Tips phối đồ: Chân váy jean kết hợp với áo gì ?

Cách phối đồ đẹp 13/03/2020 05:10

Chân váy jean kết hợp với áo gì đẹp, bạn đã biết chưa ? Bỏ túi ngay những tips phối chân váy jean dưới đây sẽ giúp bạn trở thành một cô nàng cực xinh và cá tính.

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Bạn yêu thích những chiếc chân váy jean nhưng không biết chân váy jean kết hợp với áo gì trông thật phong cách nhưng vẫn đẹp dịu dàng. Tham khảo ngay những cách phối đồ với chân váy jean dưới đây sẽ giúp bạn trở thành một Fashionistas thực thụ.

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Chân váy jean kết hợp với áo gì thì đẹp và cá tính ? - Ảnh minh họa: Internet

Một số kiểu chân váy jean phổ biến hiện nay

Để kết hợp được với các kiểu áo trông thật đẹp và phong cách, trước hết bạn cần hiểu về các kiểu dáng phổ biến của chân váy jean hiện nay. Theo đó, chân váy jeans có rất nhiều kiểu dáng đa dạng như sau.

  • Chân váy ngắn chữ A: Kiểu dáng của chân váy này được thiết kế xẻ tà, đơm cúc hay khóa kéo ở giữa giúp tôn dáng cho mọi thân hình. Kiểu dáng váy này hướng đến sự phóng khoáng, thoải mái và không phù hợp với môi trường công sở. 
  • Chân váy jean bút chì: Kiểu chân váy này giúp các nàng khoe trọn vòng eo trông rất duyên dáng và thanh lịch. Ngoài mặc đi chơi bạn có thể diện kiểu váy này khi đi làm, tùy theo cách phối đồ với chân váy jean dáng bút chì.
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Một số kiểu chân váy jean phổ biến - Ảnh minh họa: Internet
  • Chân váy Juyp bó: Kiểu váy này là một dạng biến tấu của chân váy bút chì, nhưng độ dài của nó ngắn hơn và không quá ôm, tạo vẻ đẹp vừa năng động vừa quyến rũ và dễ mặc trong mọi môi trường.
  • Chân váy jean dài (midi): Đây là chân váy có kiểu dáng dài thướt tha, có nét cổ điển và nó chỉ thực sự phù hợp với những cô nàng chân dài.

Chân váy jean kết hợp với áo gì?

Bạn yêu thích các mẫu chân váy jean nhưng băn khoăn không biết phối đồ với chân váy jean sao cho đẹp? hay cách phối đồ với chân váy jean bút chì sao cho đẹp và sang trọng? Hãy cùng tham khảo một số kiểu áo phối hợp với chân váy jean dưới đây để giúp bạn có thể lựa chọn cho mình một set đồ thích hợp.

Áo sơ mi kết hợp chân váy jean

Sự kết hợp đầu tiên phải kể đến của chân váy jean là trang phục áo sơ mi truyền thống. Cách phối chân váy jean với áo sơ mi tạo nên phong cách thời trang trẻ trung, năng động nhưng không kém phần tinh tế.

Ngoài diện đi chơi, set đồ này cũng rất phù hợp với môi trường công sở, giúp bạn thể hiện sự cá tính trong mắt đồng nghiệp cũng như các đối tác.

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Áo sơ mi kết hợp chân váy jean là sự lựa chọn tối ưu nhất cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ phù hợp với môi trường công sở, set đồ này cũng khá phù hợp để nàng tự tin xuống phố, giúp bạn khẳng định cá tính và phong cách riêng.

Chân váy jean kết hợp với áo trễ vai

Ao trễ vai là một trong những câu trả lời cho câu hỏi chân váy jean mặc với áo gì? được nhiều bạn gái yêu thích nhất. Áo trễ vai mang nét điệu đà và nữ tính còn chân váy jean thể hiện sự trẻ trung, năng động.

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Chân váy jean kết hợp với áo trễ vai giúp bạn trẻ và năng động hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp ăn ý này sẽ giúp bạn trông thật nổi bật với vẻ đẹp độc đáo. Ngoài ra, cách phối đồ này sẽ giúp các nàng trông vừa cá tính vừa năng động nhưng vẫn không kém phần quyến rũ bởi điểm nhấn là phần vai gợi cảm.

Chân váy jean kết hợp với áo thun

Một cách phối đồ với chân váy jean được các nàng yêu thích nữa đó là mix cùng áo thun và có thể kết hợp một chiếc áo khoác nhẹ khi thời tiết lạnh. Sự kết này sẽ giúp các nàng không còn vẻ cá tính, bụi bặm nữa mà thay vào đó là vẻ sang trọng và không kém phần thanh lịch.

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Chân váy jean mặc với áo thun giúp bạn trở nên năng động và thanh lịch hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy jean kết hợp với áo hai dây

Chân váy jean phối cùng với áo hai dây chính là sự kết hợp hoàn hảo không thể bỏ qua. Cách mix đồ này vừa tạo hiệu ứng vẻ ngoài tối giản vừa giúp các nàng tôn lên vẻ sexy và quyến rũ. Bạn có thể phối chân váy jean, áo hai dây với boots cùng màu hay mix đồ theo hơi hướng vintage nhưng vẫn thể hiện vẻ đẹp duyên dáng.

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Cách mix đồ giữa chân váy jean kết hợp với áo hai dây giúp bạn quyến rũ và sang trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy jean kết hợp với áo Croptop

Sự kết hợp giữa chân váy jeans midi và áo croptop thực sự thích hợp cho những cô nàng ưa chuộng phong cách sành điệu nhưng vẫn mang hơi hướng vintage. Set đồ này còn giúp các nàng khoe trọn vòng 2 thon gọn và đầy gợi cảm.

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Chân váy jean kết hợp với áo Croptop giúp các nàng khoe trọn vòng 2 thon gọn và đầy gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy jean kết hợp với áo khoác da

Chiếc áo da khi được kết hợp với chân váy jean ôm sẽ khiến bạn trông thật sang trọng và cá tính. Đây chính là sự kết kết hợp tuyệt vời dành cho các nàng vào những ngày đông se lạnh, chắc chắn sẽ giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn khi xuống phố.

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Chân váy jean kết hợp với áo khoác da giúp bạn trở nên cá tính và nổi bật hơn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi phối đồ với chân váy jean

  • Khi phối đồ với chân váy jean, nếu bạn là người hướng đến vẻ đẹp năng động và khỏe khoắn, bạn nên chọn giày thể thao, sneaker hoặc slip-on.
  • Ngược lại, bạn sẽ trông thật nhẹ nhàng, thanh lịch và nữ tính hơn khi kết hợp với giày cao gót, boots. Ngoài ra, những đôi boots hoặc giày cao gót sẽ giúp bạn “ăn gian” chiều cao, rất phù hợp với những cô nàng kiểu dáng thấp bé.

Hy vọng qua bài viết trên, với những gợi ý phối đồ cho câu hỏi chân váy jean kết hợp với áo gì sẽ giúp bạn chọn được những set đồ phù hợp với sở thích và thể hiện được cá tính riêng. Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin!

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