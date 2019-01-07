4 mặt nạ từ tự nhiên giúp làn da hư tổn trở nên trắng hồng, không tì vết cực nhanh

Chăm sóc da 07/01/2019 16:25

Nếu muốn phục hồi làn da nhanh chóng giúp nhan sắc trở nên xinh đẹp, rạng ngời hơn để đón Tết, hãy tham khảo 4 công thức mặt nạ của Brightside.

Làn da rạng rỡ, trắng mịn không tì vết là điều quan trọng giúp phụ nữ tự tin hơn. Để sở hữu điều này một cách dễ dàng, bạn nên tham khảo 4 công thức từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây.

Mặt nạ tẩy lông mặt

4 mặt nạ từ tự nhiên giúp làn da hư tổn trở nên trắng hồng, không tì vết cực nhanh - Ảnh 1
Đám lông trên mặt sẽ nhanh chóng bị loại bỏ giúp bạn sở hữu làn da căng mịn, không tì vết - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 2 muỗng canh nước chanh

- 1 ly nước lọc

- 30 gr bột đậu gà (hoặc đậu đỏ, đậu đen, yến mạch...)

Chuẩn bị và sử dụng:

Trộn tất cả các thành phần đã chuẩn bị cho đến khi bạn nhận được hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp này trên khuôn mặt của bạn. Để khô trong khoảng 15 phút, sau đó loại bỏ bằng khăn, ấn mạnh theo hướng mọc của lông.

Kiên trì áp dụng sau 2 tuần, lông mặt sẽ rụng đi tự nhiên giúp làn da mịn màng hơn.

Mặt nạ chống lão hóa từ aspirin và chanh

4 mặt nạ từ tự nhiên giúp làn da hư tổn trở nên trắng hồng, không tì vết cực nhanh - Ảnh 2
Sự kết hợp của aspirin và chanh sẽ mang đến hỗn hợp có khả năng ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 3 viên aspirin

- 3 muỗng canh nước cốt chanh

Chuẩn bị và sử dụng:

Hòa tan aspirin trong nước chanh, trộn đều để tạo thành hỗn hợp sệt. Rửa sạch da mặt, sau đó thoa đều lên khắp khuôn mặt, để lại trong 10 phút. Khi thời gian kết thúc, loại bỏ mặt nạ bằng nước mát.

Mặt nạ hồi sinh da từ sữa chua, mật ong và aspirin

4 mặt nạ từ tự nhiên giúp làn da hư tổn trở nên trắng hồng, không tì vết cực nhanh - Ảnh 3
Nếu muốn phục hồi làn da hư tổn nhanh chóng, hãy sử dụng aspirin, mật ong và sữa chua - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 5 viên aspirin

- 1 muỗng canh sữa chua

- 1 muỗng canh mật ong

Chuẩn bị và sử dụng:

Nghiền nát aspirin và trộn đều với các thành phần khác. Để mặt nạ hiệu quả hơn, trước tiên, bạn hãy ngâm khăn trong nước ấm rồi phủ lên mặt giúp lỗ chân lông thông thoáng. 

Sau khi lau khô mặt, thoa hỗn hợp lên mặt, để trên da trong 30 phút. Sau đó, làm sạch bằng nước ấm.

Mặt nạ tẩy tế bào chết

4 mặt nạ từ tự nhiên giúp làn da hư tổn trở nên trắng hồng, không tì vết cực nhanh - Ảnh 4
Tẩy tế bào chết là phương pháp tuyệt vời để phục hồi làn da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Thành phần:

- 3 viên aspirin

- 3 muỗng canh nước ấm

Chuẩn bị và sử dụng:

Hòa tan aspirin trong nước ấm để tạo ra một hỗn hợp sệt. Áp dụng chúng lên khuôn mặt sạch sẽ và để trong 10 phút. Sau đó rửa sạch bằng nước mát là hoàn thành.

Ngoài việc sử dụng các phương pháp trên, bạn cũng cần điều chỉnh thói quen chăm sóc hàng ngày của mình để bảo vệ làn da một cách tốt nhất. Chẳng hạn như đi ngủ đúng giờ, nuôi dưỡng da đúng cách, bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời, uống nước đầy đủ, chế độ dinh dưỡng khoa học...

Chăm chỉ áp dụng các công thức từ nguyên liệu tự nhiên đơn giản trên, các khuyết điểm trên khuôn mặt sẽ bị xóa mờ nhanh chóng giúp làn da rạng ngời, không tì vết vô cùng nhanh chóng, dễ dàng. 

Công thức dưỡng trắng da toàn thân tuyệt hay cho chị em

Công thức dưỡng trắng da toàn thân tuyệt hay cho chị em

Cách dưỡng trắng da toàn thân với mẹo nhỏ đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng có làn da trắng đẹp như ý với các nguyên liệu tự nhiên.

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