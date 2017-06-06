Ăn món này trẻ gầy và biếng ăn đến mấy cũng phải tăng cân nhanh chóng

Khi nuôi con, ai cũng mong con mình ăn nhanh chóng lớn và phát triển khỏe mạnh, thông minh. Tuy nhiên, nếu bé nhà bạn biếng ăn và gầy gò bạn cũng đừng vội lo lắng mà hãy nấu ngay những món kích thích thèm ăn và nhanh tăng cân này:

- Thịt lườn gà

- Rau mùng tơi

- Gạo

Thực hiện:

- Luộc chín thịt gà, sau đó vớt gà ra

- Cho gạo vào nước luộc gà, nấu cho nở bung

- Xé thật nhỏ thịt gà cho vào nồi cháo, xắt nhỏ rau mùng tơi cho vào cùng.

- Khi cháo sôi, tắt bếp và cho 2 thìa café dầu ăn vào nồi

- Lấy cháo ra bát, để nguội rồi cho bé thưởng thức.

Súp gà nước dừa

Nguyên liệu:

- 1 đùi gà hoặc ức gà

- 1/2 quả cà chua

- 1/2 củ hành tây

- 1 thìa canh bột năng

- 1/2 bát nước dừa tươi

- 1 nhánh hành lá

- 1 thìa cà phê dầu ăn, hoặc dầu ô liu, dầu nành

Thực hiện:

- Hầm gà khoảng 30 phút, sau đó cho tiếp 1/2 củ hành tây và 1/4 quả cà chua đã gọt vỏ bỏ hạt.

- Hầm nước cho đến khi nước cô lại khoảng lưng bát nước

- Vớt bỏ hành và cà chua, gà chọn phần thịt mềm cắt nhỏ và giã sơ cho mềm.

- Đổ chén nước dùng vừa hầm vào nồi; thêm cà chua, hành tây cắt nhỏ vào nấu cho mềm; thêm thịt gà cùng 1/2 bát nước dừa vào

- Cho hành lá, bột năng đã khuấy với nước vào nồi, để sôi khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

Chờ nước súp nguội, thêm 1 thìa dầu olive, khuấy đều rồi cho bé dùng.

Đúng như tên gọi, súp gà và nước dừa là sự kết hợp giữa nguồn protein lành tính của gà và độ béo của nước dừa. Món ăn này không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn giúp kích thích vị giác, tăng sự thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa của trẻ.