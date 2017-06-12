Sai lầm mẹ thường mắc khi cho trẻ ăn sữa chua

Chăm sóc con 12/06/2017 15:15

Sữa chua là một món ăn giúp ích cho hệ tiêu hóa, giúp xương chắc khỏe. Thế nhưng, nếu ăn không đúng cách sữa chua sẽ gây hại đến sức khỏe của trẻ.

Vì nghĩ sữa chua là một thực phẩm lành tính, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của bé mà các mẹ cho con ăn vô tội vạ. Việc lạm dụng sữa chua trong thực đơn mỗi ngày hoặc cho trẻ ăn sai cách sẽ gây nên những tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ. Sau đây là những sai lầm thường gặp khi cho trẻ ăn sữa chua, mẹ hãy tránh phạm phải:

Sai lầm mẹ thường mắc khi cho trẻ ăn sữa chua - Ảnh 1
Cho trẻ ăn sữa chua quá sớm sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của trẻ - Ảnh: Internet

Cho trẻ ăn sữa chua quá sớm

Các bác sĩ nhi khoa khuyên rằng thời điểm thích hợp nhất để trẻ làm quen với sữa chua là khi bé 7 - 8 tháng tuổi. Sớm nhất là khi trẻ 6 tháng tuổi, với 2-3 thìa như một món ăn dặm

Mẹ nên chọn sữa chua nguyên kem, đâylà loại sữa chua giàu chất béo và dịnh dưỡng nhất để hỗ trợ sự phát triển thể chất và nhận thức của trẻ. Cho trẻ ăn sữa chua vào buổi tối, trước 20h là thời điểm tốt nhất.

Cho trẻ ăn sữa chua trước bữa ăn

Vì nghĩ ăn sữa chua trước bữa ăn sẽ giúp sẽ tiêu hóa tốt hơn nên rất nhiều mẹ Việt đã cho con ăn sữa chua thời điểm này. Tuy nhiên, đây là một sai lầm nghiêm trọng bởi vi khuẩn lactic trong sữa chua sẽ bị dịch vị trong dạ dày tiêu diệt, gây mất công dụng hỗ trợ tiêu hóa.

Mẹ nên cho trẻ ăn sữa chua sau khi đã dùng xong bữa chính, hoặc nếu trẻ có uống bổ sung vitamin thì sau khi uống vitamin, uống thuốc … 2 tiếng.

Sai lầm mẹ thường mắc khi cho trẻ ăn sữa chua - Ảnh 2
Cho trẻ ăn sữa chua trước bữa ăn là sai lầm nhiều mẹ Việt mắc phải - Ảnh: Internet

Ăn quá nhiều

Trẻ chỉ cần một lượng sữa chua vừa đủ, nếu mẹ cho trẻ dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày và khả năng bài tiết chất xúc tác tiêu hóa của trẻ. Đây chính là nguyên nhân vì sao càng bị ép ăn nhiều sữa chua trẻ sẽ mất cảm giác thèm ăn, dẫn đến biếng ăn.

Hâm nóng nước sôi

Việc hâm nóng sữa chua bằng lò vi sóng  hoặc nước sôi sẽ khiến các vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt, gây mất tác dụng của sữa chua.

Cách tốt nhất là mẹ hãy lấy sữa chua để bên ngoài nhiệt độ phòng khoảng 45 phút trước khi cho trẻ ăn, hoặc ngâm trong nước được pha theo tỷ lệ 2 nóng 1 lạnh.

Cho trẻ ăn sữa chua người lớn

Sai lầm mẹ thường mắc khi cho trẻ ăn sữa chua - Ảnh 3
Sữa chua trái cây có hàm lượng dinh dưỡng chỉ bằng 1/2 sữa chua trắng -  Ảnh: Internet

Sữa chua dành cho người lớn thường ít béo, ít ngọt nên không phải là sự lựa chọn tốt cho trẻ. Mẹ nên chọ loại sữa chua nguyên kem, với hàm lượng chất béo cao thích hợp cho sự phát triển của trẻ. Tránh chọn sữa chua trái cây vì hàm lượng dinh dưỡng trong chúng chỉ bằng một nửa sữa chua trắng.

Trộn thêm sữa công thức vào sữa  chua

Vì muốn tăng vị ngọt cho sữa chua, nhiều mẹ đã tự ý trộn thêm sữa công thức để giúp trẻ dễ ăn hơn. Tuy nhiên, việc trộn thêm sữa bột vào sẽ khiến sữa bột không được hòa tan hết, khi cho trẻ ăn sẽ gây khó tiêu ở trẻ.

Từ khóa:   sai lầm khi cho trẻ ăn sữa chua cho bé ăn sữa chua lúc nào trong ngày sữa chua ăn sữa chua

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 10 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 10 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 10 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 10 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ