Chọn đồ bơi cho trẻ em, cha mẹ cần lưu ý những điều quan trọng này

Chăm sóc con 31/05/2018 11:26

Liệu cha mẹ đã biết cách chọn cho trẻ những bộ đồ bơi an toàn, chất lượng để con thỏa sức vùng vẫy dưới hồ bơi khi mùa hè đến?

Tâm lý chung của trẻ em là yêu thích những bộ đồ bơi có màu sắc bắt mắt, nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu. Tuy nhiên, một bộ đồ bơi an toàn, chất lượng sẽ còn có những điều kiện đi kèm khác. Dưới đây là những lưu ý cơ bản cho các bậc cha mẹ để chọn cho con những bộ đồ bơi chất lượng trong dịp hè.

Chọn đồ bơi cho trẻ em, cha mẹ cần lưu ý những điều quan trọng này - Ảnh 1
Chọn đồ bơi cho trẻ em đúng cách, cha mẹ sẽ bảo vệ được làn da và cơ thể của con - Ảnh minh họa: Internet

Cách chọn đồ bơi cho trẻ em

Nguồn gốc xuất xứ đồ bơi trẻ em

Sản phẩm đồ bơi cho trẻ em trên thị trường hiện nay cực kỳ đa dạng. Rất nhiều trong số đó là những sản phẩm hàng nhái kém chất lượng ăn theo những thương hiệu lớn. Để mua được bộ đồ bơi hợp lý về giá cả và an toàn về chất liệu cho con, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Nguồn gốc sản phẩm sẽ bảo đảm về chất liệu vải, đường may và tránh những loại vải có thành phần hóa học độc hại.

Thiết kế

Các bé luôn mong muốn khoác lên mình bộ đồ bơi đẹp nhất để tham gia hoạt động vui nhộn trong hè. Vì vậy, cha mẹ cũng đừng quên chọn những bộ đồ bơi có kiểu dáng phù hợp khiến trẻ yêu thích khi mặc chúng.

Với các bé gái, đồ bơi một mảnh là lựa chọn phù hợp với ưu điểm dễ mặc, dễ vận động. Những bộ đồ bơi hai mảnh tuy có nhiều thiết kế và màu sắc rực rỡ hơn nhưng hoạt động thời gian dài, bé sẽ cảm thấy khó chịu. Đối với bé trai, mẹ nên chọn trang phục có màu sắc khỏe khoắn với kiểu dáng đơn giản.

Chọn đồ bơi cho trẻ em, cha mẹ cần lưu ý những điều quan trọng này - Ảnh 2
Bộ đồ bơi trẻ em gái có tông màu nhẹ nhàng luôn được nhiều bậc phụ huynh ưu tiên - Ảnh minh họa: Internet

Về màu sắc đồ bơi, mẹ nên chọn những gam màu lạnh (xanh biển, xanh lá, xanh coban…) tạo cảm giác thoải mái. Mẹ cũng có thể chọn những gam màu nóng nữ tính cho bé gái (cam nhạt, vàng nhạt…). Những màu sắc đậm, chói chang sẽ khiến bé cảm thấy bức bối giữa thời tiết nóng nực của ngày hè.

Vừa vặn với cơ thể

Đồ bơi phù hợp cho trẻ là những bộ trang phục ôm vừa vặn cơ thể. Đồ bơi quá chật có thể gây tổn thương da, đồ bơi rộng có thể gây ra tình trạng trơn tuột, khiến da bé bị tổn thương dưới ánh nắng. Vì vậy, mẹ nên căn cứ vào chiều cao, cân nặng để chọn bộ đồ bơi vừa nhất cho trẻ.

Chọn đồ bơi cho trẻ em, cha mẹ cần lưu ý những điều quan trọng này - Ảnh 3
Đồ bơi cho trẻ nên chọn loại vừa vặn với cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Nếu cẩn thận hơn, mẹ có thể cho bé mặc thử bộ đồ bơi trước khi mua. Khi quan sát thấy trẻ có khăn trong việc đi lại, di chuyển hoặc dây áo lỏng làm tuột khỏi vai thì nên đổi những bộ khác.  

Đồ bơi có khả năng chống nắng

Mặc dù đã được bôi kem chống nắng nhưng làn da nhạy cảm của trẻ rất dễ bị tổn thương dưới tác động của tia cực tím. Để bảo vệ tốt hơn cho trẻ, cha mẹ có thể chọn những loại đồ bơi bổ sung thêm chất liệu chống nắng.

Chọn đồ bơi cho trẻ em, cha mẹ cần lưu ý những điều quan trọng này - Ảnh 4
Đồ bơi tác dụng chống nắng sẽ có chỉ số UPF cao - Ảnh minh họa: Internet

Khi mua đồ bơi, cha mẹ có thể kiểm tra thông số UPF (Ultraviolet Protection Factor – Yếu tố chống tia cực tím). Những bộ đồ bơi có thông số UPF > 5 điều có khả năng chống nắng tốt.

Chọn được bộ đồ bơi cho trẻ em phù hợp cha mẹ đã góp phần giúp con có kỳ nghỉ nghè bổ ích và ý nghĩa hơn.

 

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