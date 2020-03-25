Học ngay bí quyết làm cơm bento của hot mom Nguyễn Tú Trâm để bé ăn thun thút

Cơm bento được các mẹ Nhật hết sức ưa chuộng vì thu hút được sự hào hứng của bé trong bữa ăn. Do đó, cơm bento đã nhanh chóng được nhiều bà mẹ Việt học hỏi, tìm tòi và sáng tạo theo cách riêng của mình.

Được nhắc đến với nhiều cách chăm sóc con khéo léo, hot mom Nguyễn Tú Trâm mẹ Việt ở Úc đã giúp quá trình ăn dặm của bé Mina trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Những đĩa cơm bento đẹp mắt chính là bí quyết cho bé ăn dặm của người mẹ nổi tiếng này.

Nắm bắt được điều này, hot mom Nguyễn Tú Trâm đã khéo léo đưa cơm bento vào thực đơn ăn dặm cho con mỗi ngày. Chị còn thường xuyên chia sẻ lên mạng xã hội những hình ảnh cơm bento đẹp như tranh vẽ khiến con không thể từ chối.

Những đĩa cơm bento rất bắt mắt với những hình thù ngộ nghĩnh, đáng yêu. Để làm được chúng, mẹ cần có sự khéo léo trong cách trang trí. Bên cạnh đó, cơm bento còn rất giàu giá trị dinh dưỡng bởi sự kết hợp của các thực phẩm để các bé phát triển khỏe mạnh, toàn diện.

Hot mom Nguyễn Tú Trâm và con gái Mina - Ảnh: Internet

Theo chị, cách làm loại cơm này không quá khó đối với các mẹ mới tập làm. Chị chia sẻ thêm, với các mẹ mới tập làm thì cần có sự trợ giúp đắc lực của các dụng cụ và khuôn.

Khi đã làm quen, các mẹ không cần dùng tới khuôn để cắt hình hoa, ngôi sao hay các hình thù khác đặc biệt hơn cho con nữa. Mà có thể dùng màng bọc thực phẩm để tự nắn hình thù như mình muốn.

Hot mom cho biết, trước khi thực hiện, chị thường phác họa trước bức tranh muốn tạo hình và xác định dùng những loại nguyên liệu gì để làm. Thường thì luộc, hay hấp là phương pháp chính để chế biến món ăn trong cơm bento.

Hơn nữa, làm cơm bento cũng không mất quá nhiều thời gian. Hot mom chia sẻ cho các mẹ cách làm cơm bento nhanh như sau:

- Các mẹ cắt các loại rau củ thành hình mong muốn rồi cho vào nồi hấp.

- Cơm trắng thì cắt tỉa trang trí, xếp vào đĩa.

- Sau đó, các mẹ có thể làm các món mặn.

Khi các món hấp chín, chỉ cần đem ra sắp xếp cho hoàn chỉnh là xong đĩa cơm bento.

Một trong những đĩa cơm bento đẹp mắt của chị Trâm chế biến - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, các bé sẽ thích thú và ăn ngon miệng hơn khi thấy các hình thù đẹp mắt trên đĩa cơm. Tuy nhiên, các mẹ nên lưu ý, để đạt hiệu quả tốt nhất nên cho bé ăn sau 1 tuổi. Vì thời điểm đó, bé đã nhận biết được nhiều hình ảnh, màu sắc cũng như các con vật. Khi biết được sở thích của bé, mẹ chỉ cần làm cơm bento theo những thứ bé thích là thành công.

Với những đĩa cơm bento đẹp mắt, các bé có thể ăn những món mà trước đó bé không ăn. Đồng thời cũng giúp bé ăn ngon miệng, vui vẻ hỗ trợ cho sự phát triển của bé trong thời kỳ ăn dặm.

Bé Mina rất thích thú với những đĩa cơm của mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Chị Nguyễn Tú Trâm đưa ra lời khuyên với những người lần đầu làm cơm bento, các mẹ nên bắt đầu vào những ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ có nhiều thời gian. Mẹ cần kiên trì, làm nhiều lần thì sẽ biết cách kết hợp các loại thực phẩm hiệu quả hơn.

Hy vọng với bí quyết ăn dặm cho bé của hot mom này, các mẹ sẽ áp dụng được nhanh chóng và giúp cho những bữa cơm của các con yêu ngập tràn hạnh phúc.