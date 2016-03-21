Tự chế biến món súp bổ dưỡng, dễ ăn, dễ tiêu hóa, giúp bé mau ăn chóng lớn

Theo các chuyên gia y tế, súp là món ăn bổ dưỡng, dễ ăn, dễ tiêu hóa, rất thích hợp với các bé nhỏ tuổi và kén ăn. Hãy chế biến cho con bạn những món súp “siêu ngon” theo các công thức đơn giản sau đây, chắc chắn con bạn sẽ "ăn vui ăn khỏe" với những món ngon này.
Súp đậu lăng: là nguồn cung cấp tuyệt vời các chất dinh dưỡng như đạm,t? vitamin B, magiê, sắt và kẽm.
Nguyên liệu: 1 chén nước lọc, 2 muỗng canh đậu lăng vàng hoặc đậu lăng đỏ, một ít bột nghệ, một ít muối (không bắt buộc).
Thực hiện: cho đậu lăng và một ít bột nghệ vào 1/2 chén nước lọc rồi nấu sôi cho đến khi đậu lăng chín mềm. Nghiền nát đậu lăng, sau đói cho ½ chén nước còn lại vào rồi tiếp tục nấu sôi một lần nữa. Cuối cùng, dùng rây lọc xác đậu lăng để lấy phần súp mịn rồi cho bé dùng.
Súp bắp và nấm rơm: giàu đạm, vitamin, canxi và tinh bột.
Nguyên liệu: 3 chén nước lọc, 1 chén hạt bắp, 1 chén nấm rơm.
Thực hiện: nấu chín bắp và nấm rơm trong nước, cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ xác, để nguội rồi cho bé dùng.
Súp cà rốt và củ dền đỏ: rất dồi dào vitamin A và C, canxi, sắt, axít folic và đạm.
Nguyên liệu: ¼ củ dền đỏ (gọt vỏ, cắt nhỏ), 1 củ cà rốt (gọt vỏ, cắt nhỏ), 2 ly nước lọc, 1 lát chanh.
Thực hiện: cho củ dền băm nhuyễn và cà rốt băm nhuyễn vào nước nấu sôi cho đến khi chúng chín mềm, cho nước chanh vào, xay nhuyễn hỗn hợp này rồi lượt bỏ xác, lấy nước súp cho trẻ dùng. Bạn có thể cho khoai tây nghiền vào món súp này để món súp trở nên đặc hơn, có vị thơm ngon và bổ dưỡng hơn.
Lưu ý: bạn phải chắc chắn bé yêu của mình phải được lót vải ngay vùng cổ vì màu củ cải đỏ có thể làm dơ bẫn áo quần của trẻ.
Súp táo và cà rốt: rất giàu vitamin A, vitamin C, canxi, sắt, axít folic và đạm.
Nguyên liệu: 1 trái táo (gọt vỏ, cắt nhỏ), 1 củ cà rốt (gọt vỏ, cắt nhỏ), 2 ly nước lọc.
Thực hiện : nấu chín mềm táo và cà rốt trong nước rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, lọc bỏ xác rồi cho bé dùng
Súp rau củ: giàu vitamin, canxi, phốt pho, và sắt.
Nguyên liệu: ¼ củ cà rốt (gọt vỏ, cắt nhỏ), ¼ củ khoai tây (gọt vỏ, cắt nhỏ), ¼ trái bí nhỏ (gọt vỏ, cắt nhỏ), ¼ trái cà chua cắt nhỏ, 1 chén bắp cải băm nhuyễn, 3 ly nước lọc.
Thực hiện: Nấu tất cả các nguyên liệu trong nước lọc, xay nhuyễn , lượt bỏ xác
Súp Hà Lan và khoai lang: chứa nhiều chất sắt, vitamin A, vitamin B và potassium.
Nguyên liệu: 1 chén đậu Hà Lan, ½ củ khoai lang (gọt vỏ và cắt nhỏ), 2 ly nước lọc, một nhúm hạt thì là khô xay nhuyễn
Thực hiện: Nấu tất cả các nguyên liệu nói trên trong nước sôi cho đến khi chúng chín mềm. Cho hỗn hợp này vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi lượt bỏ xác sao cho nước súp trong.
Ngoài các loại súp nói trên, bạn cũng có thể chế biến các món súp đơn giản khác từ sự kết hợp giữa: bí đỏ và trái táo, bông cải xanh và kem tươi, măng tây và kem tươi, khoai lang và cà chua, cà rốt và gừng… Tất các các món súp này cũng đều thực hiện theo phương pháp nấu chín mềm, xay nhuyễn và lượt bỏ xác rồi dùng. Chúng rất giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sự phát triển về thể chất và trí tuệ cho bé.