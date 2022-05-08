Tại sao một số trẻ sơ sinh có tóc dày và một số khác lại thưa thớt? Các bậc phụ huynh nên lưu ý những điều này

Nếu con của người khác có mái tóc đen dày mà con của mình chỉ có một vài sợi tóc thưa thớt trên đỉnh đầu, ba mẹ sẽ lại bắt đầu lo lắng.

Nhưng con đã 2 tuổi mà tóc vẫn rất ít, không những ít mà còn hơi vàng. Còn bé là con gái, lo lắng bé lớn lên tóc sẽ bị thưa, bà nội của bé còn cạo tóc tơ cho con nhưng không có tác dụng gì cả.

Cách vài ngày trước là sinh nhật hai tuổi của một bé con bạn thân, nhưng hôm đó, cô bạn đã nói ra một điều khiến cô trăn trở bấy lâu nay. Hóa ra sau khi sinh con, tóc con lúc nào cũng thưa, chị cũng đưa con đi khám, lúc đó bác sĩ cho biết tóc của trẻ sẽ có một ít khi 1 tuổi, đến khi 2 tuổi tóc mới bắt đầu mọc nhiều hơn.

Nhìn thấy phần đầu của cô bé tóc thật sự quá ít, cô bạn thân không khỏi sốt ruột, thắc mắc tại sao tóc con lại thưa đến vậy, và cũng băn khoăn không biết có cách nào để tóc mọc nhiều hơn không.

Trên thực tế, nhiều bậc bố mẹ lo lắng về điều này, thực tế, một số trẻ ngay khi mới chào đời đã có mái tóc đen và dày, trong khi một số trẻ lại có mái tóc hơi thưa hoặc thậm chí có màu vàng, nguyên nhân có thể là như sau. Bố mẹ có thể muốn tìm hiểu một chút.

Yếu tố di truyền

Tóc của em bé có mối quan hệ nhất định với tính di truyền, nếu tóc bố mẹ dày hơn thì tóc con nói chung cũng nhiều hơn. Ngược lại, nếu bé của bố và mẹ tóc thưa, hoặc bố của bé bị rụng tóc thì tóc của bé cũng sẽ thưa, đặc biệt là bé nam cũng có nguy cơ bị rụng tóc.

Ngoài số lượng tóc, chất lượng, màu sắc và độ xoăn của tóc bé sẽ bị ảnh hưởng do di truyền, nếu bố mẹ nói tóc xoăn thì con cũng có thể có tóc xoăn tự nhiên; nếu bố mẹ có chất tóc tốt thì chất lượng tóc của em bé cũng không ngoại lệ khi em còn nhỏ.

Ăn không đủ chất dinh dưỡng

Nói chung, số lượng tóc phụ thuộc vào số lượng chân tóc trên đầu, và số lượng chân tóc trên da đầu của em bé về cơ bản được thiết lập trong thời kỳ bào thai. Số lượng tóc của trẻ không chỉ bị ảnh hưởng bởi di truyền mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu.

Nếu lượng dinh dưỡng của mẹ bầu được cân bằng có thể thúc đẩy sự phát triển của các chân tóc của thai nhi, nếu lượng dinh dưỡng của mẹ bầu không đủ thì số lượng và chất lượng tóc của thai nhi có thể bị giảm đi rất nhiều. Nói cách khác, tóc của con có dày hay không còn phụ thuộc vào lượng dinh dưỡng của mẹ bầu khi mang thai có đủ hay không.

Gội đầu sai cách

Một số phụ huynh cảm thấy trẻ ít tóc thì cho rằng gội đầu sẽ khiến tóc trẻ ngày càng ít và cố tình không gội đầu cho trẻ. Như mọi người đã biết, bụi bẩn dễ gây bít tắc chân tóc, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của tóc.

Ngược lại, một số cha mẹ gội đầu cho bé bằng dầu gội của người lớn, dầu gội của người lớn chứa nhiều chất phụ gia dễ gây kích ứng da đầu bé, làm tóc bé bị hư tổn, từ đó gây rụng tóc.

Nhìn chung, số lần gội đầu, sản phẩm gội đầu, uốn, nhuộm và các hành vi khác sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mái tóc của bé mà cha mẹ cần lưu ý.

Đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng

Sự phát triển của tóc không thể tách rời việc cung cấp chất dinh dưỡng, cha mẹ muốn tóc con mọc dày thì dinh dưỡng phải đảm bảo phù hợp. Trong thời gian mang thai, mẹ bầu nên chú ý bổ sung protein và vitamin, tuân thủ chế độ ăn uống cân bằng và đều đặn, ăn nhiều trái cây tươi và rau quả. Sau khi bé có thể ăn bổ sung dạng rắn, bạn có thể cho trẻ ăn thêm một ít hạt óc chó và mè đen, có tác dụng làm mềm da, làm đen tóc, thúc đẩy sự phát triển trí não.

Học cách gội đầu đúng cách

Gội đầu với tần suất quá cao sẽ dễ làm lộ da đầu, còn tần suất gội đầu quá ít sẽ dễ gây bít tắc chân tóc, vì vậy bố mẹ nên duy trì tần suất gội đầu bình thường cho bé. Ví dụ, gội đầu 2 ngày một lần vào mùa hè và 3 ngày một lần vào mùa thu và mùa đông. Điều lưu ý là bố mẹ nên chuẩn bị những đồ dùng vệ sinh dành riêng cho bé để tránh làm tổn thương mô da đầu của bé.