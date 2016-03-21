Tự chế biến món súp bổ dưỡng, dễ ăn, dễ tiêu hóa, giúp bé mau ăn chóng lớn

Thực hiện: cho đậu lăng và một ít bột nghệ vào 1/2 chén nước lọc rồi nấu sôi cho đến khi đậu lăng chín mềm. Nghiền nát đậu lăng, sau đói cho ½ chén nước còn lại vào rồi tiếp tục nấu sôi một lần nữa. Cuối cùng, dùng rây lọc xác đậu lăng để lấy phần súp mịn rồi cho bé dùng.

Nguyên liệu: 3 chén nước lọc, 1 chén hạt bắp, 1 chén nấm rơm.

Thực hiện: nấu chín bắp và nấm rơm trong nước, cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ xác, để nguội rồi cho bé dùng.

Súp cà rốt và củ dền đỏ: rất dồi dào vitamin A và C, canxi, sắt, axít folic và đạm.

Nguyên liệu: ¼ củ dền đỏ (gọt vỏ, cắt nhỏ), 1 củ cà rốt (gọt vỏ, cắt nhỏ), 2 ly nước lọc, 1 lát chanh.

Thực hiện: cho củ dền băm nhuyễn và cà rốt băm nhuyễn vào nước nấu sôi cho đến khi chúng chín mềm, cho nước chanh vào, xay nhuyễn hỗn hợp này rồi lượt bỏ xác, lấy nước súp cho trẻ dùng. Bạn có thể cho khoai tây nghiền vào món súp này để món súp trở nên đặc hơn, có vị thơm ngon và bổ dưỡng hơn.

Lưu ý: bạn phải chắc chắn bé yêu của mình phải được lót vải ngay vùng cổ vì màu củ cải đỏ có thể làm dơ bẫn áo quần của trẻ.

Súp táo và cà rốt: rất giàu vitamin A, vitamin C, canxi, sắt, axít folic và đạm.

Nguyên liệu: 1 trái táo (gọt vỏ, cắt nhỏ), 1 củ cà rốt (gọt vỏ, cắt nhỏ), 2 ly nước lọc.

Thực hiện : nấu chín mềm táo và cà rốt trong nước rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ xác rồi cho bé dùng

Súp rau củ: giàu vitamin, canxi, phốt pho, và sắt.

Nguyên liệu: ¼ củ cà rốt (gọt vỏ, cắt nhỏ), ¼ củ khoai tây (gọt vỏ, cắt nhỏ), ¼ trái bí nhỏ (gọt vỏ, cắt nhỏ), ¼ trái cà chua cắt nhỏ, 1 chén bắp cải băm nhuyễn, 3 ly nước lọc.

Thực hiện: Nấu tất cả các nguyên liệu trong nước lọc, xay nhuyễn , lượt bỏ xác

Súp Hà Lan và khoai lang: chứa nhiều chất sắt, vitamin A, vitamin B và potassium.

Nguyên liệu: 1 chén đậu Hà Lan, ½ củ khoai lang (gọt vỏ và cắt nhỏ), 2 ly nước lọc, một nhúm hạt thì là khô xay nhuyễn

Thực hiện: Nấu tất cả các nguyên liệu nói trên trong nước sôi cho đến khi chúng chín mềm. Cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lượt bỏ xác sao cho nước súp trong.

Ngoài các loại súp nói trên, bạn cũng có thể chế biến các món súp đơn giản khác từ sự kết hợp giữa: bí đỏ và trái táo, bông cải xanh và kem tươi, măng tây và kem tươi, khoai lang và cà chua, cà rốt và gừng… Tất các các món súp này cũng đều thực hiện theo phương pháp nấu chín mềm, xay nhuyễn và lượt bỏ xác rồi dùng. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển về thể chất và trí tuệ cho bé.