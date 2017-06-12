Sai lầm mẹ thường mắc khi cho trẻ ăn sữa chua

Vì nghĩ sữa chua là một thực phẩm lành tính, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của bé mà các mẹ cho con ăn vô tội vạ. Việc lạm dụng sữa chua trong thực đơn mỗi ngày hoặc cho trẻ ăn sai cách sẽ gây nên những tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ. Sau đây là những sai lầm thường gặp khi cho trẻ ăn sữa chua , mẹ hãy tránh phạm phải:

Các bác sĩ nhi khoa khuyên rằng thời điểm thích hợp nhất để trẻ làm quen với sữa chua là khi bé 7 - 8 tháng tuổi. Sớm nhất là khi trẻ 6 tháng tuổi, với 2-3 thìa như một món ăn dặm

Mẹ nên chọn sữa chua nguyên kem, đâylà loại sữa chua giàu chất béo và dịnh dưỡng nhất để hỗ trợ sự phát triển thể chất và nhận thức của trẻ. Cho trẻ ăn sữa chua vào buổi tối, trước 20h là thời điểm tốt nhất.

Cho trẻ ăn sữa chua trước bữa ăn

Vì nghĩ ăn sữa chua trước bữa ăn sẽ giúp sẽ tiêu hóa tốt hơn nên rất nhiều mẹ Việt đã cho con ăn sữa chua thời điểm này. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng bởi vi khuẩn lactic trong sữa chua sẽ bị dịch vị trong dạ dày tiêu diệt, gây mất công dụng hỗ trợ tiêu hóa.

Mẹ nên cho trẻ ăn sữa chua sau khi đã dùng xong bữa chính, hoặc nếu trẻ có uống bổ sung vitamin thì sau khi uống vitamin, uống thuốc … 2 tiếng.

Ăn quá nhiều

Trẻ chỉ cần một lượng sữa chua vừa đủ, nếu mẹ cho trẻ dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày và khả năng bài tiết chất xúc tác tiêu hóa của trẻ. Đây chính là nguyên nhân vì sao càng bị ép ăn nhiều sữa chua trẻ sẽ mất cảm giác thèm ăn, dẫn đến biếng ăn.

Hâm nóng nước sôi

Việc hâm nóng sữa chua bằng lò vi sóng hoặc nước sôi sẽ khiến các vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt, gây mất tác dụng của sữa chua.

Cách tốt nhất là mẹ hãy lấy sữa chua để bên ngoài nhiệt độ phòng khoảng 45 phút trước khi cho trẻ ăn, hoặc ngâm trong nước được pha theo tỷ lệ 2 nóng 1 lạnh.

Cho trẻ ăn sữa chua người lớn

Sữa chua dành cho người lớn thường ít béo, ít ngọt nên không phải là sự lựa chọn tốt cho trẻ. Mẹ nên chọ loại sữa chua nguyên kem, với hàm lượng chất béo cao thích hợp cho sự phát triển của trẻ. Tránh chọn sữa chua trái cây vì hàm lượng dinh dưỡng trong chúng chỉ bằng một nửa sữa chua trắng.

Trộn thêm sữa công thức vào sữa chua

Vì muốn tăng vị ngọt cho sữa chua, nhiều mẹ đã tự ý trộn thêm sữa công thức để giúp trẻ dễ ăn hơn. Tuy nhiên, việc trộn thêm sữa bột vào sẽ khiến sữa bột không được hòa tan hết, khi cho trẻ ăn sẽ gây khó tiêu ở trẻ.