10 thói quen mà những cô nàng sở hữu làn da hoàn hảo luôn thực hiện hàng ngày

Với mục đích giúp đỡ chị em trong việc làm đẹp , Byrdie đã trò chuyện cùng các nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhằm tìm ra những bí mật về làn da của họ. Dưới đây là 10 lời khuyên mà bạn nên học hỏi ngay.

Thay vì ghen tuông, chúng ta nên học hỏi những bí quyết chăm sóc từ những người sở hữu làn da hoàn hảo để đạt được điều đang mong ước.

Nữ minh tinh nổi tiếng Gabrielle Union luôn ngâm khuôn mặt của mình trong nước đá lạnh mỗi buổi sáng.

Nữ diễn viên Hollywood Miranda Kerr chia sẻ rằng cô ấy luôn mát xa khô cơ thể trước khi tắm để hỗ trợ tuần hoàn và thoát bạch huyết. Điều này còn hỗ trợ loại bỏ tế bào chết, lớp da bong tróc một cách triệt để.

Gabrielle chia sẻ: "Phương pháp này không chỉ đánh thức làn da, làm tinh thần tỉnh táo mỗi buổi sáng mà còn hỗ trợ thắt chặt lỗ chân lông, làm cho làn da trơn tru, mềm mịn đáng mơ ước".

Dưỡng da từ tự nhiên

Trên một tờ báo tại London, nữ diễn viên Zosia Mamet chia sẻ cô thường xuyên mát xa khuôn mặt với mật ong và đường. Cô cho biết, nhờ phương pháp này mà làn da sần sùi, mệt mỏi trở nên tươi sáng, hồng hào hơn.

Luôn dùng kem dưỡng ẩm

"Điều quan trọng nhất với tôi là giữ cho da mặt luôn ngậm nước và khỏe mạnh với rất nhiều loại kem dưỡng ẩm" - Kristen Stewart cho biết.

Theo nghiên cứu, độ ẩm thực sự rất quan trọng để duy trì sự mềm mại, mịn màng và ngậm nước của làn da. Thiếu độ ẩm có thể gây ra khô ráp, nứt nẻ, thậm chí là lão hóa sớm.

Độ ẩm là yếu tố được quan tâm nhất của Kristen Stewart - Ảnh: Byrdie

Sử dụng sản phẩm phù hợp với da

Chia sẻ về bí quyết dưỡng da, Mary-Kate và Ashley đều có thói quen làm đẹp cực kỳ đơn giản. Cụ thể, họ luôn sử dụng kem chống nắng mỗi ngày. Ngoài ra, Mary-Kate và Ashley khuyến khích phụ nữ nên sử dụng sữa rửa mặt và chất tẩy tế bào chết phù hợp đối với loại da. Điều này sẽ hạn chế tối đa tình trạng kích ứng, mẩn ngứa hay nổi mụn không mong muốn.

Nghệ thuật che khuyết điểm

Khi nói đến những thứ cần thiết, nữ ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Vanessa Hudgens nói rằng các sản phẩm che khuyết điểm trực tiếp luôn là thứ không thể thiếu để cô có được làn da hoàn hảo nhất có thể.

Lão hóa và một số khuyết điểm tự nhiên trên da có thể không bị xóa sạch khi dùng mỹ phẩm. Trong trường hợp này, các sản phẩm che khuyết điểm sẽ giúp ích đối với bạn - Ảnh: Byrdie

Chú tâm vào tẩy tế bào chết

Lea Michele nói rằng cô luôn luôn tẩy tế bào chết bằng các hỗn hợp tự chế, chẳng hạn như muối biển và dầu ô liu.

“Tôi có cả một loạt các công thức tự chế trong phòng tắm của mình. Chúng giúp làn da mềm mịn, tươi trẻ hơn, đồng thời đảm bảo độ an toàn tuyệt đối” - Lea Michele nói.

Thích mỹ phẩm tự chế

“Tôi thường dùng nước hoa hồng tươi. Tôi chỉ trộn một chút tinh dầu hoa hồng với nước và giữ hỗn hợp trong bình xịt nhỏ để sử dụng nhiều lần mỗi ngày. Bạn cũng có thể sử dụng tinh dầu xá xị hoặc tinh dầu hoa oải hương. Đây là bí quyết để tôi sở hữu làn da mịn màng, làm dịu da bị kích thích" - Kristen Bell khuyên.

Nhờ nước hoa hồng tươi mà Kristen Bell sở hữu làn da mịn màng, căng mướt - Ảnh: Byrdie

Luôn dùng SPF

"Tôi luôn luôn sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp mỗi ngày" - Amanda Seyfried chia sẻ.

Trên thực tế, ánh nắng mặt trời chứa rất nhiều tác nhân gây hại như tia UV, bức xạ, nhiệt độ... gây sạm da, tàn nhang, nám, thậm chí là ung thư da.

Rửa mặt kỹ càng

“Mẹ luôn bảo tôi rửa mặt, dù bận thế nào đi nữa” - Jaime King cho biết. Sạch sẽ là một trong những bí quyết giúp bạn sở hữu làn da hoàn hảo, không tì vết.

Jaime giải thích thêm: “Tôi không quan tâm bạn cảm thấy mệt mỏi và lười biếng như thế nào, nếu đi ngủ với lớp trang điểm, làn da sẽ hút vào các tác nhân độc hại".

Bây giờ, hãy thêm 10 thói quen trên vào quy trình làm đẹp hàng ngày của bạn, chắc chắn bạn sẽ sở hữu làn da hoàn hảo, không tì vết cực kỳ dễ dàng.