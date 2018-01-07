Học mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam cách cho bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ để con sinh ra thông minh hơn người

Vào đầu những năm 1990, bác sĩ người Pháp Alfred Tomatis đã công bố nghiên cứu hiệu ứng Mozart đối với thai nhi. Theo đó, ông đưa ra kết luận việc nghe nhạc cổ điển có thể giúp tăng cường phát triển não bộ và kết nối thần kinh của trẻ.

Cho bé nghe nhạc ngay từ khi còn trong bụng mẹ là một trong những phương pháp thai giáo được nhiều chị em áp dụng rộng rãi để con sớm phát triển về trí não, tâm hồn. Chị Phan Thị Hồ Điệp – mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam cũng áp dụng phương pháp này khi đang mang thai và kết quả nằm ngoài mong đợi.

Nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh rằng việc cho bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ sẽ thúc đẩy sự hoàn thiện thể chất, trí tuệ, khả năng sáng tạo, khả năng ngôn ngữ và khả năng biểu lộ cảm xúc ở trẻ. Thời gian mang bầu mẹ thường xuyên cho bé nghe một bản nhạc nào đó, đến lúc chào đời, khi con khóc, bạn hãy bật bản nhạc này lên. Lập tức, bé sẽ bị thu hút bởi giai điệu quen thuộc này.

Khi mẹ nghe các bản nhạc yêu thích, các tế bào của mẹ ở trạng thái hưng phấn sẽ tiết ra chất endomorphin lưu thông trong máu qua dây rốn và đến vòng tuần hoàn của thai nhi, giúp tế bào thần kinh của trẻ phát triển.

Cho bé nghe nhạc từ trong bụng mẹ đúng cách

Theo chia sẻ của chị Phan Thị Hồ Điệp, thời gian mang thai bé Đỗ Nhật Nam cũng là lúc chồng chị đi giảng dạy tại Đại học Osaka (Nhật Bản). Giai đoạn này chị bắt đầu áp dụng các phương pháp thai giáo cho con.

Không giống như những mẹ bầu khác thường cho con nghe các thể loại nhạc cổ điển, trữ tình, chị Điệp đã cho Nam nghe đa dạng các thể loại để con làm quen với nhiều âm thanh hơn. Chị đã cho con nghe hầu hết các thể loại âm nhạc đặc sắc kể cả nhạc dance, nhạc rock.

Cậu bé Đỗ Nhật Nam nổi tiếng nhờ chỉ số thông minh và khả năng ngôn ngữ đặc biệt nhờ phương pháp thai giáo khoa học của chị Điệp trong thời kỳ mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Để rèn thói quen cho con, chị Điệp chỉ nghe nhạc vào một khoảng thời gian cố định. Chị chia sẻ, bắt đầu từ tháng thứ 6, nếu ngày nào đến giờ nghe nhạc mà chưa thấy mẹ cho nghe thì bé Nam sẽ đạp mạnh như muốn nhắc nhở.

Việc cho con nghe nhạc ở một khung giờ nhất định như cách làm của chị Điệp sẽ giúp trẻ hình thành thói quen và sớm thiết lập các phản xạ có điều kiện. Ngay từ tuần thứ 20 của thai kỳ, mẹ bầu đã có thể cho thai nhi nghe nhạc. Từ thời điểm này, tế bào thính giác của bé đã bắt đầu phát triển mạnh. Đến tuần thứ 28, các tế bào thần kinh thính giác của bé đã dần hoàn chỉnh. Bé có thể cảm thụ rõ ràng các loại âm thanh. Âm nhạc sẽ giúp cả mẹ và bé cảm thấy thư giãn, rất tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ.

Ngoài ra, mỗi ngày mẹ chỉ nên cho bé nghe nhạc từ 2 – 3 lần, mỗi lần không quá 20 phút với âm thanh vừa phải (dưới 50 dB). Nghe nhạc bằng loa ngoài là cách tốt nhất để mẹ và bé cùng thưởng thức và tăng khả năng kết nối giữa mẹ và con.

Nếu muốn sử dụng tai nghe áp vào bụng bầu, mẹ nên lưu ý sử dụng loại chuyên biệt. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu không nên áp tai nghe vào bụng quá một giờ mỗi lần. Cơ quan thính giác của trẻ chưa phát triển toàn diện trong khi khả năng khuyếch đại âm thanh cực lớn của nước ối sẽ làm ảnh hưởng đến thính lực của bé sau này.

Chúc các mẹ sẽ tìm ra cách nghe nhạc cho bé từ trong bụng mẹ phù hợp nhất để con sinh ra tài trí, thông minh!