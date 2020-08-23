3 thức uống dùng mỗi sáng sẽ giúp da ngày càng trắng hồng, mỡ thừa tự động đào thải nhanh ‘chóng mặt’

Chăm sóc da 23/08/2020 05:30

Duy trì thói quen sử dụng những loại thức uống này mỗi sáng sau khi thức giấc không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn giúp giảm cân, làm đẹp da.

Một số loại thực phẩm thiên nhiên như chanh, gừng, ớt… đều có chứa những chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu này để chế biến thành những thức uống giúp làm đẹp da, giữ dáng hiệu quả.

Thường xuyên dùng những loại thức uống này vào mỗi buổi sáng sẽ giúp thanh lọc cơ thể, làm sáng da, tăng cường trao đổi chất và loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng:

Trà chanh gừng

Gừng có tác dụng làm ấm cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, góp phần đào thải mỡ thừa. Trong khi đó, chanh có tác dụng kháng viêm hiệu quả, giúp giảm mụn và làm sáng da.

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Trà chanh gừng giúp giảm cân, làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Một nắm trà xanh.

- Nửa quả chanh.

- 3 lát gừng.

- Nửa thìa mật ong.

Cách thực hiện:

Rửa sạch lá trà xanh rồi cho vào cốc nước sôi ngâm cùng 3 lát gừng khoảng 5 - 10 phút. Sau đó lọc bỏ xác trà rồi thêm mật ong cùng nước cốt chanh vào khuấy đều và thưởng thức.

Trà nghệ, tiêu đen và mật ong

Thức uống này chứa nhiều dưỡng chất có khả năng thanh lọc cơ thể, giảm cân và giúp cải thiện tình trạng đau dạ dày rất tốt. Bên cạnh đó, nghệ và mật ong còn giúp chị em sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên.

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Thức uống này rất có lợi cho sắc vóc của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Một thìa bột nghệ.

- 1/4 thìa tiêu đen.

- 1/4 thìa bột gừng.

- Một thìa mật ong.

- Một ít nước cốt dừa.

Hướng dẫn thực hiện:

Cho bột gừng cùng bột nghệ vào một cốc nước sôi rồi đậy nắp kín và giữ nguyên trong khoảng 5-10 phút. Sau đó cho thêm hạt tiêu, nước cốt dừa cùng mật ong vào khuấy đều là có thể dùng ngay.

Trà chanh ớt

Chanh khi kết hợp cùng ớt sẽ giúp cải thiện làn da rất tốt, đồng thời tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

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Duy trì thói quen uống thức uống này rất có lợi cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- Một ít trà xanh.

- Nửa quả chanh.

- Một ít bột ớt đỏ

Hướng dẫn thực hiện:

Rửa lá trà xanh qua nước sôi, sau đó ngâm trà xanh cùng bột ớt đỏ trong cốc nước sôi từ 5 - 10 phút. Sau đó lọc bỏ lấy nước, vắt thêm chanh là có thể thưởng thức. Nếu thức uống quá cay nồng, bạn có thể thêm vào một chút mật ong để dễ uống.

Chúc bạn sớm sở hữu vóc dáng thon gọn và làn da trắng hồng tự nhiên!

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