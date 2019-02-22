5 thời điểm không nên đắp mặt nạ, dù dùng loại đắt tiền đến mấy, làn da vẫn xấu như thường

Tuy mang đến hiệu quả cao nhưng có những thời điểm mặt nạ giấy không hề mang đến tác dụng, ngược lại còn gây tổn thương làn da.

Mặt nạ giấy là món mỹ phẩm tốt cho làn da và được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng, sử dụng mỗi ngày. Sự thông dụng của loại mỹ phẩm này bắt nguồn từ ưu điểm rất dễ sử dụng, tiện lợi và giá cả phải chăng.

Một số người vì tiết kiệm thời gian mà đắp mặt nạ giấy trong lúc tắm. Thật ra thói quen này không tốt như bạn vẫn nghĩ.

Nhiều người còn cho rằng lúc tắm, lỗ chân lông sẽ giãn nở ra, sau đó dưỡng chất có thể thẩm thấu vào da nhanh chóng hơn. Đây là một quan niệm vô cùng sai lầm.

Trên thực tế, trong khi tắm, bụi bẩn, mồ hôi từ da đầu và tóc sẽ hòa lẫn vào nước rồi xâm nhập vào da. Nếu đắp mặt nạ trong thời điểm này, chẳng những không nhận được hiệu quả mà còn gây hại cho da.



Không nên đắp mặt nạ trong lúc tắm - Ảnh: Internet

Da đang nổi mụn nặng

Khi da đang mắc phải các vấn đề như mụn trứng cá, viêm, ngứa rát... bạn nên sử dụng các phương pháp đặc trị trước khi cung cấp dưỡng chất - Ảnh: Internet

Đa phần các loại mặt nạ giấy đều có công dụng là nuôi dưỡng và cung cấp độ ẩm tự nhiên. Do đó, khi làn da của bạn đang gặp tình trạng mụn trứng cá, viêm, mẩn ngứa... điều đầu tiên cần làm là điều trị dứt điểm chúng.

Những lúc thế này, sử dụng mặt nạ giấy có thể khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Chưa tẩy trang kỹ lưỡng

Để dưỡng chất thẩm thấu vào da dễ dàng hơn, đồng thời bảo vệ sức khỏe da mặt, hãy tẩy trang cẩn thận trước khi đắp mặt nạ - Ảnh: Internet

Trang điểm suốt ngày dài, khuôn mặt của bạn sẽ tích tụ đầy các tác nhân xấu như mồ hôi, cặn bã từ lỗ chân lông, bụi bẩn từ môi trường cộng thêm mỹ phẩm makeup đã bị oxy hóa, làn da sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nếu chưa làm sạch mà đã đắp mặt nạ, tất cả các tạp chất đó sẽ cùng chất dinh dưỡng thấm vào da gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Trong phòng máy lạnh

Khi ngồi trong phòng có máy lạnh, bạn cũng không nên đắp mặt nạ - Ảnh: Internet

Nhiệt độ thấp không phải là môi trường thuận lợi để dưỡng chất thẩm thấu vào da. Hơn nữa, khi ở trong căn phòng có điều hòa, mặt nạ giấy sẽ có xu hướng thấm hút độ ẩm từ da. Điều này làm đảo ngược hoạt động dưỡng da của loại mặt nạ bạn đang dùng.

Đêm khuya

Sau 11 giờ, bạn nên đi ngủ thay vì đắp mặt nạ giấy - Ảnh: Internet

Sau 11 giờ tối, cơ thể sẽ đi vào trạng thái tự sửa chữa các tế bào hư tổn, thanh lọc độc tố, trao đổi chất, sản sinh da mới. Do đó, để duy trì sức khỏe và làn da tươi trẻ, bạn nên ngủ trước 11 giờ tối thay vì đắp mặt nạ.

Hãy chú ý và tránh đắp mặt nạ giấy vào 5 thời điểm trên để bảo vệ sức khỏe của làn da, đồng thời không tốn kém quá nhiều tiền mà chẳng đạt được hiệu quả gì.