Hàng chục học sinh nhập viện cấp cứu sau khi ăn thạch "lạ" của người phụ nữ cho ở cổng trường

Tất cả các em đều có chung tình trạng buồn nôn, đau bụng và mệt mỏi. Biểu hiện của các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 8/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu cho gần 30 học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, tất cả các em đều có chung tình trạng buồn nôn, đau bụng và mệt mỏi. Biểu hiện của các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Các em học sinh đau bụng mệt mỏi sau khi ăn loại thạch lạ - Ảnh minh họa: Internet

Tất cả học sinh đều cho biết, ngay đầu giờ chiều, có một phụ nữ lạ mặt đến trường cho cho ăn một loại thạch không rõ nguồn gốc.

Dẫn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, sau khi ăn xong, các em đều có triệu chứng đau bụng và buồn nôn nên được nhà trường đưa đến Trạm y tế, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản- Nhi của tỉnh.

Hiện sức khoẻ của các em đang được theo dõi tại bệnh viện và chưa ghi nhận tình trạng nặng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ

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