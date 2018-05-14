4 bước chăm sóc buổi tối nếu bỏ qua, da không chỉ xấu mà còn nhanh lão hóa

4 bước chăm sóc vào buổi tối này sẽ giúp bạn loại sạch các tác nhân gây hại và mang đến làn da trắng hồng, rạng rỡ.

Muốn da đẹp, trước tiên, bạn cần phải đảm bảo tính thông thoáng, sạch sẽ từ sâu trong lỗ chân lông ra ngoài.

Do đó, để làn da duy trì sự tươi trẻ, trắng mịn, bạn nhất định phải tẩy trang, không nên để lớp son phấn và đi ngủ.

Tẩy trang là công đoạn làm sạch da cực kỳ quan trọng, nếu bỏ qua, làn da sẽ gặp phải nhiều vấn đề cực kỳ nguy hiểm như nổi mụn, kích ứng, nhanh lão hóa hơn...

Điều bạn cần quan tâm trong mắt này chính là chọn lựa dòng tẩy trang phù hợp để hạn chế tình trạng da mẩn đỏ, kích ứng hay nổi mụn.

Nhất định phải tẩy trang trước khi đi ngủ - Ảnh: Internet

Rửa mặt

Tuy đã tẩy trang, nhưng bạn cũng cần phải rửa sạch da mặt để tẩy sạch bụi bẩn, mồ hôi nằm sâu trong lỗ chân lông một cách triệt để.

Hãy dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ hoặc tinh dầu tự nhiên để mát xa, làm sạch rồi rửa lại bằng nước mát. Dùng bông lau nhẹ nhàng là hoàn thành.

Rửa sạch da mặt là bước thứ hai trong quy trình chăm sóc da buổi tối - Ảnh: Internet

Tẩy da chết

Nằm trong quy trình chăm sóc da hàng ngày, tuy nhiên, bạn nên thực hiện tẩy da chết 3 ngày một lần để không làm da quá mỏng, dễ tổn thương.

Bạn có thể sử dụng các loại kem chuyên dụng trên thị trường hiện nay, hay trộn các nguyên liệu tự nhiên có đặc tính tẩy da chết để sử dụng, cách này phù hợp với da nhạy cảm.

Tẩy da chết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho quá trinh sản sinh tế bào mới, từ đó giúp làn da mềm mịn, tươi trẻ và không xuất hiện nếp nhăn hay lão hóa sớm.

Bước cực kỳ quan trọng trong việc chăm sóc da mỗi ngày đó là tẩy tế bào chết - Ảnh: Internet

Dưỡng da mắt

Nhiều người vẫn có thói quen dùng kem dưỡng cho cả mắt và da mặt, điều này không hẳn là xấu nhưng không mang đến hiệu quả cao. Vì da mắt khá nhạy cảm nên cần sử dụng dòng mỹ phẩm chuyên dụng.

Ngoài ra, việc chăm sóc da mắt thường được ít chị em phụ nữ chú trọng. Điều này cực kỳ có hại vì đây là vùng da nhanh lão hóa nhất, dễ xuất hiện nếp nhăn, quầng thâm nhất.

Do đó, để làn da mặt luôn tươi sáng, đều màu, bạn nên chăm chút cho đôi mắt mỗi tối trước khi đi ngủ bằng kem dưỡng, serum, tinh dầu chuyên dụng.

Cần phải sử dụng các dòng sản phẩm chuyên để dưỡng da mắt để đạt được hiệu quả tối ưu. Ngoài ra, bạn cũng không nên bỏ qua bước này - Ảnh: Internet

Tuy chỉ là 3 bước chăm sóc da buổi tối cực kỳ đơn giản nhưng nếu bỏ qua, bạn chắc chắn sẽ nhận về nhiều tác hại khôn lường.