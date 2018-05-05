Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi nào nên cho bé trai và bé gái mặc quần lót

Chăm sóc con 05/05/2018 10:48

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết nên cho bé trai và bé gái mặc quần lót từ sớm để bảo vệ bộ phận sinh dục và tránh những tổn thương từ bên ngoài tác động vào.

Theo quan điểm của Tiến sĩ David Molloy – Giám đốc Y khoa hệ thống bệnh viện Queensland Fertility (Vương Quốc Anh): Việc mặc quần lót cho trẻ sớm hay muộn không ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả bé trai và bé gái. Tuy nhiên, cho trẻ mặc quần lót từ sớm sẽ giúp bảo vệ bộ phận sinh dục tránh được viêm nhiễm, những tổn thương do tai nạn khi vận động. Bên cạnh đó, trẻ sẽ tránh nguy cơ bị xâm hại hoặc có thể hạn chế, ngừng việc thích sờ vào bộ phận sinh dục.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi nào nên cho bé trai và bé gái mặc quần lót - Ảnh 1
Cha mẹ nên cho trẻ mặc quần lót từ sớm để bảo vệ bộ phận sinh dục - Ảnh minh họa: Internet

Tập cho trẻ thói quen mặc mặc quần lót không phải là vấn đề đơn giản. Nếu cha mẹ tạo áp lực cho trẻ thì phải mất một thời gian dài bé mới có thể làm quen. Vì vậy, cha mẹ cần thực hiện theo quy trình dưới đây:

Thời điểm nên cho bé trai và bé gái mặc quần lót

Một trong ba dấu hiệu dưới đây sẽ báo hiệu thời điểm phù hợp để đề nghị trẻ mặc quần lót:

- Trẻ tỏ ra hứng thú với chiếc quần lót.

- Trẻ có thể cho cha mẹ biết nhu cầu muốn đi vệ sinh bằng những câu nói đơn giản.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi nào nên cho bé trai và bé gái mặc quần lót - Ảnh 2
Dựa vào các dấu hiệu phát triển mà cha mẹ sẽ cho con mặc quần lót vào thời điểm thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

- Trẻ có thể tự kéo quần hoặc khóc đòi bế ra ngoài.

- Trẻ có vẻ không đi vệ sinh (tiểu tiện) trong 2 – 3 giờ đồng hồ.

Độ tuổi thích hợp cho bé gái mặc quần lót là từ 3 – 5 tuổi. Bé trai có thể bắt đầu muộn hơn vài năm.

Cách tạo thói quen mặc quần lót cho trẻ

Khi mua quần lót cho trẻ vào thời điểm nói trên, mẹ nên đưa trẻ đi cùng và để bé lựa chọn. Một gợi ý cho mẹ là nên đề nghị bé mặc thử 15 phút sau khi đi vệ sinh. Nếu bé đồng ý, mẹ chỉ bé cách mặc như thế nào.

Chuyên gia đưa ra lời khuyên khi nào nên cho bé trai và bé gái mặc quần lót - Ảnh 3
Mẹ có thể từ từ tập thói quen cho các bé mặc quần lót - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ nên nhớ rằng trẻ thích làm mọi thứ, vì thế cứ hướng dẫn cho bé làm thay vì mẹ mặc cho bé. Nếu bé không hứng thú thử thì hãy hỏi lại nhưng với thời gian ngắn hơn. Nếu bé vẫn không đồng ý thì cứ đợi lúc khác lại hỏi bé. Lặp lại và khuyến khích là yếu tố dẫn đến thành công.

Nếu bé hợp tác, mẹ có thể bắt đầu cho trẻ làm quen với quy trình mặc quần lót khi đi ra ngoài, đi đến trường hoặc đến nơi công cộng. Ban đêm trẻ có thể không cần mặc khi ngủ.

Việc mặc quần lót cũng tùy thuộc vào từng trẻ mà linh động độ tuổi nhằm giúp bé quen dần với sự hiện diện của chiếc quần nhỏ. Mẹ đừng làm việc này trở nên gượng ép và làm bé sợ. Chúc các chị em thành công!

 Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh

(Bệnh viện Hoàng gia Worcester - Vương quốc Anh)

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