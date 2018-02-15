Vậy bác sĩ vui lòng tư vấn giúp tôi các cách phòng ngừa bệnh viêm họng cho trẻ em trong độ tuổi mầm non. Chân thành cảm ơn bác sĩ!

Chào bác sĩ! Con gái tôi được 5 tuổi và đang đi học mẫu giáo. Cháu rất dễ bị viêm họng, cảm lạnh, đặc biệt là khi thời tiết chuyển mùa. Mặc dù tôi đã giữ ấm cơ thể ở mức tối đa và thường xuyên thay quần áo cho con mỗi khi đi học về nhưng bé vẫn thường xuyên “làm bạn” với bệnh việm họng.

Chào chị! Bệnh viêm họng ở trẻ nhỏ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân chính là do hệ miễn dịch của bé chưa hoàn thiện nên không tránh khỏi việc mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đặc biệt khi thời tiết trở lạnh.

Trẻ từ 3 – 5 tuối bắt đầu đi học và dần được làm quen với môi trường bên ngoài. Lúc này, không thể tránh khỏi việc bé vô tình tiếp xúc với các tác nhân vi khuẩn gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bé bị nhiễm siêu vi sẽ dễ bị viêm họng hoặc cảm lạnh. Các căn bệnh thường gặp này sẽ hết dần khi trẻ lớn hơn, hệ miễn dịch phát triển hoàn chỉnh hơn.

Thông thường các bé trong lứa tuổi mầm non rất hiếu động, luôn tò mò khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Mẹ không nên cứ “giữ khư khư” bé ở nhà suốt ngày, không cho con tham gia các hoạt động bổ ích ngoài trời. Phương pháp này hoàn toàn phản khoa học.

Trẻ trong độ tuổi mầm non thích khám phá thế giới bên ngoài nên không tránh khỏi việc vô tình tiếp xúc với các tác nhân gây bệnh - Ảnh minh họa :Internet

Thay vào đó, để phòng bệnh viêm họng ở các bé, chị nên lưu ý:

- Giữ gìn vệ sinh cá nhân cho trẻ: Giúp trẻ tắm rửa, lau người thường xuyên. Đồng thời dạy bé cách tự giữ gìn vệ sinh cá nhân (rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi cầm nắm các đồ vật bẩn…).

- Về chế độ dinh dưỡng: Cho bé ăn đa dạng các loại thức ăn (thịt, cá, trứng, rau, củ, quả…) và cân đối dựa trên tháp dinh dưỡng theo độ tuổi. Ngoài bữa ăn chính, mẹ có thể bổ sung các loại trái cây, sữa và các chế phẩm từ sữa để con tăng cường hệ miễn dịch.

- Tiêm chủng đầy đủ: Mẹ lưu ý đưa bé đi tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch để cơ thể tự sản sinh ra các kháng thể chống lại các kháng nguyên gây bệnh.

Ngoài ra, chị đừng quên giữ ấm cho con. Trường hợp tần suất con mắc chứng viêm họng xảy ra nhiều, chị nên đưa con đi gặp bác sĩ để được điều trị và tư vấn về các sản phẩm tăng cường miễn dịch cho bé.

Chúc chị và bé luôn khỏe!

Bác sĩ Ngô Thạnh Phát

(Chuyên Khoa Tai – Mũi – Họng)