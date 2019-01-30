6 loại vitamin tốt nhất đối với làn da, phụ nữ muốn xinh đẹp, trẻ lâu nhất định phải biết

“Vitamin A là chất chống oxy hóa cần thiết để điều trị nếp nhăn, cải thiện kết cấu da” - Margarita Lolis, bác sĩ da liễu tại New York chia sẻ.

Tham khảo ý kiến từ nhiều bác sĩ da liễu, Theklog đã thống kê ra các loại vitamin mang đến hiệu quả dưỡng da cao nhất mà phụ nữ nên sử dụng mỗi ngày.

Ngoài ra, loại dưỡng chất này còn mang đến tác dụng loại bỏ mụn đầu đen, mụn đầu trắng và giảm thiểu nếp nhăn. Hơn nữa, vitamin A còn mang đến hiệu quả cao trong việc trị mụn trứng cá, giảm sản xuất dầu nhờn và có thể ngăn ngừa ung thư da.

Cô cho biết, loại vitamin này còn được gọi là retinoids, retinol, axit retinoic, retinyl palmitate hoặc Retin A. Do đó, khi mua mỹ phẩm, bạn có thể tìm vitamin A với các tên vừa kể.

Vitamin A không chỉ điều trị mụn mà còn ngăn ngừa hình thành nếp nhăn trên da - Ảnh: Internet

Vitamin B3 cân bằng màu da

Bạn có thể tìm vitamin B3 trong mỹ phẩm với tên niacin. Loại chất này chịu trách nhiệm cải thiện màu da, giảm mẩn đỏ, xóa mờ vùng da tối màu.

Trong các sản phẩm không cần kê đơn, bạn sẽ thấy vitamin B3 dưới dạng niacinamide, một dẫn xuất của niacin. Thêm loại chất này vào quy trình chăm sóc da, bạn sẽ xóa mờ các đốm nâu, sẹo mụn, tăng sắc tố và quầng thâm hữu hiệu.

Vitamin B5 phục hồi da khô

Tên thông dụng trong lĩnh vực làm đẹp của vitamin B5 là panthenol hay axit pantothenic. Dưỡng chất này có tác dụng tăng cường hydrat hóa.

Về cơ bản, vitamin B5 tạo ra hàng rào bảo vệ giúp giữ độ ẩm, duy trì làn da căng mướt. Loại dưỡng chất này còn là một thành phần tuyệt vời để giảm thiểu tình trạng khô nứt, bong tróc.

Bạn có thể thêm vitamin B5 vào chế độ chăm sóc da để ngăn ngừa khô ráp, bong tróc - Ảnh: Internet

Vitamin C làm mờ sắc tố

Vitamin C hay axit ascorbic được tìm thấy trong các loại trái cây có múi và rau lá xanh. Bổ sung thường xuyên thực phẩm giàu vitamin C có thể tăng cường quá trình tạo thành protein cấu trúc được gọi là collagen. Điều này giúp làn da săn chắc, tươi trẻ và ngăn ngừa một số dấu hiệu lão hóa sớm.

Ngoài ra, cấp thêm vitamin C cho da còn ức chế sự hình thành melanin - nguyên nhân gây nám, tàn nhang trên da.

Vitamin E bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng

Vitamin E hay alpha tocophoerol được tìm thấy chủ yếu trong rau, dầu, các loại hạt. Các loại kem dưỡng chứa loại vitamin này mang đến khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường hydrat hóa.

Loại chất này cũng có tác dụng tăng cường hoạt động của các chất chống oxy hóa khác, chẳng hạn như vitamin C và bảo vệ da trước ánh nắng vượt trội. Loại dưỡng chất này bảo vệ da khỏi ô nhiễm, các gốc tự do và trị mụn trứng cá.

Vitamin E khi kết hợp với vitamin C sẽ tạo thành bộ đôi chống oxy hóa mạnh mẽ nhất. Hai chất này có khả năng chống lại các gốc tự do, duy trì hàng rào bảo vệ da.

Cả 2 chất dinh dưỡng này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, xây dựng collagen, giữ độ đàn hồi. Vitamin E còn là phương pháp tuyệt vời để xóa các đốm đen, làm đều tông màu da.

Vitamin K làm sáng các đốm đen

Vitamin K có thể làm mịn các vết rạn da, vết sẹo cực kỳ hiệu quả. Đồng thời, thành phần này còn giảm thiểu sự xuất hiện của dấu hiệu liên quan đến sắc tố. Các chuyên gia chia sẻ, bổ sung loại dưỡng chất này thông qua chế độ ăn uống sẽ mang đến hiệu quả cao hơn sử dụng trực tiếp trên da mặt.

Chế độ chăm sóc da sử dụng các loại vitamin kể trên có thể giúp bạn duy trì nhan sắc tươi trẻ, lung linh và tỏa sáng.