cho khuôn mặt bằng cách phồng má

Phồng má và đẩy không khí ra ngoài chính là một trong những bài tập giảm mỡ mặt cho những người gầy nhưng có gương mặt béo.

Bài tập này sẽ tạo ra chuyển động tại khuôn mặt, đặc biệt là vùng má và vùng cổ. Từ đó tạo nên lực ma sát giúp đốt cháy mỡ ở vùng má và vùng cằm. Cách thực hiện như sau:

Bước 1: Mím môi, giữ nụ cười tươi và nghiến răng chặt trong 10 giây

Bước 2: Miệng nói chữ O và chữ X

Bước 3: Lặp lại động tác này khoảng 20 lần

Giảm béo cho khuôn mặt bằng cách phồng má - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân hình thành mỡ mặt

Béo mặt được hiểu là sự tích tụ nhiều mỡ dư thừa ở vùng cằm, làm cho gương trở nên kém thanh thoát. Theo nghiên cứu, tình trạng béo mặt thường xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu dưới đây:

Do bẩm sinh: Đây là nguyên nhân khiến cấu trúc gương mặt bạn bị to hay cằm nọng dù bạn không thừa cân.

Chế độ ăn thiếu khoa học: Những nàng khoái ăn vặt, trà sữa hoặc các đồ chiên xào nhiều chất béo sẽ rất dễ gây tích tụ mỡ thừa, đặc biệt là ở cằm và mặt.

Các đồ chiên xào nhiều chất béo sẽ rất dễ gây tích tụ mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Thói quen sinh hoạt: Lười tập thể dục, ăn uống không khoa học, ngủ nhiều...sẽ khiến lượng calo bị dư thừa và dần dần chuyển hóa thành mỡ tích tụ vào vùng cằm, má.

Độ tuổi: Khi chị em bước vào tuổi trung niên thì da mặt sẽ không còn giữ được độ đàn hồi, kém săn chắc và mỡ thừa cũng dễ bị tích tụ ở vùng mặt hơn.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ về cách giảm béo mặt trong bài viết trên sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại khuôn mặt thon gọn, chuẩn Vline.