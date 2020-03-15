Cách phối đồ cho người chân to trông thon gọn hơn

Trên thực tế, không phải chị em nào cũng sở hữu một cặp đùi thon gọn và một thân hình cân đối. Điều này khiến việc chọn đồ và mặc đồ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ mách bạn những cách phối đồ cho người chân to , giúp bạn giấu đi đôi chân mũm mĩm và tự tin mặc đồ mà bạn thích.

Bạn có thể phối quần jean cùng với áo sơ mi dáng dài bụng và đùi hoặc áo thun dài tay. Đây là một mẹo vừa giúp che bớt đi cặp đùi to vừa giúp bạn trông cao hơn một chút. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể phối thêm các phụ kiện như giày cao gót hoặc sneaker,... chúng sẽ giúp bạn trở nên năng động, sành điệu và cá tính hơn.

Quần jean có màu tối là một gợi ý đơn giản nhưng lại rất hiệu quả giúp bạn giấu đi khuyết điểm của cặp chân quá cỡ. Nếu bạn sợ rằng một chiếc quần jean bó sát sẽ khiến đôi chân của bạn to hơn thì không hẳn. Màu tối sẽ giúp ăn gian cân nặng và giúp bạn thon gọn hơn so với những chiếc quần có màu sắc rực rỡ hay sáng màu.

Cách phối đồ cho người chân to với quần ống rộng, dáng suông

Quần ống rộng dáng suông là trang phục không thể thiếu trong tủ đồ của các cô nàng chân to. Thậm chí, nó còn được tất cả giới trẻ ưa chuộng bởi sự hiện đại và thoải mái mà nó mang lại. Dạo gần đây, người ta cũng đua nhau lựa chọn “hot trend này”. Vậy các cô nàng chân to dại gì mà bỏ lỡ.

Quần ống rộng dáng suông giúp bạn che cặp chân to - Ảnh minh họa: Internet

Bắp chân to cộng thêm chiều cao khiêm tốn sẽ không còn đáng lo nhờ chiếc quần rộng vừa phải và dáng suông. Với kiểu quần này, bạn có thể mặc nó cùng với bất kỳ kiểu áo nào cũng sẽ vô cùng xinh đẹp và trông sành điệu lên rất nhiều. Một lưu ý nhỏ đối với các cô nàng chân to và hơi lùn đó là nên chọn những chiếc quần dáng suông, rộng và tối màu để hiệu quả mang lại sẽ cao hơn.

Cách phối đồ cho người chân to với chân váy xòe

Váy xòe dáng dài được xem là một vị cứu tinh giúp bạn che giấu đi đôi chân to quá khổ. Bạn có thể diện nó khi đến công sở hoặc dạo phố. Chân váy xòe dáng dài vừa duyên dáng vừa nữ tính chắc chắn sẽ rất hơp với cô nàng hơi bánh bèo một chút xíu. Ngoài ra khi hoạt động nhiều với set đồ này, bạn sẽ luôn cảm thấy thoải mái và an toàn.

Chân váy xòe dáng dài giúp đôi chân của bạn trở nên cân đối hơn - Ảnh minh họa: Internet

Chân váy xòe dáng dài có thể mặc cùng với áo sơ mi hoặc áo phông đa dạng kiểu dáng. Kết hợp thêm đôi giày cao gót sẽ khiến bạn trở nên cân đối và thon thả hơn.

Cách phối đồ cho người chân to với quần sọc dọc

Quần kẻ sọc dọc sẽ giúp đôi chân của bạn trông nhỏ và dài hơn một chút. Do đó, đây là một lựa chọn không nên bỏ qua đối với các chị em có cặp chân to và ngắn. Quần sọc dọc thường là quần kaki, quần tây phù hợp cho cả đi làm và đi chơi. Thường thì bạn nên kết hợp với áo thun dáng rộng cách điệu.

Cách phối đồ cho người chân to với váy suông

Một chiếc váy suông, dài và có màu sắc nhã nhặn chắc chắn rất phù hợp với cô nàng chân to. Chị em có thể mặc những chiếc váy suông và dài đến đầu gối hoặc qua đầu gối. Những phụ kiện nên thêm là giày sneaker hoặc giày converse, chúng sẽ giúp bạn trở nên trẻ trung và năng động hơn.

Chân váy suông với màu sắc nhã nhặn cho người chân to - Ảnh minh họa: Internet

Cách phối đồ cho người chân to lùn với quần baggy thụng

Quần baggy thụng, chất liệu bò cũng là một gợi ý tuyệt vời cho các cô nàng chân to ngắn. Độ rộng của chiếc quần sẽ giúp bạn che đi cặp đùi quá khổ đồng thời cân đối lại phần bắp chân và phần đùi. Tuy nhiên, có một lưu ý ở đây là bạn không nên chọn chiếc quần baggy rộng quá vì đôi chân bạn lúc này lại trở nên ngắn hơn.

Cách phối đồ cho người chân to với phụ kiện

Bên cạnh việc phải mặc quần gì, áo gì và váy gì thì việc chọn phụ kiện cũng cực kỳ quan trọng. Dưới đây là một số lưu ý về phụ kiện dành cho cô nàng chân to.

Nên chọn giày màu kem hoặc màu nude

Những đôi giày sặc sỡ sẽ khiến mọi người tập trung vào đôi chân to của bạn. Do đó, bạn nên chọn những đôi giày màu kem hoặc màu nude, đồng thời kiểu cách cũng đơn giản như giày cao gót, boots thấp cổ để giúp đôi chân của mình thon gọn và có cảm giác dài ra.

Giày màu kem hoặc màu nude sẽ khiến đôi chân to không còn rõ nét - Ảnh minh họa: Internet

Không đeo trang sức ở chân

Vòng chân hay lắc chân cũng sẽ thu hút ánh nhìn của mọi người về phía đôi chân của bạn. Do đó, bạn chỉ nên đeo trang sức ở những vị trí khác như tay, cổ, tai,... trừ chân ra.

Qua bài viết này, hy vọng bạn đã biết cách phối đồ cho người chân to để có thể tự tin hơn khi ra ngoài rồi chứ. Mong rằng bạn sẽ cảm thấy thoải mái và xinh đẹp hơn với những gợi ý này.