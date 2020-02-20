Do không hòa hợp với mẹ chồng nên vợ chồng chị H đã ra ở riêng từ lâu, đến khi sinh em bé chị cũng muốn tự tay chăm sóc con mình, thi thoảng cuối tuần mẹ chồng mới sang thăm.

Lần đầu làm mẹ nên chị H chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc con cái. Nếu không nhờ mẹ chồng kịp thời phát hiện thì chị H có lẽ vẫn tiếp tục thói quen gây hại cho con dưới đây.

Trong các bữa ăn, chị H luôn bổ sung nhiều dinh dưỡng từ các loại: thịt, cá và kỳ công chế biến cho con ăn.

Lâu nay, trộm vía sữa mẹ tốt nên con chị H bụ bẫm, trắng trẻo, lớn rất nhanh. Chị vô cùng tự tin với cách nuôi dạy con của mình. Mặc dù nhiều lần mẹ chồng cũng có góp ý nên cho con ăn vừa phải, tuy nhiên chị H vẫn để ngoài tai.

Mẹ hãy bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho con - Ảnh minh họa: Internet

Thấy con ăn hết chị lại lấy thêm, chị cho rằng con ăn càng nhiều càng tốt mà không biết rằng, đó là một thói quen xấu làm hại con mình.

Nhiều hôm, mặc dù con đã no và không chịu ăn nữa, chị H vẫn cố đút thêm 1 - 2 thìa cho hết bát, tình trạng này xảy ra thường xuyên cho đến khi con chị H được 8 tháng tuổi.

Một hôm, mẹ chồng chị H sang đúng giờ ăn trưa của cháu nội, liền hốt hoảng khi nhìn thấy chị H đang ép con ăn.

Đừng ép con ăn quá no - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn thấy bát cháo to đã vơi đi 2/3, mẹ chồng chị vội hỏi:

- "Sao cho cháu ăn nhiều thế hả con?"

- "Mẹ ơi, đây là bát thứ 2 cơ ạ". Chị H khoe thành tích với bà.

- "Cô muốn giết con mình hả mà cho ăn nhiều thế, thằng bé mới được 8 tháng tuổi thôi". Bà bực mình quát lớn.

Chị H định phản biện thì thấy con nôn hết ra, sau đó là liên tục nôn và quấy khóc, ngay lập tức chị và mẹ chồng đưa con đi bệnh viện.

Qua kiểm tra, bác sĩ phê bình cách chăm sóc con của chị H. Vì việc ép con ăn quá nhiều là một thói quen gây hại cho trẻ.

Chế độ ăn của trẻ trong từng giai đoạn rất quan trọng. Trẻ chỉ cần hấp thụ chất dinh dưỡng ở mức độ cần thiết là có thể phát triển khỏe mạnh toàn diện.

Việc bổ sung nhiều chất dinh dưỡng thừa sẽ khiến trẻ dễ mắc các căn bệnh về đường ruột, các cơ quan trong cơ thể sẽ phải hoạt động quá công suất.

Bên cạnh đó, việc ép con ăn quá nhiều sẽ làm cản trở quá trình tiêu hóa trong dạ dày của trẻ, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như béo phì, chướng bụng, bục ruột nếu nghiêm trọng.

Chị H vô cùng ân hận về kiến thức nông cạn của mình, chị xin lỗi mẹ chồng và hứa từ nay sẽ chăm sóc con cẩn thận hơn.

Tóm lại, các mẹ nên lưu ý trong việc nuôi dạy và chăm sóc con của mình. Lưu ý không mắc phải các thói quen xấu làm hại con làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ.