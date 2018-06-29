Mẹo hay trị táo bón cho trẻ sơ sinh, con không còn khóc thét vì đau đớn

Chăm sóc con 29/06/2018 17:35

Không cần dùng thuốc, những cách làm đơn giản dưới đây sẽ trị dứt điểm chứng táo bón thường gặp ở trẻ sơ sinh.

Dấu hiệu trẻ sơ sinh bị táo bón

Táo bón ở trẻ sơ sinh là tình trạng phân di chuyển chậm, trong quá trình đào thải bị hấp thụ lại một phần nước khiến phân trở nên khô cứng, nứt nẻ hoặc rời rạc như phân dê. Khi bị táo bón, trẻ cảm thấy khó khăn khi đại tiện hoặc không đại tiện sau hơn 2 ngày. 

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Chứng táo bón khiến trẻ sơ sinh kém hấp thụ chất dinh dưỡng, giảm tốc độ tăng cân - Ảnh minh họa: Internet

Chứng táo bón khiến trẻ ăn ít hơn, giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, quá trình tăng cân chậm hơn. Táo bón kéo dài gây nên tình trạng phân không được đào thải ra ngoài làm các chất độc xâm nhập, gây hại cơ thể hoặc nguy cơ dẫn đến phình đại tràng.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh – Bệnh viện Hoàng gia Worcester (Vương Quốc Anh) cho biết khi trẻ sơ sinh bị táo bón, mẹ cần xem lại chế độ dinh dưỡng hàng ngày của trẻ để điều chỉnh kịp thời.

Đối với trẻ dưới 1 tuổi, nên tăng cường các cữ bú cho trẻ. Sau mỗi lần bú có thể cho bé uống từ 1 – 2 muỗng nước (80 – 100ml/ngày). Nếu trẻ bú sữa công thức, mẹ cần xem lại tỷ lệ pha sữa, nhãn hiệu sữa có phù hợp với hệ tiêu hóa của trẻ không. Trẻ trên 1 tuổi, mẹ cần kiểm tra lại nhu cầu nước và chất xơ trẻ cần hàng ngày đã đủ đáp ứng tiêu chuẩn cần thiết chưa.

Mẹo chữa táo bón cho trẻ sơ sinh

Bên cạnh việc quan tâm chế độ dinh dưỡng cung cấp đủ nước và chất xơ, mẹ có thể áp dụng những cách dân gian an toàn tại nhà để trị táo bón cho trẻ.

Bôi mật ong

Trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi trở lên bị táo bón, mẹ hãy lấy mật ong rừng bôi vào que tăm bông mềm rồi thấm quanh hậu môn và vào sâu bên trong khoảng 1cm. Tính nóng của mật ong sẽ giúp các cơ vùng hậu môn co thắt, tống phân ra ngoài dễ dàng hơn. Sau khoảng 5 – 10 phút, trẻ sẽ dễ dàng đại tiện.

Mẹo hay trị táo bón cho trẻ sơ sinh, con không còn khóc thét vì đau đớn - Ảnh 2
Nhiều bà mẹ thường dùng mật ong rừng để trị táo bón cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo dùng mật ong trị táo bón cho trẻ sơ sinh tuy đạt hiệu quả cao nhưng mẹ không nên lạm dụng. Sử dụng quá nhiều lần sẽ làm giảm khả năng rặn của bé.

Bôi vaseline

Mẹo hay trị táo bón cho trẻ sơ sinh, con không còn khóc thét vì đau đớn - Ảnh 3
Cách làm đơn giản để trị táo bón cho trẻ sơ sinh là bôi nhẹ vaseline lên vùng hậu môn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài mật ong, mẹ cũng có thể sử dụng vaseline bôi và xoa nhẹ lên hậu môn trẻ sơ sinh. Tính dịu nhẹ, an toàn, thích hợp với mọi làn da của sản phẩm này sẽ kích thích quá trình đào thải phân ở hậu môn, trị chứng táo bón cho trẻ đơn giản và hiệu quả.

Nước bồ kết

Trực tràng của trẻ sơ sinh nhỏ và dễ khô nên thường gặp khó khăn khi đi đại tiện. Vì vậy, theo kinh nghiệm dân gian, mẹ nên tác động vào vùng hậu môn bé bằng nước trái bồ kết.

Mẹo hay trị táo bón cho trẻ sơ sinh, con không còn khóc thét vì đau đớn - Ảnh 4
Nước đun bồ kết sẽ giúp trẻ sơ sinh đại tiện dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ sơ sinh bị táo bón, mẹ lấy 3 quả bồ kết nướng chín rồi đun sôi với 500ml nước, để nguội. Mẹ dùng xilanh hút nước bồ kết sau đó bơm vào hậu môn của bé. Thực hiện liên tục khoảng 10 ngày để trị táo bón cho trẻ đồng thời tạo thói quen đại tiện thường xuyên.

Nếu áp dụng những mẹo trị táo bón nói trên không hiệu quả, trẻ có hiện tượng táo bón kéo dài trên một tuần, đã thay đổi chế độ ăn uống nhưng trẻ vẫn bị bệnh; Trẻ chán ăn, gầy gò, suy dinh dưỡng kèm theo các triệu chứng nôn… mẹ cần đưa trẻ tới gặp bác sĩ để điều trị dứt điểm.

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