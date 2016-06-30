Điều kỳ lạ gì sẽ xảy ra khi dùng 6 loại thực phẩm này tắm cho trẻ

Các mẹ không phải đi đâu xa hay tìm đến bác sĩ để điều trị rôm sảy cho con nhỏ, chỉ cần dùng 1 trong 6 loại thực phẩm này rôm sảy trên da bé sẽ bị đánh bay nhanh chóng.

Mẹ dùng một nắm lá kinh giới, rửa sạch, giã nát rồi chắt lấy nước pha vào bồn và tắm cho bé. Hoặc các mẹ phơi khô lá kinh giới rồi cho vào nồi đun sôi 1 lúc sau đó pha vào nước tắm cho bé cũng giúp rôm sảy "bay" nhanh chóng và da bé sẽ mịn màng trở lại.

Mướp đắng (khổ qua)

Mướp đắng là một loại thực phẩm an toàn cho cho da của bé. Lấy 1-2 quả mướp đắng, thái nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn cùng nước đun sôi để nguội sau chắt lấy nước, rồi hòa vào nước tắm cho con.

Mẹ yên tâm khi dùng cách này vì mướp đắng rất mát, lành tính, lại có màu xanh đẹp mắt và mùi thơm nhè nhẹ nên các bé vô cùng thích đấy.

Bột yến mạch

Yến mạch sau khi được xay nhuyễn thành bột, hoà vào nước ngâm mình cho bé vì trong yến mạch có chứa chất Avenanthramide có tính chất kháng viêm tự nhiên, sẽ giúp các vết rôm sảy mau lành.

Lá mảnh bát

Sau khi mua về các mẹ nhớ rửa sạch rồi đem phơi, sau đó rửa thật sạch rồi cho vào nồi và đun sôi, đợi khi lá chuyển dần sang màu vàng và phản phất mùi thơm nhẹ là được. Mẹ chờ cho nước nguội bớt, vớt hết bã rồi tiếp tục pha vào nước tắm cho con khoảng 1-2 lần/tuần, da bé sẽ láng mịn, mát mẻ và hết hẳn rôm sảy.

Nha đam

Nha đam có đặc tính kháng viêm, dịu mát. Chỉ cần xoa một vài lát nha đam trên vùng da bị rôm sảy của bé sẽ giúp những vết ban đỏ nhanh chóng lặn.

Dưa leo

Dưa leo là một trong những phương thuốc tốt nhất để chữa trị rôm sảy. Với loại thực phẩm này, các mẹ nên xay nhuyễn hoặc thái lát để đắp lên vùng da bị ban đỏ.

Ngoài ra, nên tắm rửa thường xuyên cho bé, giữ vệ sinh da và không nên cho bé ăn uống cay nóng; không ăn nhiều đường, đồ nếp, hạn chế ăn các loại hoa quả gây nóng mít, xoài, nhãn, vải… Tăng cường các đồ ăn mát như nước cam, chanh, dưa hấu...