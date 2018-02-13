Cách nấu cháo mực ăn dặm cho bé lười ăn, kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả

Chăm sóc con 13/02/2018 16:09

Nấu cháo mực với cà rốt, bí đỏ hoặc đậu xanh… là những cách kết hợp khéo léo để trẻ có thể ăn hết khẩu phần ăn hàng ngày.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, từ 7 tháng tuổi trở đi, bé có thể ăn dặm với một số thực phẩm có vị tanh, bắt đầu từ các loại cá đồng lành tính. Sau vài tháng, mẹ có thể đa dạng hóa khẩu phần ăn của con bằng các loại hải sản, trong đó có mực.

Mực là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao với hàm lượng giàu protid, chất béo, đường, chất khoáng và nhiều axit amin. Theo Đông y, mực tính ôn, không độc, vị mặn có tác dụng tư âm bổ huyết, dưỡng tâm thông mạch, nhập can bổ huyết, cường khí…. Sử dụng mực làm món ăn thường xuyên sẽ có tác dụng lợi tiểu, cầm máu, chỉ đới, ôn kinh. Mẹ nấu cháo mực kết hợp với một số loại rau củ giàu dinh dưỡng sẽ cung cấp đầy đủ các chất cho sự phát triển của bé, đặc biệt là những trẻ mắc chứng biếng ăn.

Cách nấu cháo mực cho bé ăn dặm

Cháo mực cà rốt

Cách nấu cháo mực ăn dặm cho bé lười ăn, kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả - Ảnh 1
Nấu cháo mực với cà rốt cho bé ăn dặm sẽ giúp con hấp thụ tối đa lượng vitamin A và các dưỡng chất cần thiết khác - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Mực tươi: 10g

- Cà rốt: 1 củ

- Gạo ngon: 1 chén

- Rau thì là, hành củ

- Dầu ô liu hoặc dầu ăn trẻ em

- Gia vị

Thực hiện:

Bước 1: Mực tươi lột bỏ lớp mang bên ngoài. Tiếp đến dùng dao rạch bụng, bóp sơ với muối và rượu trắng. Sau đó rửa sạch bằng nước lạnh.

Bước 2: Mẹ thái mực thành miếng vừa phải rồi ướp gia vị vừa ăn, thêm chút nước mắm.

Bước 3: Băm nhuyễn hành củ, phi thơm, vớt ra chén để riêng. Để nguyên chảo cho mực vào xào nhanh tay với ngọn lửa to để mực không ra hết nước ngọt.

Bước 4: Cà rốt luộc chín mềm vừa phải.

Bước 6: Băm nhỏ hoặc cho mực và cà rốt vào máy xay nhuyễn, thêm vào ít nước luộc cà rốt để hỗn hợp có độ đậm đặc vừa phải.

Bước 7: Đun sôi cháo trắng trên bếp, cho hỗn hợp mực và cà rốt đã xay vào khuấy đều, nêm gia vị vừa ăn. Cho thêm một muỗng dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ để cơ thể bé hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng.

Bước 8: Cho thì là đã thái nhỏ vào nồi. Tắt bếp, múc cháo ra chén cho bé dùng.

Cháo mực nấu đậu xanh và bí đỏ

Nguyên liệu:

Cách nấu cháo mực ăn dặm cho bé lười ăn, kích thích hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả - Ảnh 2
Mùi vị hấp dẫn của cháo mực nấu bí đỏ, đậu xanh sẽ kích thích trẻ ăn ngon miệng - Ảnh minh họa: Internet

- Mực tươi: 10g

- Bí đỏ: 20g

- Đậu xanh: 10g

- Dầu ôliu hoặc dầu ăn cho bé.

- Gia vị

- Nước sạch: 1 chén

Thực hiện:

Bước 1: Đậu xanh rửa sạch, ngâm nở mềm, đãi vỏ rồi đem hấp chín, tán nhuyễn.

Bước 2: Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, cắt miếng vừa ăn, hấp chín, tán nhuyễn.

Bước 3: Mực sơ chế sạch, băm nhuyễn.

Bước 4: Bắc nồi cháo trắng lên bếp, cho bí đỏ, đậu xanh, mực vào khuấy đều và nấu cho đến khi sôi. Để lửa liu riu trong vòng 3 phút.

Bước 5: Nêm nếm gia vị vừa ăn, cho một muỗng dầu ô liu hoặc dầu ăn cho trẻ em vào khuấy đều thêm lần nữa rồi tắt bếp. Sau cùng, mẹ chỉ cần múc cháo ra chén rồi cho bé thưởng thức.

Chúc các mẹ thành công với những cách nấu cháo mực cho bé ăn dặm cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng này!

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