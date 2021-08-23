3 căn bệnh răng miệng nguy hiểm thường gặp ở trẻ nhỏ, bố mẹ chăm con tuyệt đối đừng nên chủ quan

Chăm sóc con 23/08/2021 10:50

Bệnh răng miệng rất thường gặp ở trẻ nhỏ, chúng khiến cho con bạn đau đớn khó khăn trong việc ăn uống, thậm chí là ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Viêm tủy răng

Viêm tủy răng là tình trạng răng bị nhiễm trùng đến tủy, gây kích thích tủy răng. Biểu hiện lâm sàng là tình trạng đau nhức răng từng cơn liên tục về đêm, khiến trẻ ôm mặt khóc và không ngủ ngon được.

Nguyên nhân là do răng bị sâu, không chữa trị hiệu quả sẽ khiến cho vi khuẩn dần dần ăn sâu vào tủy răng.

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Viêm tủy răng, căn bệnh rất nguy hiểm ở trẻ (Ảnh minh họa: Internet)

Sâu răng sữa

Sâu răng  là do vi khuẩn ăn mòn men răng, gây ra bệnh sâu răng ở trẻ em. Dần dần lỗ này sẽ ngày càng lớn hơn và sâu hơn. Đừng bỏ qua các lỗ sâu răng, dù rất nhỏ bởi vì răng sữa có vai trò rất quan trọng, chúng giúp giữ chỗ cho các răng vĩnh viễn mọc lên sau này. Đồng thời, vi khuẩn từ răng sữa sâu có thể đi xuống các mầm răng vĩnh viễn bên dưới. Nếu mẹ thấy răng bé có điểm trắng đục hoặc vàng nâu, hãy đưa bé đến gặp nha sĩ. Nếu đây đúng là lỗ sâu, nha sĩ sẽ trám lại cho bé. Còn nếu bé nhà bạn than bị đau răng, hãy nhanh chóng đi kiểm tra ngay vì đây có thể là dấu hiệu răng đã bị sâu tới lớp ngà, cần can thiệp của nha sĩ sâu hơn. Nếu răng trẻ bị sâu nghiêm trọng.

Bé bị đau quay hàm

Gây ra cơn đau ở hàm, mặt, vùng tai hoặc cổ, khó khăn khi ăn nhai, nói, há miệng, có thể có tiếng lục cục khi há ngậm miệng. Nguyên nhân: chấn thương, viêm khớp thái dương hàm, thoái hóa thứ phát khớp thái dương hàm, trạng thái stress, tật nghiến răng, khớp cắn sai... Điều trị theo nguyên nhân, có thể phối hợp: liệu pháp tâm lý, thuốc giãn cơ, giảm đau, phẫu thuật, máng nhai, chỉnh răng và các nguyên nhân do răng, khớp cắn.

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Cũng vì mong con, cháu được khỏe mạnh nên nhiều người đã vô tình làm bé bị tổn thương, cũng như cách chăm sóc cháu của người bà dưới đây.

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