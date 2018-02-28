Cha mẹ nên cho trẻ học võ từ lúc mấy tuổi?

Nên cho bé học võ gì và vào độ tuổi nào là một trong những vấn đề được các phụ huynh quan tâm hiện nay. Với tâm lý để con rèn luyện sức khỏe và tự vệ, nhiều bậc cha mẹ cho con theo học các bộ môn võ song song với việc học văn hóa trên lớp.

Ích lợi của việc học võ Ngày nay, ngoài việc học văn hóa trên lớp, cha mẹ cũng không quên cho con theo học các lớp năng khiếu như: học đàn, học bơi, học võ… để con phát triển một cách toàn diện. Về thể chất, trẻ học võ từ sớm sẽ giúp cơ thể trở nên dẻo dai, sức bền tốt, tăng cường khả năng tập trung, rèn luyện trí nhớ. Theo Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh, giảng viên Đại học Worcester (Vương Quốc Anh), học võ sẽ giúp bé kiểm soát tốt cảm xúc của mình, làm quen với những cảm xúc lo lắng, hồi hộp và áp lực.

Học võ sẽ giúp trẻ nâng cao thể chất, rèn luyện sức bền và nâng cao tính kỷ luật - Ảnh minh họa: Internet Về tinh thần, môn này dạy cho trẻ tinh thần thượng võ, truyền thống tôn sư trọng đạo, yêu quý thầy và bạn bè đồng môn. Từ đó, trẻ sẽ sớm phát triển chỉ số cảm xúc và hình thành các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống sau này. Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Võ sư Võ Đình Ai (36 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Trong gia đình, tôi đã dạy cho các con làm quen với côn nhị khúc từ nhỏ để vừa chơi vừa vận động, tạo cảm giác thoải mái. Côn nhị khúc giúp luyện sự tập trung và phát huy toàn bộ 100% 2 bán cầu não. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không ép buộc các con vận động với cường độ cao. Tùy vào thể chất các bé mà cho học với cường độ vừa phải”.

Có cha là võ sư, bé Thương Thư (phải) đã có đam mê với võ thuật từ rất nhỏ - Ảnh: NVCC Với thâm niên học võ gần 15 năm, Võ sư Đinh Thị Ngân Hà ( 26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ bản thân chị từ nhỏ đã có năng khiếu trong việc cảm nhận tốt các cử động tay chân, thiên về chỉ số vận động cao. Nhờ cha mẹ cho theo học lớp Taekwondo từ năm 12 tuổi nên sức khỏe của chị không ngừng được cải thiện, ít bị mắc các bệnh hô hấp theo thời tiết. Võ sư Đinh Thị Ngân Hà (phải) đã theo học môn võ Taewondo từ năm 12 tuổi - Ảnh: NVCC Nên cho trẻ học võ từ lúc mấy tuổi Theo ý kiến GS. Allston Stubbs - Trưởng khoa xương khớp, ĐH Wake Forest (Hoa Kỳ): Trẻ em từ 4 – 6 tuổi tham gia các hoạt động luyện võ chỉ là vận động vui chơi mang tính giải trí. Giai đoạn này, các em sẽ được làm quen với các cử động khớp và độ đàn hồi phần mềm. Từ 6 tuổi trở đi, trẻ có thể tham gia các lớp học võ nghiêm túc. Thời điểm này, cơ xương khớp của trẻ đã đủ để phát triển và thực hiện các bài tập sức bền. Võ sư bộ môn Võ Cổ truyền và Taekwondo Đặng Huy Khang (26 tuổi, Ninh Thuận) cho biết: “Cha mẹ có thể cho trẻ học võ từ lúc 7 tuổi trở đi. Sau 7 tuổi, trẻ đã có thể nhận thức một cách đầy đủ. Việc theo học các lớp học võ ở độ tuổi này khá phù hợp với trẻ". “Độ tuổi học võ cho trẻ còn tùy thuộc vào từng bộ môn. Khi học võ, võ sư các bộ môn đều truyền dạy cho môn sinh tư tưởng ưu tiên số một là võ đức, phát huy trí tuệ, sức khỏe vận động. Sau cùng mới là kỹ năng học võ” – Võ sư Võ Đình Ai chia sẻ. Võ sư Võ Đình Ai từng có thâm niên đào tạo nhiều thế hệ học trò nhỏ tuổi với bộ môn võ Karatedo - Ảnh: NVCC Có thể thấy, bất kỳ bộ môn võ thuật nào cũng giúp trẻ phát triển hoàn thiện hơn về thể chất và tinh thần. Bước vào tiểu học, cha mẹ đã có thể cho bé học võ để con phát triển một cách tối ưu.

Chuyên gia trả lời độ tuổi cha mẹ nên cho bé học đàn để trí não phát triển vượt bậc Ngày nay, phụ huynh luôn tạo những điều kiện tốt nhất để con có thể phát triển một cách toàn diện. Ngay từ khi còn nhỏ, bé đã được cha mẹ cho đi học đàn và các lớp năng khiếu. Vậy độ tuổi thích hợp nhất cha mẹ cho bé học đàn là bao nhiêu? Cha mẹ hãy nghe câu trả lời của chuyên gia.

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