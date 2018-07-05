Cách chọn sữa tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh, tránh nguy cơ khô da, dị ứng

Chăm sóc con 05/07/2018 21:28

Không chỉ quan tâm đến khả năng làm sạch, khi chọn sữa tắm cho trẻ sơ sinh mẹ còn cần chú ý đến độ pH, mùi hương, màu sắc và các thành phần hóa học trong sản phẩm.

Tại sao cần phải chọn sữa tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh?

Việc lựa chọn sữa tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn trên da bé mà còn giúp cân bằng độ pH trên da. Sự thay đổi lớn độ pH trên da có thể dẫn đến quá trình thay đổi hàm lượng chất béo dưới da gây ra các triệu chứng khô da, ửng đỏ hoặc gia tăng các triệu chứng viêm da dị ứng ở trẻ.

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Chọn sữa tắm phù hợp sẽ giúp bảo vệ làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh  - Bệnh viện Hoàng gia Worcester (Vương quốc Anh) cho biết các bà mẹ cần chú trọng việc lựa chọn sữa tắm phù hợp cho da trẻ sơ sinh nhằm ngăn ngừa các vấn đề gây kích ứng da (đặc biệt với những trẻ có cơ địa dị ứng hoặc các thành viên gia đình có tiền sử dị ứng).

Tần suất sử dụng sữa tắm cho bé cũng khác nhau theo độ tuổi. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh thông tin: Đối với trẻ dưới 1 tuổi, chỉ nên dùng sữa tắm cho bé tối đa 2 lần/tuần. Trẻ sau 1 tuổi mẹ có thể dùng sữa tắm cho bé hàng ngày. Tuần suất tốt nhất là 3 – 4 lần/tuần (hoặc 2 ngày tắm một lần). Nhiệt độ nước tắm thích hợp là 36 – 37 độ C.

Khi nào cần dùng sữa tắm cho trẻ?

Thông thường, các bà mẹ dùng sữa tắm để vệ sinh cơ thể hàng ngày cho trẻ. Ở góc độ chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh cho biết những trường hợp cần thiết mẹ nên dùng sữa tắm cho trẻ như:

Khu vực sinh sống có nguồn nước máy là nước cứng: Nước cứng là loại nước máy chứa nhiều nguyên tố canxi và magie. Theo báo cáo của Giáo sư Bác sĩ Julie, Viện Viêm da dị ứng Hoàng gia Anh, nước cứng có liên quan đến nguy cơ gia tăng bệnh viêm da dị ứng ở trẻ.

Cách chọn sữa tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh, tránh nguy cơ khô da, dị ứng - Ảnh 2
Trẻ sau 5 tháng tuổi nên được tắm bằng sữa tắm để làm sạch cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Để biết nước máy trong gia đình có phải là nước cứng hay không, mẹ có thể kiểm tra bằng cách: Cho nước máy vào 1/3 chai nước không sạch. Tiếp đến, cho 6 giọt nước rửa chén vào chai nước đó rồi đậy nắp, lắc đều. Nếu nước nhanh chóng tạo bọt và nằm ở phía trên là nước mềm. Nếu không xảy ra hiện tượng tạo bọt, dung dịch nước bên dưới bị đục chứng tỏ nước máy này là nước cứng.

Trẻ sau 5 tháng tuổi: Giai đoạn này trẻ vận động nhiều, tiếp xúc nhiều với các tác nhân mầm bệnh như vi khuẩn, vi rút, nấm… nên cần được tắm bằng sữa tắm thường xuyên.

Cách chọn sữa tắm phù hợp cho bé

Để chọn sữa tắm phù hợp cho bé, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh lưu ý mẹ các điều kiện cụ thể như: Nên dùng loại chuyên dụng (không dùng sản phẩm dành cho người lớn) có độ pH trung bình là 5.5; Dùng sữa tắm dễ dàng rửa sạch bằng nước, không tạo quá nhiều bọt, thành phần không chứa sodium lauryl sulphate (SLS); Nên ưu tiên sử dụng sữa tắm không mùi hoặc mùi oải hương, mùi hoa cúc. Đồng thời sữa tắm cũng không nên có màu (mẹ chỉ nên chọn sữa tắm có chỉ số màu CI lớn hơn 750000 để có được sản phẩm mang màu tự nhiên từ nguyên liệu).

Cách chọn sữa tắm phù hợp cho trẻ sơ sinh, tránh nguy cơ khô da, dị ứng - Ảnh 3
Mẹ nên chọn loại sữa tắm không màu, không mùi để an toàn cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều chuyên gia khuyến cáo cha mẹ nên chọn sữa tắm có chứa chất bảo quản để không bị nhiễm khuẩn trong điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh khuyên các bậc cha mẹ nên đọc kỹ thành phần và tránh một số chất bảo quản hình thành formaldehyde như:

- 2-bromo-2 nitropropane-1,3-diol.

- Diazolidinyl urea.

- DMDM hydantoin.

- Imidazolidinyl urea.

- Quaternium-15.

Một số chất bảo quản dễ gây kích ứng da cho trẻ cũng cần tránh như:

- Methylchloroisothiazolinone.

- Methylisothiazolinone.

- Parabens (butyl, ethyl, methyl, propyl, isobutyl).

Chọn sữa tắm theo những gợi ý trên, mẹ sẽ yên tâm khi có được sản phẩm phù hợp chuyên dùng cho trẻ sơ sinh.

 

Nhiệt độ thế nào là phù hợp cho trẻ sơ sinh nằm phòng máy lạnh?

Nhiệt độ thế nào là phù hợp cho trẻ sơ sinh nằm phòng máy lạnh?

Nếu ở nhiệt độ phòng 23 độ C mà không không mặc quần áo hay đắp chăn, ủ ấm cho trẻ sơ sinh thì sẽ bị nhiễm lạnh.

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