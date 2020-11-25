3 câu nói của phụ huynh khiến bé trai ngày càng yếu đuối

Cũng giống như bao người, bé trai cũng có những góc khuất trong tâm hồn vô cùng mong manh, rất cần được thấu hiểu. Chỉ cần vài câu nói của bậc phụ huynh cũng đủ làm tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ, khiến bé trai ngày càng yếu đuối .

Một trong những cái sai của người lớn đó chính là nói xấu nhau trước mặt con trẻ. Điều này vô tình làm xấu hình ảnh của đối phương và của chính mình trong mắt con. Hơn nữa, việc so sánh bé với người bạn ghét sẽ khiến bé tự ti, cảm thấy bản thân mình vô dụng và không muốn gần gũi cha mẹ.

Những câu so sánh như thế này được thốt ra thường nhằm mục đích kích thích cho đối phương biết cố gắng, biết phấn đấu cho bằng người khác. Thế nhưng, nó lại mang tác dụng ngược hoàn toàn. Bé sẽ cay cú, tự ti về bản thân và ganh ghét với người kia. Bởi vì mọi việc làm, mọi thành tựu của bé đều không được công nhận. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bé sẽ mất đi động lực và nghĩ rằng không cần thiết phải phấn đấu nữa.

Mỗi đứa trẻ đều có một thế mạnh riêng biệt và quá trình phát triển khác nhau, nên thật khập khiễng khi so sánh con mình với con nhà người ta - Ảnh minh họa: Internet

“Là con trai thì không được khóc!”

Ai cũng có lúc phải yếu lòng, tổn thương và mau nước mắt, nên việc bé trai có lúc mủi lòng và chảy nước mắt cũng là chuyện dễ hiểu. Vì thế, ba mẹ hãy cho phép bé được thể hiện cảm xúc của mình, dù là cảm xúc tiêu cực.

Khi bé khóc, hãy cho phép bé được thể hiện và nói ra cảm xúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hành động này sẽ giúp bé trai không chất chứa cảm xúc trong lòng mà mạnh dạn bộc lộ ra ngoài. Bé sẽ không bị tích tụ thành áp lực, sinh ra cảm giác mệt mỏi, nặng nề và chán nản.

Cha mẹ cũng đừng đặt nặng vấn đề vì muốn con mau trưởng thành, mạnh mẽ trong tương lai mà bóp méo đi khả năng phát triển bình thường của bé. Đừng lấy đi sự lạc quan, yêu đời và hồn nhiên của bé bằng cách cấm bé khóc. Đây là một trong những tác nhân bóp méo nhân cách và sự phát triển cảm xúc một cách tự nhiên của trẻ.

Như vậy, bé trai hoàn toàn được quyền khóc khi cảm thấy không vui. Đây là sự bộc lộ cảm xúc rất đỗi bình thường của một đứa trẻ. Ba mẹ hãy thông cảm, an ủi và hỏi thăm khi nhìn thấy con không ngăn được dòng nước mắt. Hãy hạn chế sự vô tâm, những lời mắng nhiếc hay những trận đòn roi để con được sống trong bình yên và nở nụ cười mỗi ngày.