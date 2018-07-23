Bỏ túi ngay cách bảo quản và rã đông sữa mẹ trong ngăn đá cực chuẩn

Trong thời gian đầu mới sinh, lượng sữa mẹ tiết ra khá nhiều. Thường thì bé sẽ bú không xuể nên các mẹ cần biết cách trữ lại trong tủ lạnh bằng bình sữa để sau cho con sử dụng dần.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất chứa toàn bộ các chất như đạm, chất bột đường, vitamin, khoáng chất và toàn bộ các yếu tố vi lượng cần thiết để cơ thể bé được phát triển khỏe mạnh.

Với bé dưới 6 tháng tuổi, mẹ nên vắt sữa khoảng 100-150ml/lần là đủ cho bé dùng.

Số lượng sữa vắt trong một lần tùy vào nhu cầu của bé

Với bé lớn hơn (hoặc do mẹ bận đi làm), lượng sữa vắt được tùy vào nhu cầu của bé nhưng cũng không nên lạm dụng.

3. Thời gian tối đa

Phòng máy lạnh, nhiệt độ dưới 26 độ C: 6 tiếng

Thời gian bảo quản sữa tùy vào hình thức bảo quản

Phòng trên 26 độ C: 1 tiếng

Ngăn mát tủ lạnh: 48 tiếng

Ngăn đá tủ lạnh hai cửa (ngăn đá có cửa riêng): 4 tháng

Ngăn đá tủ lạnh nhỏ (tủ lạnh một cửa): 2 tuần

Tủ đông lạnh chuyên dụng: 6 tháng

4. Cách bảo quản sữa hút ra dùng trong ngày

Cho sữa vào bình và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh

Lượng sữa sau khi được hút xong, các mẹ cho vào bình và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Tùy theo lượng sữa bé thường uống trong một lần, mẹ sẽ để vừa đủ. Nếu khi bé uống còn thừa ra thì mẹ có thể cho bé bú lại trong vòng 1-2 tiếng hoặc phải bỏ đi, không nên tiếp tục cất đông lạnh.

5. Bảo quản sữa mẹ trong tủ lạnh

Bảo quản sữa mẹ ở vị trí trong cùng của tủ lạnh

Nhiều mẹ có thói quen cất sữa ở cánh tủ lạnh để mỗi lần lấy ra sử dụng tiện hơn. Tuy nhiên đây lại là cách dùng rất phản khoa học. Lí do bởi khi mở cửa tủ lạnh ra là lúc vi khuẩn xâm nhập vào gây mất hiệu quả cao của việc trữ sữa.

Các mẹ lưu ý phải để sữa ở vị trí trong cùng của tủ nhé!

6. Cách làm ấm sữa

Sữa đông lạnh vừa lấy ra khỏi tủ lạnh

Cứ đến giờ cho bé bú sữa, chị em sẽ lấy sữa để trong ngăn mát rồi nhanh chóng cho vào máy hâm hoặc ngâm nước ấm 40 độ C.

Cho bình sữa vào máy hâm sữa hoặc một tô có nước ấm khoảng 40 độ

Lượng dinh dưỡng trong sữa sẽ mất đi nếu bạn dùng nước quá nóng hoặc sôi.

Sau thời gian bảo quản trong tủ lạnh, phía trên sữa sẽ có một lớp chất béo màu trắng đục. Do đó, mẹ ghi nhớ là nên lắc nhẹ để lớp béo hoà tan hoàn toàn sau khi hâm ấm.

7. Bảo quản sữa dư bằng tủ đông

Nếu mẹ hút được số lượng sữa nhiều trong một ngày hoặc bé không bú hết lượng sữa đã hút thì nên dồn vào bình to hoặc túi trữ sữa. Sau đó cẩn thận dùng bút ghi ngày tháng năm và cho vào tủ đông lạnh.

Hạn sử dụng của sữa để ngăn mát là 48 tiếng nên bạn có thể để hai ngày mới dồn sữa một lần. Để tiết kiệm hơn, nếu mẹ dùng túi trữ sữa loại hai khóa kéo thì có thể chứa sữa đến gần mép cách chỗ khoá kéo khoảng 2-3 cm.

Bảo quản sữa dư bằng tủ đông

Ngoài ra, các mẹ nên ép hết không khí ra khỏi túi sữa, hàn kín miệng sẽ tiết kiệm chỗ trong ngăn đá hơn. Dùng túi đựng thức ăn để đựng các túi trữ sữa nhỏ là cách đảm bảo vệ sinh, tránh nhiễm khuẩn chéo vào sữa nếu tủ lạnh đựng nhiều loại đồ ăn khác. Có thể dùng hộp nhựa để thay túi nhưng sẽ tốn diện tích hơn.

Chuyển sữa từ ngăn đá xuống ngăn mát khi muốn lấy sữa ra ngoài để rã đông

Mẹ nên đặt sữa trong ngăn mát trước rồi mới chuyển sữa lên ngăn đá. Khi muốn rã đông, nên chuyển sữa từ ngăn đá xuống ngăn mát trước khoảng ½-1 ngày rồi mới lấy sữa ra bên ngoài.

8. Hướng dẫn cách rã đông sữa mẹ

Quy trình rã đông sữa mẹ

Phần sữa đông lạnh bảo quản trong tủ lạnh trong gần 4 tháng là đã cận kề hạn sử dụng. Lúc này, các mẹ sẽ lấy ra sử dụng.

Trước tiên, mẹ chuyển bình hoặc túi trữ sữa từ ngăn đá xuống ngăn mát trước khoảng 1 đêm. Khi này sữa đã tan đá thì cho phần sữa cần dùng ra nhiệt độ phòng để sữa nguội đi.

Tiếp theo, bạn cho sữa vào bình rồi hâm 40 độ C trước khi cho bé bú. (lưu ý, không nên để nhiệt độ của sữa vượt 70 độ vì sẽ khiến vơi đi lượng dưỡng chất có trong sữa)

Phần sữa này nên sử dụng trong vòng 24h. Để đảm bảo an toàn, bạn tuyệt đối không giữ lại hay cho vào tủ bảo quản tiếp.

Bảo quản và rã đông sữa mẹ đúng cách là cách duy nhất bảo toàn dinh dưỡng trong sữa và tối thiểu sự nhiễm bẩn bằng vi khuẩn

Sau khi rã đông, sữa mẹ thường có mùi hăng và khó chịu. Trong thời gian đầu, bé sẽ chưa kịp thích nghi nên mẹ cần tập cho bé làm quen dần dần.

Hoặc mẹ có thể đun sữa để giảm được mùi hăng này. Lưu ý đun nhẹ, khi thấy mặt sữa hơi lăn tăn là tắt bếp luôn nhé!

Các mẹ đừng lo khi thấy sữa sau khi trữ một thời gian bị phân chia thành nhiều lớp khác nhau nhé. Đây là điều rất bình thường vì trong sữa chứa hàm lượng chất béo tăng cao. Do đó, nhiệt độ giảm đi cũng là lúc các chất dinh dưỡng tự phân thành lớp.

Để khắc phục điều này, bạn chỉ cần hâm nóng và lắc đều là sử dụng bình thường.

Lưu ý:

Không pha sữa đông thừa với sữa mới vắt.

Không lắc bình sữa rã đông vì sẽ khiến mất tính năng tự nhiên của một số phân tử protein bảo vệ (kháng thể).

9. Cách giữ sữa khi mất điện

Nếu gặp lúc mất điện lâu, các mẹ nhớ gấp rút mua hoặc mượn thùng giữ lạnh và mua thêm đá cây để giữ cho sữa đông không bị tan chảy. Lúc có điện, mẹ sẽ chuyển sữa trở lại vào ngăn đá.

Trên đây là những kinh nghiệm về cách bảo quản và rã đông sữa mẹ trong ngăn đá. Chắc chắn với những mẹo hay này bạn sẽ có thêm kiến thức và thông tin cần thiết để bảo đảm nguồn sữa an toàn và giữ lại được những chất dinh dưỡng tốt trong sữa cho bé yêu nhà mình. Tận dụng việc bảo quản đông lạnh sữa mẹ còn là cách hay để giúp bạn có thể yên tâm bé vẫn được cung cấp đầy đủ nguồn sữa khi vắng nhà.

Chúc bạn thành công!