Trời hè nóng bức, mẹ hãy học cách quấn tã đúng cách cho trẻ sơ sinh thoải mái, dễ chịu

Quấn tã là kinh nghiệm lâu đời không chỉ có tác dụng bảo vệ cơ thể trẻ sơ sinh mà còn tạo cho trẻ cảm giác an toàn vì luôn được bao bọc trong chiếc "kén" nhỏ. Đây cũng là phương pháp dỗ trẻ nhanh nín khóc nhanh chóng.

Khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ bé cảm thấy vô cũng dễ chịu và ấm cúng vì có bọc nước ối bao xung quanh. Khi vừa chào đời, thế giới bên ngoài lạ lẫm rất dễ khiến trẻ có cảm giác không an toàn.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại tã cho trẻ sơ sinh. Tùy vào mục đích và hoàn cảnh mà các bà mẹ thường lựa chọn loại tã phù hợp nhất cho bé. Thông thường, các bà mẹ thường sử dụng tã vải hoặc tấm chăn thoáng mát quấn cho bé đi ngủ hoặc ra ngoài trời.

Theo các chuyên gia, cha mẹ chỉ cần quấn vừa đủ chặt hai tay và để lỏng đôi chân của trẻ sơ sinh để con có thể tự do cử động, đạp, duỗi.

Cách quấn tã cho trẻ sơ sinh

Mùa hè nóng bức, mẹ nên lựa chọn loại tã được làm từ vải sợi bông, khăn xô thoáng mát để thấm nước tốt, không gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh. Các bước quấn tã cho bé được thực hiện như sau:

Bước 1: Trải rộng miếng tã hình vuông, sau đó gấp ngay ngắn thành hình tam giác, chú ý các đường nếp đều nhau.

Bước 2: Đặt bé nằm lên tã ở chính giữa trung tâm sao cho đầu ở phía trên, phần vai ngang với mép tã; 2 đầu tam giác 2 bên, một đầu hướng về phía mẹ.

Đặt bé ngay ngắn lên vị trí trung tâm chiếc tã - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3: Để cánh tay phải trẻ hơi cong phần khuỷu tay, giữ yên tay trái. Tiếp đến nhẹ nhàng nâng đầu tã bên trái quấn quanh người trẻ. Quấn hết vòng, mẹ gài mép tã vào phần thân bên trái. Khi quấn mẹ lưu ý không quấn quá chặt kẻo bé có cảm giác khó chịu.

Mẹ quấn phần tã bên trái trước - Ảnh minh họa: Internet

Bước 4: Gập phần dưới tã lên trên, chừa độ rộng vừa phải để chân bé được cử động thoải mái nhưng vẫn được tã bao bọc.

Quấn đủ vòng bên trái, mẹ gấp phần tã bên dưới lên - Ảnh minh họa: Internet

Quấn phần tã bên phải vào người trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ sẽ cảm thấy thật dễ chịu khi mẹ quấn tã đúng cách - Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi quấn tã cho trẻ sơ sinh

- Mẹ chỉ nên cho bé mặc những trang phục thoáng mát, thấm mồ hôi vì đã được quấn quanh bằng tã vải.

- Nếu mẹ sử dụng chăn quấn cho bé lưu ý chọn chất liệu thông thoáng, mềm mại để không khí quanh cơ thể bé dễ dàng lưu thông.

- Mẹ nên kiểm tra nhiệt độ cơ thể trẻ để đảm bảo bé không bị nhiễm lạnh hoặc quá nóng với các biểu hiện đổ mồi hôi, má đỏ ửng, thở nhanh.

Mẹ nên kiểm tra nhiệt độ cơ thể trẻ trước khi quấn tã - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên quấn tã hoặc chăn mền quá chặt.

Bé sẽ cảm thấy thoải mái, ngủ ngon trong những ngày hè nếu mẹ biết cách quấn tã vải cho trẻ sơ sinh theo các bước nói trên.