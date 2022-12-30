Bói ngày sinh: Năm 2023 cha mẹ sinh con vào giờ này, hưởng phúc lộc TRỜI BAN, chẳng phải lo chuyện cơm áo gạo tiền - cả đời không lo thiếu tiền tiêu

Người tuổi Dậu sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ sáng đến 4 giờ 59 phút sáng là người có mệnh phú quý. Họ có ngoại hình ưa nhìn, là người đáng tin cậy, xác định được mục đích sống và điều mình muốn theo đuổi một cách rõ ràng. Ngoài ra, tử vi cho thấy người sinh vào giờ này còn có tính trung hậu, thật thà, vẻ ngoài thì cứng cỏi nhưng trong lòng là người nhạy cảm. Tính cách của họ có những điểm độc đáo riêng hoặc họ có cái nhìn rất riêng về sự vật hiện tượng gặp trong cuộc sống. Trong những năm đầu lập nghiệp, có thể tài vận của họ không quá mức hanh thông, thế nhưng chỉ cần đến tuổi trung niên ắt sẽ có nhiều thay đổi.

2. Tuổi Hợi: Từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi sinh vào giờ Thìn, tức từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng là người thông minh, lanh lợi, ý chí kiên cường, cả đời hưởng hạnh phúc vinh quang.



Căn cứ vào xem bói giờ sinh, họ chính là những người trời sinh đã có số mệnh tốt, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu, ngoài ra còn có thể làm ăn lớn hoặc có chức vị cao, đem lại tiếng thơm cho gia đình, dòng họ.

3. Tuổi Thìn: Từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng



Người tuổi Thìn sinh giờ Thìn, từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút sáng, là sinh vào giờ sinh hưởng trọn phúc khí của 12 con giáp. Họ là người có khả năng thích nghi tốt, có động lực mạnh mẽ, làm việc gì cũng thành công như mong đợi.



Vốn có bằng cấp cao, sự nghiệp phát triển thuận buồm xuôi gió, lại nhờ có quý nhân tương trợ, trong gia đình có cha mẹ ủng hộ, giúp đỡ nên cả đời phẳng lặng không gặp nhiều trắc trở.



Vì con giáp này có tính cách dễ chịu nên cả những người bình dân và những người có tước vị đều thích kết giao với họ. Tuổi Thìn sinh vào giờ này có tiềm lực vô hạn, tiền độ xán lạn, tương lai là người vừa có tiền vừa là người có quyền, không phải quan to thì cũng là người thành đạt.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tuổi Thân: Từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút chiều



Theo xem bói giờ sinh, người tuổi Thân sinh từ 3 giờ đến 4 giờ 59 phút chiều, tức giờ Thân, là người có tính cách năng động, hoạt bát, thông minh, cả đời cơm no áo ấm, hưởng thụ hạnh phúc.



Họ thường xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người phú quý, có thể sống hòa hợp với gia đình, dòng họ, trong sự nghiệp nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo của người tài giỏi, từ đó nhất định có thể tiến càng ngày càng xa hơn.

5. Tuổi Tuất: Từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút tối



Người tuổi Tuất sinh vào giờ Tuất, tức từ 7 giờ đến 8 giờ 59 phút tối, là những người có đầu óc linh hoạt, học sâu hiểu rộng, trời sinh đã có khả năng nỗ lực phấn đấu hơn người.



Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ ấy mà họ sẽ đạt được những thành tựu lớn lao trong sự nghiệp. Sự nghiệp phát triển cũng khiến tài phú luôn ở bên cạnh họ, cả đời tiêu xài không hết.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm