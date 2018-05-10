Đối tượng trẻ em nào cần bổ sung vitamin tổng hợp?

Trẻ em dưới 5 tuổi thuộc một trong năm nhóm trẻ có nguy cơ dưới đây đều cần phải bổ sung vitamin tổng hợp.

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh, Bệnh viện Hoàng gia Worcester (Vương quốc Anh) cho biết có 5 nhóm trẻ cần bổ sung vitamin tổng hợp ở độ tuổi dưới 5. Bao gồm: Nhóm trẻ biếng ăn; Nhóm trẻ nhẹ cân; Nhóm trẻ thích ăn thức ăn không lành mạnh; Nhóm trẻ hay bị bệnh; Nhóm trẻ có vấn đề khi sinh. Đối tượng trẻ em cần bổ sung vitamin tổng hợp Nhóm trẻ biếng ăn, không ăn đủ lượng hoặc ăn lệch Theo các chuyên gia, trẻ em trong nhóm này có nguy cơ thiếu hụt một số vitamin quan trọng, đặc biệt nhóm vitamin tan trong nước. Nguồn cung cấp nhóm vitamin này chủ yếu là thực phẩm. Cơ thể trẻ không thể dự trữ và quá trình mất mát vitamin qua thận cực kỳ lớn.

Trẻ biếng ăn cần được bổ sung vitamin tổng hợp để bù đắp sự thiếu hụt dinh dưỡng - Ảnh minh họa: Internet Việc bổ sung vitamin tổng hợp nhằm duy trì 1 trạng thái đủ vitamin nhóm B, trong đó có nhóm vitamin B1 liên quan đến cải thiện vị giác và thèm ăn của bé. Nhóm trẻ nhẹ cân Các bé chậm tăng trưởng có nhiều nguyên nhân, nhưng đa phần cơ thể bé không nhận đủ một số nhóm thực phẩm quan trọng như nhóm cung cấp chất béo. Điều này đồng nghĩa với việc trẻ có thể sẽ thiếu một số vitamin tan trong chất béo.

Nhóm trẻ thích ăn những món không lành mạnh Những món ăn không lành mạnh không cung cấp đủ vitamin cho cơ thể trẻ - Ảnh minh họa: Internet Nhiều trẻ em rất thích ăn bánh snack, kẹo, thức ăn nhanh hoặc uống nước ngọt, nước ép có đường. Những hành vi ăn uống không tốt này có thể làm cơ thể bé ức chế hấp thu một số nhóm vitamin quan trọng trong chuyển hóa, dẫn đến sự thiếu hụt. Ví dụ: Thiếu hụt Vitamin C có thể dẫn đến thiếu sắt và thiếu máu. Nhóm trẻ hay nhiễm bệnh, hệ miễn dịch kém Nhóm trẻ này có thể có hệ miễn dịch chưa đầy đủ do liên quan đến thiếu hụt vitamin nhóm B, vitamin C và vitamin A. Đó là những nhân tố liên quan đến nhiều cơ chế miễn dịch quan trọng cho trẻ nhỏ. Nhóm trẻ có những vấn đề khi sinh Dinh dưỡng của trẻ em trong nhóm này có thể không đầy đủ khi sinh ra, có thể do 1 phần cơ thể chưa hoàn thiện (trẻ sinh non) hoặc chia sẻ một phần dinh dưỡng với anh chị của trẻ (trẻ sinh đôi, sinh ba…) hoặc chế độ dinh dưỡng của mẹ không đầy đủ hoặc bị đái tháo đường thai kì trước sinh. Trẻ sinh non cần được bổ sung lượng vitamin thiếu hụt để phát triển - Ảnh minh họa: Internet Nhóm trẻ này có thể có nguy cơ thiếu hụt một số khả năng hấp thụ vitamin nào đó, dẫn đến chậm tăng trưởng. Nếu bé nhà bạn thuộc một trong năm nhóm trẻ có nguy cơ nói trên, cần thiết phải bổ sung vitamin tổng hợp trước 5 tuổi. Các bậc cha mẹ có thể đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn cụ thể về liều lượng và cách dùng.

Những lưu ý khi chọn vitamin tổng hợp cho trẻ em cha mẹ cần biết Theo lời khuyên của chuyên gia, để bổ sung vitamin tổng hợp cho các bé, cha mẹ cần lựa chọn sản phẩm không chứa đường, không chứa chất bảo quản và một số lưu ý quan trọng khác.

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