Cha mẹ sinh con trai thuộc 3 tuổi này, không thành đại gia thì cũng nằm duỗi có tiền, hậu vận viên mãn

Người tuổi Thìn từ khi sinh ra đã mang số phận phú quý hơn người. Dù trong cuộc sống có nhiều khó khăn nhưng họ luôn gặp may mắn. Đặc biệt người sinh vào tháng 2, 3, 4, 7 và 8 âm lịch và sinh vào mùng 1, 10 và 30 thì có phúc thêm phúc, lộc thêm lộc. Bé trai tuổi Thìn suốt đời có quý nhân phù trợ, học hành giỏi giang, công thành danh toại.

Người tuổi có phúc tinh chiếu mệnh nên lúc nào cũng chuyển nguy thành an, gặp hung hóa cát. Đặc biệt, bé trai sinh vào ngày mùng 8, 18, 28 âm lịch trong các tháng lần lượt 1, 2 4, 9 và 11 thì gia đình vui vầy hạnh phúc. Trẻ lớn lên thường có vận may tài lộc, chuyện gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Trẻ còn có số làm quan, có tài lãnh đạo, vừa có tài lại có tiếng.

Từ khi sinh được con trai tuổi Thìn, cha mẹ sẽ không ngừng gặp được những chuyện thuận lợi, tin vui bất ngờ cùng tài lộc và vận may. Đứa trẻ này còn mang đến phúc khí cho gia đình, trong nhà lúc nào cũng hòa hợp sum vầy.

Từ khi sinh được con trai tuổi Thìn, cha mẹ sẽ không ngừng gặp được những chuyện thuận lợi, tin vui bất ngờ cùng tài lộc và vận may



Cha mẹ sinh con trai tuổi Hợi thì không lo hậu vận nghèo khó

Cha mẹ sinh con trai tuổi Hợi thì không lo hậu vận nghèo khó. Từ khi có con trai, cha mẹ sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống. Quý tử này còn mang tới nhiều tin vui trong nhà, người thân được “hưởng lây”. Về hậu vận, cha mẹ còn tự hào, hãnh diện vì có con trai hiếu thuận lại làm rạng rỡ mặt mày mọi người trong nhà.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhạy hơn người, đầu óc nhìn xa trông rộng, biết phân tích, phán đoán. Bé trai tuổi Thân còn được hưởng nhiều vận may trời ban, từ khi sinh ra đã gặp nhiều nhân duyên tốt đẹp. Cả cuộc đời của đứa trẻ này không phải âu lo nghĩ ngợi gì nhiều, chuyện đến không may mắn thì cũng hóa an, làm gì cũng thoải mái, đầu xuôi đuôi lọt.



Bé trai tuổi Thân sinh vào tháng 3, 4, 7 và 8 càng có số mệnh phú quý

Tuổi Thân là một trong 3 con giáp may mắn. Bé trai tuổi Thân sinh vào tháng 3, 4, 7 và 8 càng có số mệnh phú quý. Cha mẹ của bé trai này từ khi có con thì như bước sang một sang mới. Con trai không chỉ cho cha mẹ niềm vui gia đình mà còn giúp cha mẹ có thêm vận may về tài lộc và sự nghiệp trong cuộc sống.

Tử vi học chỉ một phần nói lên vận mệnh của con người, con cái là của trời cho, con trai hay con gái đều là báu vật, vận may của cha mẹ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.