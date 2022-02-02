6 lý do khiến làn da của bạn có thể lão hóa nhanh hơn

Dĩ nhiên ngay cả những điều nhỏ nhất cũng rất quan trọng khi chăm sóc da . Sau đây là tổng hợp một số thói quen hàng ngày có thể khiến bạn không có được làn da mịn màng và tươi trẻ.

Nhiều người trong chúng ta không thể tưởng tượng một ngày mà không có một tách cà phê nóng, nhưng việc thưởng thức một tách cà phê đường quá thường xuyên có thể khiến làn da của bạn già đi mau chóng. Bởi vì cà phê là một chất lợi tiểu, nó làm cơ thể mất nước, từ đó ảnh hưởng đến làn da của bạn, khiến nó trông xỉn màu và nhăn nheo. Nếu bạn không thể đối mặt với một ngày mà không có cà phê, hãy chọn sử dụng cà phê hòa tan. Nó chứa ít caffein hơn cà phê thông thường và có thể là lựa chọn tốt hơn cho những người đang cố gắng giảm lượng caffein của họ.

2. Bạn dụi mắt thường xuyên.

Dụi mắt có thể giúp bạn giảm ngứa hay đau mắt tạm thời sau hàng giờ ngồi trên bàn làm việc, nhưng thói quen này có thể khiến mắt đỏ và khô vùng da xung quanh. Vì vùng da dưới mắt rất mỏng và mong manh, việc cọ xát có thể làm tổn thương các mạch máu dưới bề mặt da, dẫn đến thâm quầng mắt. Việc dụi mắt liên tục cũng có thể khiến vùng da quanh mắt bị lỏng và kéo căng mô, dẫn đến các vết chân chim rất khó loại bỏ.

3. Bạn đang nằm sấp khi ngủ.

Tất cả chúng ta đều có những tư thế ngủ yêu thích để tạo cảm giác thoải mái và giúp chúng ta ngủ ngon hơn, nhưng một trong số những tư thế đó thực sự có thể góp phần gây ra nếp nhăn trên da. Khi nằm sấp ngủ, khuôn mặt của bạn bị áp vào gối khiến da bạn hình thành các nếp nhăn dọc. Vì điều này xảy ra hàng đêm, những nếp nhăn này liên tục được củng cố và cuối cùng có thể trở thành vĩnh viễn trên da.

4. Bạn đang không dùng kem chống nắng khi trang điểm.

Mặc dù nhiều sản phẩm trang điểm có chứa SPF nhưng chúng vẫn không thể thay thế kem chống nắng chất lượng tốt. Các tia UV có hại là nguyên nhân gây ra 80% các dấu hiệu lão hóa da, bao gồm nếp nhăn và tăng sắc tố. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày đã được chứng minh là có hiệu quả làm chậm quá trình lão hóa da và giữ cho khuôn mặt của bạn không có nếp nhăn lâu hơn.

5. Bạn đang sử dụng xà phòng.

Một cục xà phòng dễ thương có thể trông đẹp mắt trong phòng tắm của bạn, nhưng nó thực sự có thể gây hại cho da của bạn khi sử dụng. Xà phòng dạng thỏi thường chứa các thành phần phá vỡ nồng độ pH của da, khiến da mất đi lớp dầu tự nhiên và khiến da trông khô và nhăn nheo. Thay vì sử dụng xà phòng, hãy chọn một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ với các thành phần tự nhiên ít kích ứng, được sản xuất đặc biệt phù hợp cho loại da của bạn.

6. Bạn đang liếm môi.

Liếm môi có thể cảm thấy dịu tạm thời nhưng về lâu dài sẽ khiến làn da mỏng manh trên môi bị nứt nẻ và mất nước. Nước bọt của bạn có chứa các enzym có thể làm khô môi và làm hỏng hàng rào bảo vệ môi khi nó bay hơi. Để giúp bản thân bỏ thói quen liếm môi, hãy luôn mang theo son dưỡng môi yêu thích trong ví hoặc để ở bàn cạnh giường ngủ.

Theo Brightside