3 cách sử dụng gói sữa tươi vài nghìn đồng để đắp mặt giúp da trắng bóc, mướt mịn như bông bưởi sau 10 ngày

Để sở hữu làn da trắng mịn một cách an toàn hơn, bạn có thể sử dụng các nguyên liệu tự nhiên lành mạnh như sữa tươi không đường theo 3 công thức dưới đây.

Sở hữu làn da trắng mịn, căng hồng luôn là điều mà mọi phụ nữ ao ước. Để đạt được điều này, nhiều người không tiếc chi số tiền lớn cho mỹ phẩm hay thẩm mỹ. Tuy nhiên, cũng chính vì ham muốn được đẹp, nhiều phụ nữ trót tin vào những lời quảng cáo "trên mây" và dùng nhầm các sản phẩm kém chất lượng. Cuối cùng, dẫn đến kết quả "tiền mất tật mang".

- 1 lòng trắng trứng

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi không đường, lòng trắng trứng và nước cốt chanh vào chiếc bát, dùng muỗng trộn thật đều để thu được hỗn hợp đồng nhất. Nhúng chiếc mặt nạ giấy đã làm ẩm vào, ngâm trong khoảng 3 phút thì đắp trực tiếp lên da. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

Sữa tươi là nguyên liệu dưỡng trắng tuyệt vời, trong khi đó, lòng trắng trứng góp phần tăng cường độ đàn hồi, căng mịn của làn da - Ảnh: Internet

Công thức 2: Sữa tươi không đường và bột cám gạo

Nguyên liệu cần có:

- 3 muỗng canh sữa tươi không đường

- 2 muỗng canh bột cám gạo

- Vài giọt nước cốt chanh

Cách thực hiện:

Cho sữa tươi, bột cám gạo và chanh vào bát rồi trộn đều đến khi thu được hỗn hợp sền sệt. Làm sạch da mặt, thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn vài phút, thư giãn thêm 20 phút nữa thì rửa sạch.

Bột cám gạo cung cấp nguồn vitamin dồi dào tăng cường sản sinh tế bào mới, cải thiện độ sáng và mịn cho làn da. Sữa tươi kết hợp với bột cám gạo sẽ mang đến hỗn hợp tẩy tế bào chết tuyệt vời - Ảnh: Internet

Công thức 3: Sữa tươi không đường và vitamin E

Nguyên liệu cần có:

0 3 muỗng canh sữa tươi không đường

- 1 viên vitamin E

- 1 muỗng cà phê mật ong

Cách thực hiện:

Trộn đều tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị để thu được hỗn hợp đồng nhất. Làm sạch khuôn mặt rồi thoa đều chúng lên da. Sau đó, lấy một ít toner hoặc nước hoa hồng cho ra bát, nhúng chiếc mặt nạ giấy vào rồi đắp lên khuôn mặt. Nằm thư giãn khoảng 20 phút thì rửa sạch là hoàn thành.

Công thức mặt nạ kép từ sữa tươi không đường và vitamin E này cực kỳ phù hợp với da khô, nứt nẻ trong mùa đông - Ảnh: Internet

Chăm chỉ sử dụng các công thức mặt nạ từ sữa tươi không đường này 2 đến 3 lần mỗi tuần, chỉ sau khoảng 10 ngày, làn da sẽ trắng hồng trông thấy.