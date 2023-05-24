Trẻ em cần được bổ sung đầy đủ các thực phẩm bổ dưỡng như chất béo lành mạnh cho não, canxi cho xương, và tất cả các loại vitamin và khoáng chất mà rau củ cung cấp, và hơn thế nữa, để giúp trẻ phát triển toàn diện cả về trí não và thể chất. Nhưng đâu là thực phẩm dinh dưỡng và tốt nhất cho sự phát triển của trẻ? Hãy cùng khám phá ngay top 9 loại thực phẩm lành mạnh nhất cho trẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, sữa chua cũng cung cấp men vi sinh, vi khuẩn tốt, rất quan trọng để duy trì đường ruột khỏe mạnh. Hãy chọn mua sữa chua Hy Lạp nguyên chất, đây là loại không có đường bổ sung và chứa lượng protein cao gấp đôi so với sữa chua thông thường. Đồng thời, hãy hạn chế chọn các loại sữa chua hương vị thường chứa nhiều đường bổ sung nhé!

Sữa chua là một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng, bữa ăn nhẹ hoặc thậm chí là món tráng miệng với nhiều dưỡng chất thiết yếu và thường thường được bổ sung protein và vitamin D - chất dinh dưỡng mà nhiều trẻ em thiếu trong chế độ ăn uống.

Trứng

Một quả trứng lớn có 6 gam protein và cung cấp vitamin D, vitamin B12 và sắt, theo USDA. Một số quả trứng cũng được tăng cường axit béo omega-3, giúp phát triển trí não của trẻ. Đừng lo lắng về cholesterol—chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa có tác động lớn hơn đến việc làm tăng cholesterol xấu so với trứng.

Vào bữa sáng, hãy bỏ qua bánh ngọt, đồ chiên và thịt chế biến và thay vào đó là trứng ốp la, salad trứng hoặc thịt hầm trứng cho con bạn nhé.

Quả bơ

Quả bơ có đầy đủ các lợi ích tốt cho sức khỏe và là một cách dễ dàng để đưa chất béo lành mạnh vào chế độ ăn của con bạn. Chúng có nhiều chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm viêm và giữ cho mức cholesterol ở mức khỏe mạnh. Đồng thời, chất béo di chuyển qua đường tiêu hóa một cách chậm rãi nên giúp trẻ no lâu hơn.

Bạn có thể nghiền chúng trên bánh mì nướng, cho vào sinh tố, trộn chúng vào món salad gà hoặc đơn giản là cắt thành từng miếng cho trẻ ăn thì đều thơm ngon và dinh dưỡng hết nhé!

Khoai lang

Cho dù con bạn 6 tháng, 6 tuổi hay 16 tuổi, khoai lang đều là món ăn vặt rất hấp dẫn. Chúng chứa nhiều vitamin A (hơn 250% giá trị hàng ngày cho người lớn), chất xơ và kali, theo USDA. Trong đó, việc tăng kali trong chế độ ăn hàng ngày sẽ giữ cho huyết áp và trái tim khỏe mạnh.

Sữa tươi

Sữa giúp xương chắc khỏe vì chứa nhiều canxi và vitamin D. Theo USDA, một ly sữa cũng chứa nhiều phốt pho, vitamin B12 và kali, đồng thời có 8 gam protein.

Nếu con bạn không thích sữa bò, có rất nhiều lựa chọn thay thế được bày bán trên kệ. Nhưng hãy kiểm tra nhãn thành phần dinh dưỡng và chọn loại ít đường hoặc không đường cho con bạn. Đồng thời có thể có thêm một ít đường để phù hợp với vị ngọt của sữa, có thể dễ chịu hơn đối với những vị giác nhỏ bé. Mỗi loại sữa thay thế có thành phần dinh dưỡng khác nhau một chút. Sữa đậu nành có nhiều protein nhất và bạn sẽ nhận được lợi ích về canxi và vitamin D tương tự, miễn là sữa được bổ sung vi chất.

Các loại hạt

Một món ăn nhẹ bằng các loại hạt sẽ cung cấp bộ ba chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có lợi cho sức khỏe của trẻ. Hãy trộn các loại hạt điều, quả óc chó, hạnh nhân, quả hồ đào, hạt hướng dương, hạt chia,...với nhau.

Các loại hạt có hàm lượng magie cao, một khoáng chất quan trọng trong việc phát triển xương và sản xuất năng lượng. Trong đó, quả óc chó, quả hồ đào, hạt chia và hạt lanh có hàm lượng axit alpha-linolenic (ALA) cao, một loại chất béo omega-3 mà cơ thể không thể tạo ra, vì vậy bạn cần cho trẻ ăn những loại hạt này nhé.

Các loại ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp một chất dinh dưỡng thiếu trong chế độ ăn của hầu hết trẻ em: chất xơ.Trẻ em cần khoảng 25 gam mỗi ngày, nhưng nhiều đồ ăn nhẹ chỉ chứa 1-3 gam mỗi khẩu phần.

Thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ dành cho trẻ em bao gồm bột yến mạch, mì ống làm từ lúa mì nguyên cám, gạo lứt, bánh ngô làm từ lúa mì nguyên cám và bánh mì làm từ lúa mì nguyên cám. Nếu con bạn không chịu được mì ống làm từ lúa mì nguyên cám, hãy thử một nửa lúa mì nguyên cám, một nửa trắng. Bạn cũng có thể sử dụng bột mì nguyên chất hoặc bột mì trắng nguyên cám khi làm bánh kếp, bánh quy hoặc bột nhào bánh pizza.

Quả mọng

Một chén quả mọng thường có từ 4 gam chất xơ, giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa khác như anthocyanins. Đặc biệt, quả việt quất, mâm xôi và dâu tây cũng có lượng đường thấp hơn so với nhiều loại trái cây. Chính vì vậy, quả mọng tươi là một món ăn nhẹ tuyệt vời cho trẻ em hoặc một loại topping tuyệt vời cho sữa chua. Nếu quả mọng không đúng mùa, hãy mua quả mọng đông lạnh không đường và trộn chúng vào lọ yến mạch để qua đêm hoặc sinh tố cho trẻ nhé.

Bất kỳ loại rau củ nào

Nếu bạn có thể cho con mình ăn bất kỳ loại rau nào — thật đáng khen! Và càng nhiều màu sắc và càng nhiều loại rau thì càng tốt. Mỗi màu cung cấp các chất dinh dưỡng khác nhau: Các loại rau lá xanh như rau bina và cải xoăn có nhiều vitamin K, các loại rau màu cam và đỏ có vitamin A, ớt chứa nhiều vitamin C và các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải và súp lơ trắng chứa các hợp chất chống ung thư và là thực phẩm tốt cho đường ruột.

Nếu trẻ không thích ăn rau, hãy thử thay đổi cách chế biến hoặc cách thái rau củ, để trẻ dễ thử hơn nhé!

Trên đây là tổng hợp 9 loại thực phẩm lành mạnh nhất cho trẻ. Với những loại siêu thực phẩm nhưng lại dễ tìm này, các mẹ hãy kết hợp vào thực đơn hàng ngày của bé, để giúp bé phát triển toàn diện nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!