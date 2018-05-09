Những lưu ý khi chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em cha mẹ cần biết

Chăm sóc con 09/05/2018 11:20

Theo lời khuyên của chuyên gia, để bổ sung vitamin tổng hợp cho các bé, cha mẹ cần lựa chọn sản phẩm không chứa đường, không chứa chất bảo quản và một số lưu ý quan trọng khác.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh – Bệnh viện Hoàng gia Worcester (Vương quốc Anh) cho biết theo hướng dẫn của Bộ Y tế Anh, trẻ em  từ 6 tháng – 5 tuổi nên bổ sung vitamin A, C, D. Do đó, thông tin cũng như việc quản lý và bổ sung vitamin tổng hợp ở quốc gia này khá phổ biến vì nằm trong chương trình quốc gia. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các bậc cha mẹ khá lúng túng trong việc lựa chọn bổ sung vitamin cho trẻ.

Theo lời khuyên của nhiều chuyên gia dinh dưỡng, cha mẹ nên chọn vitamin tổng hợp hơn loại riêng lẻ cho trẻ em, trừ vitamin D. Thêm vào đó, nếu mẹ chọn vitamin tổng hợp thì nên chọn loại có cả vitamin tan trong chất béo (vitamin A, D…) và vitamin tan trong nước (vitamin B, C…). Hàm lượng của các loại vitamin này đã được điều chỉnh để bổ sung ở liều dự phòng khi cho trẻ dùng hàng ngày.

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Trẻ em cần được bổ sung đầy đủ vitamin để cơ thể phát triển toàn diện - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cha mẹ cần tránh chọn loại vitamin bổ sung chuyên biệt từ 1 – 2 loại vitamin nào đó nếu không có chỉ định của bác sĩ, tránh trường hợp thừa chất.

Dưới đây là những dướng dẫn cơ bản cho cha mẹ về cách chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em.

Cách chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em

Lựa chọn loại vitamin phù hợp

Cha mẹ nên chọn loại vitamin tổng hợp dành cho trẻ em. Nghĩa là dành cho trẻ (Ví dụ: Trong tiếng Anh sử dụng cụm từ “for baby” hoặc có hướng dẫn liều lượng cho trẻ em trên vỏ hộp).

Những lưu ý khi chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em cha mẹ cần biết - Ảnh 2
Vitamin tổng hợp chuyên dành cho trẻ em được quản lý về tiêu chuẩn và chất lượng rất nghiêm ngặt - Ảnh minh họa: Internet

Các sản phẩm vitamin tổng hợp dành cho trẻ em thường được quản lý nghiêm ngặt và chất lượng, liều lượng, chất bảo quản và thành phần. Cùng một chất dinh dưỡng nhưng cấu trúc hóa học khác nhau, tỷ lệ hấp thụ sẽ khác nhau, bác sỹ Nguyễn Hoàng Anh thông tin.

Không chọn sản phẩm có đường

Những lưu ý khi chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em cha mẹ cần biết - Ảnh 3
Chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em không nên lấy loại có đường - Ảnh minh họa: Internet

Nên tránh những sản phẩm vitamin tổng hợp cho trẻ em chứa đường vì chế độ ăn của bé rất dễ dư thừa đường.

Không chứa chất bảo quản

Vitamin cho trẻ em nên chọn loại không chứa chất bảo quản. Sản phẩm này thường có thời gian sử dụng ngắn (thông thường dưới 18 tháng). Tuy nhiên, công nghệ mới trong việc sản xuất các vitamin tổng hợp ngày nay sẽ giúp bảo vệ tốt các vitamin trước khi vào cơ thể trẻ.

Nên chọn vitamin tổng hợp dạng lỏng

Những lưu ý khi chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em cha mẹ cần biết - Ảnh 4
Nên bổ sung vtiamin tổng hợp cho trẻ dưới dạng lỏng - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin tổng hợp cho trẻ em nên được ưu tiên chọn dạng lỏng. Đặc biệt, trẻ em dưới 3 tuổi có thể uống dễ dàng hơn. Sử dụng vitamin tổng hợp dưới dạng kẹo dẻo hay viên nang rất dễ gây hóc vì bé chưa hoàn thiện kỹ năng nhai.

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