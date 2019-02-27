8 vấn đề mà phụ nữ nào cũng mắc phải vào ngày hè và cách giải quyết trong vòng '1 nốt nhạc'

Để vẻ ngoài luôn tươi tắn, rạng rỡ suốt ngày hè oi bức và nắng nóng, hãy "bỏ túi" 8 biện pháp sau đây.

Có một số biện pháp tự nhiên giúp bạn tránh đổ mồ hôi quá nhiều như giấm táo, bột bắp và baking soda. Bạn chỉ cần kết hợp các nguyên liệu trên để tạo ra một hỗn hợp và thoa đều chúng lên vùng tiết nhiều mồ hôi. Cuối cùng là rửa sạch sau 30 phút.

Ánh nắng làm da sạm đen, bỏng rát, nguy hiểm hơn là ung thư da - Ảnh: Internet

Chọn kem chống nắng có mức quang phổ rộng để bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB. Nên chọn kem có chỉ số SPF tối thiểu là 30. Ngoài ra, thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài và thoa lại sau 4 giờ đồng hồ nếu hoạt động thường xuyên ngoài nắng.

Hơn nữa, nếu sinh sống ở vùng có bức xạ cao, hãy che chắn cho cơ thể bằng áo, quần, nón, kính mắt thật kỹ càng.

Nếu thất bại trong việc ngăn ngừa cháy nắng, hãy áp dụng một số biện pháp tự nhiên làm dịu da và giảm đau như sữa chua, sữa tươi, dưa leo, nha đam...

3. Giữ lớp trang điểm bền lâu hơn

Nắng nóng làm lỗ chân lông giãn nở, tiết ra mồ hôi và vô tình làm lớp trang điểm nhanh trôi hơn - Ảnh: Internet

Trước khi trang điểm, hãy lấy một viên đá nhẹ nhàng xoa bóp da mặt và cổ. Sau đó, vỗ nhẹ lên da bằng khăn sạch là bạn có thể bắt đầu các công đoạn trang điểm.

Sử dụng mỹ phẩm trang điểm giàu khoáng chất, kết cấu dịu nhẹ, mỏng mịn cũng là phương pháp tốt để giữ lớp makeup bền hơn trong mùa hè.

4. Ngăn ngừa khô da

Kem dưỡng ẩm, uống nhiều nước, xịt khoáng là những cách ngăn ngừa khô da vượt trội - Ảnh: Internet

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa và protein trong ngày hè sẽ tăng cường sức đề kháng cho da chống lại tác hại từ môi trường. Những loại chất này còn kích thích tăng trưởng collagen giữ cho làn da tươi trẻ, khỏe đẹp và không xuất hiện nếp nhăn.

Hãy ngừng sử dụng các loại mỹ phẩm có axit glycolic và retinol trong mùa hè vì chúng làm da dễ tổn thương hơn khi tiếp xúc với ánh nắng.

5. Giải quyết các vấn đề về tóc

Mái tóc rất dễ bết dính trong mùa hè - Ảnh: Internet

Vào mùa hè, bạn chỉ nên gội đầu khoảng 2 lần mỗi tuần để ngăn ngừa khô da, bong tróc.

Nếu da đầu tiết ra nhiều mồ hôi, nhờn rít, bạn chỉ cần xả chúng bằng nước khi tắm mà không cần dùng dầu gội. Ngoài ra, có thể sử dụng dầu gội khô nếu thật sự cần thiết. Bên cạnh đó, luôn đội mũ để bảo vệ tóc khi ra ngoài nắng.

6. Làm mịn da mặt bóng nhờn

Da mặt bết dầu là một trong những vấn đề mà phụ nữ ghét nhất trong mùa hè - Ảnh: Internet

Vào mùa hè, bạn nên hạn chế dùng các loại sữa rửa mặt nhiều cồn và tạo bọt để lưu giữ lượng độ ẩm tự nhiên nhằm bảo vệ da. Ngoài ra, tránh các thành phần làm tắc nghẽn lỗ chân lông, ngăn ngừa nổi mụn.

Một biện pháp tự nhiên cực kỳ tốt giúp làn da tiết ít dầu nhờn là dùng bột yến mạch. Chỉ cần trộn loại bột này với mật ong rồi thoa lên mặt khoảng 10 phút mỗi ngày, làn da sẽ mịn màng hơn đáng kể.

7. Ngăn ngừa mụn trứng cá

Tránh bổ sung thường xuyên các thực phẩm nhiều đường và tinh bột để kiểm soát mụn trứng cá. Thay vào đó, hãy thêm nhiều trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống vì chúng giàu chất chống oxy hóa, vitamin và các chất dinh dưỡng cần thiết quan trọng cho sức khỏe làn da.

Nếu bị mụn trứng cá trên cơ thể, hãy chọn những kiểu trang phục thoải mái, thoáng mát hơn.

8. Giảm phát ban do nhiệt

Vào mùa hè, những vùng da kín thường tiết mồ hôi và xuất hiện tình trạng kích ứng nhiệt, mẩn ngứa. Để giảm thiểu vấn đề này, bạn nên lấy túi trà đã sử dụng đắp trực tiếp lên nơi mẩn đỏ.

Phương pháp này sẽ làm giảm kích ứng, phát ban do nhiệt nhanh chóng. Bên cạnh đó, hãy giữ cho cơ thể thoải mái, thoáng mát nhất có thể. Điều thực sự quan trọng cần nhớ trong ngày hè oi bức là không để cho cơ thể mất nước.

"Bỏ túi" ngay 8 biện pháp khắc phục đơn giản những vấn đề thường gặp trên trong ngày hè, bạn sẽ duy trì được làn da mịn màng, mái tóc suôn mượt cùng cơ thể khỏe khoắn, tươi mới.