3 điều kiêng kỵ cho trẻ sơ sinh trong 3 ngày Tết để con khỏe mạnh, bình an

Chăm sóc con 08/01/2018 16:08

Để bảo vệ sức khỏe cho con, cha mẹ cần biết một số điều kiêng kỵ khi chăm sóc trẻ sơ sinh trong những tháng đầu đời, đặc biệt vào dịp Tết.

Khi mới chào đời, sức đề kháng của trẻ sơ sinh khá yếu nên rất dễ bị bệnh nếu tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây nhiễm. Do vậy, “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, ngoài việc tăng cường sức đề kháng cho trẻ bằng nguồn sữa mẹ trong giai đoạn này, mẹ nên biết một số điều kiêng kỵ để hạn chế nguy cơ con mắc bệnh nguy hiểm trong những ngày Tết.

Những điều kiêng kỵ cho trẻ sơ sinh trong dịp Tết

Kiêng nhiều người đến thăm trẻ

Trẻ được sinh ra trong những ngày gần Tết khiến niềm vui của gia đình như tăng lên gấp bội. Mẹ và bé không chỉ nhận được lời chúc mừng từ những người thân trong gia đình mà còn có sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh. Mọi người sẽ lần lượt đến chúc Tết và thăm em bé vừa chào đời.

3 điều kiêng kỵ cho trẻ sơ sinh trong 3 ngày Tết để con khỏe mạnh, bình an - Ảnh 1
Trẻ sơ sinh có sức đề kháng rất yếu nên cần kiêng việc cho trẻ tiếp xúc với quá nhiều người - Ảnh minh họa: Inernet

Tuy nhiên, hành động này của người lớn đã vô tình ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Giai đoạn sơ sinh, sức đề kháng của trẻ rất yếu. Nếu để trẻ tiếp xúc với nhiều người lạ, bé sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh truyền nhiễm như cảm cúm, các bệnh về đường hô hấp.

Do đó, khi trẻ mới sinh, cha mẹ nên kiêng việc quá nhiều người đến thăm bé. Nếu là người thân thích ruột thịt phải đảm bảo người này có sức khỏe tốt và không mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

Kiêng ôm hôn trẻ trong dịp Tết

Nhìn ngắm những trẻ sơ sinh kháu khỉnh, đáng yêu, ắt hẳn nhiều vị khách sẽ muốn ôm hôn, cưng nựng bé. Tuy nhiên, hành động này đã vô tình khiến bé có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Trên thế giới, đã có không ít các trường hợp trẻ em tử vong chỉ vì nụ hôn của người lớn. Vào tháng 11/2014, một em bé người Úc đã đột ngột tử vong sau khi chào đời được một tuần. Nguyên nhân được xác định là do bé nhiễm virus Herpes từ một nụ hôn của người quen bị chứng loét miệng. Tháng 9/2017, một bé trai sơ sinh người Anh đã mắc chứng viêm màng não chỉ vì một nụ hôn của người thân. Rất may, bé đã được cha mẹ kịp thời đưa đến bệnh viện nên đã qua cơn nguy kịch.

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Mẹ nên kiêng kỵ việc người lớn ôm hôn trẻ sơ sinh vì dễ khiến con mắc bệnh truyền nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, cha mẹ cần hết sức cẩn thận khi người ngoài ôm hôn trẻ sơ sinh. Cách tốt nhất, cha mẹ nên nhắc khéo những vị khách này không nên hôn trẻ để bảo vệ sức khỏe cho bé.

Hạn chế đưa trẻ đi chúc Tết

Với tâm lý mong muốn cho con đi du xuân trong những tháng đầu đời, nhiều cha mẹ đã đưa con đi chúc Tết họ hàng khi trẻ mới sinh chỉ được 1 tháng hoặc vài tuần. Tuy nhiên, hành động này của cha mẹ lại không tốt đối với trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân chính là do khí hậu nắng nóng ở miền Nam và lạnh khô ở miền Bắc sẽ khiến bé dễ bị cảm sốt và mắc các căn bệnh về đường hô hấp (viêm phổi, viêm phế quản…). Do đó, cha mẹ cần kiêng kỵ việc đưa con đi chơi nhiều trong dịp Tết.

Nếu cha mẹ có nguyện vọng đưa con đi chúc Tết ông bà, họ hàng, cần lưu ý:

- Xem thời tiết có thuận lợi để đưa trẻ ra ngoài hay không. Nếu thời tiết xấu (trời quá nắng nóng hoặc quá lạnh) thì nên để trẻ ở nhà.

- Không nên đưa trẻ đi quá xa bằng bất kỳ phương tiện nào.

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Cha mẹ cần kiêng kỵ việc đưa con đi chơi quá xa dù bằng bất cứ phương tiện gì - Ảnh minh họa: Internet

- Kiêng đưa trẻ đến nơi đông người, ồn ào, nếu không trẻ sẽ hay bị giật mình và có nguy cơ bị mắc các bệnh truyền nhiễm.

- Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cho trẻ sơ sinh (khăn ướt, tã giấy, quần áo…).

- Nếu trẻ có dấu hiệu quấy khóc, mệt mỏi cha mẹ nên để bé ở nhà.

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