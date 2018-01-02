Mẹ bầu muốn đẻ không đau, con chui ra dễ ợt hãy ăn thực phẩm này tháng cuối thai kỳ

Chỉ cần ăndứa vào tháng cuối thai kỳ, mẹ không phải chịu đau đớn khi sinh, rặn 3 hơi con 'chui' ra ngay lập tức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai thường nghe ‘hù dọa’ về những đau đớn khi chuyển dạ sinh con, thậm chí nhiều mẹ bầu sợ sinh thường đến mức đề nghị được sinh mổ. Tuy nhiên, thay vì lo lắng không yên mẹ bầu chỉ cần ăn những thực phẩm sau sẽ sinh con dễ dàng, nhanh chóng và không hề đau đớn.

Mẹ bầu chỉ cần uống đều đặn một ly nước ép dứa mỗi ngày vào 2 tuần cuối thai kỳ, chắc chắn cuộc sinh nở sẽ diễn ra nhẹ nhàng, nhanh chóng.

Quả dứa là một trong những thực phẩm mẹ bầu không được ăn ở giai đoạn đầu thai kỳ, bởi nó gây co thắt và làm mềm tử cung dễ dẫn đến sảy thai. Tuy nhiên, với những mẹ bầu sắp đến ngày dự sinh đây lại là ‘thần dược’ giúp mẹ bầu chuyển dạ nhanh chóng, giảm thiểu đau đớn các cơn gò khi sinh.

Rau lang

Được biết đến là một thực phẩm giàu chất xơ giúp chống táo bón, lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Thế nhưng, rau lang còn là món ăn giúp đẩy nhanh cơn chuyển dạ mà mọi mẹ bầu nên ăn vào hai tuần cuối thai kỳ.

Chẳng cần chế biến cầu kỳ, công phu mỗi ngày mẹ bầu chỉ cần thêm 1 đĩa rau lang vào thực đơn bữa cơm hàng ngày để giúp cổ tử cung mềm, ca vượt cạn diễn ra nhanh chóng giúp mẹ đỡ mất sức khi sinh.

Chè mè đen là một trong những thực phẩm được các mẹ bầu lựa chọn để giúp quá trình sinh nở diễn da nhẹ nhàng, nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chè mè đen

Những tưởng chỉ là món chè ăn cho vui miệng nhưng thực chất, chè mè đen chính là lựa chọn quen thuộc của rất nhiều mẹ bầu ở tháng cuối thai kỳ. Mỗi tuần, mẹ bầu chỉ cần ăn 3 chén chè mè đen sẽ giúp mẹ sinh không đau, chỉ cần rặn 3 hơi con tự ‘chui’ ra ngay lập tức.

Nước lá tía tô

Khi có dấu hiệu chuyển dạ mẹ hãy nhanh chóng nấu lá tía tô, sau đó chắt nước uống để giúp ca sinh nở diễn ra nhanh chóng nhất. Uống nước tía tô sẽ giúp làm mềm cổ tử cung, khiến cơn chuyển dạ không hành hạ mẹ bầu quá lâu trên giường sinh.

Mẹ bầu muốn nước lá tía tô phát huy hiệu quả cao nhất hãy uống càng đặc càng tốt, uống ngay khi có dấu hiệu chuyển dạ.

Thông tin mang tính tham khảo