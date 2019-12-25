Trẻ giật đồ, đánh bạn và cách xử trí khôn ngoan của cha mẹ thông thái

Bài học làm mẹ 25/12/2019 06:00

Nhiều người cho rằng giật đồ, cắn, đánh bạn là hành vi xấu và thường dùng đòn roi để dạy dỗ trẻ. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp dạy con thông minh.

Giật đồ, cắn hay đánh bạn là những hành vi bình thường của những đứa trẻ mới lớn. Cha mẹ không nên đánh giá đó hành vi xấu ngay. Có người đã từng nói: "Hãy chỉ cho tôi một em bé không giật đồ, không cắn, không đánh bạn, tôi sẽ chỉ cho bạn một con lợn biết bay." Vì vậy cha mẹ cần biết điều này để dạy con thông minh, đúng đắn hơn.

Nguyên nhân của hành vi giật đồ, cắn hay đánh bạn của trẻ

Theo nghiên cứu, nguyên nhân chính của những hành vi tưởng chừng xấu này là:

- Sự thất vọng của trẻ: Trẻ không có những thứ mình muốn, bị ép buộc phải làm gì đó mà bản thân không thích.

- Trẻ cảm thấy bất an hay buồn bã: Những thay đổi trong cuộc sống như nhà có thêm em bé, trẻ chuyển đến nhà mới hay đi học mầm non.

- Bộ não non nớt của trẻ không thể kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ, thiếu sự đồng cảm, không có khả năng hiểu về hậu quả của hành vi…

- Trẻ muốn được người lớn chú ý.

- Trẻ đơn giản chỉ muốn thử trải nghiệm cảm giác thực tế, đặc biệt là hành vi cắn bạn.

- Trẻ bắt chước những hành vi của cha mẹ hay những người xung quanh.

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Đôi khi trẻ cắn chỉ vì bắt chước người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Cách cha mẹ đối phó với hành vi giật đồ, cắn hay đánh bạn của trẻ

Cách đối phó với những hành vi này của trẻ là cha mẹ hãy tìm hiểu nguyên nhân thật sự. Khi đã biết yếu tố khiến con có hành vi này, cha mẹ sẽ biết cách cư xử cho đúng đắn.

Đầu tiên, cha mẹ hãy quan sát và nhận diện những cảm xúc của con. Phụ huynh cần gần gũi, xem trẻ muốn gì, cần gì và không muốn làm những gì. Như vậy, sẽ tránh được việc cha mẹ ép buộc con.

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Mẹ cần gần gũi để hiểu trẻ hơn - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng tiếp theo là cha mẹ cần làm gương tốt cho con. Vì con luôn bắt chước những hành động của những người xung quanh. Khi dạy dỗ con, cha mẹ cần bình tĩnh, tử tế, tôn trọng con mọi lúc mọi nơi và tập trung hoàn toàn vào con.

Hãy giải thích rõ ràng về những hành vi của con làm. Ví dụ như:

- “Con không được đánh bạn vì sẽ làm bạn đau”.

- “Con không được ném đồ chơi bởi vì đồ chơi bố mẹ mua cho con sẽ hỏng, con sẽ không có đồ để chơi nữa”.

- “Dù tức giận cũng không được đánh hay cắn người khác. Nếu con làm vậy, con sẽ không có bạn để chơi nữa”.

Điều cuối cùng, hãy giúp con nhận biết các loại cảm xúc và cách giải quyết.

Hãy nói với con những câu như:

- “Mẹ biết con rất khó chịu, tức giận nhưng hành động con làm là không đúng”.

- “Con cắn tay bạn bị tím và sưng vù, nếu con bị bạn cắn như vậy con có đau không?"

Sau đó, cha mẹ cùng con tìm cách giải quyết.

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Hãy nhẹ nhàng với con thay vì la mắng, chửi bới - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì la mắng, chửi bới, cho rằng con hư hỏng, cha mẹ hãy nhẹ nhàng, kiên nhẫn giúp con tìm những giải pháp khác. Ví dụ như:

- “Nếu không thể giảm được sự bực tức, con có thể ra ngoài đi lại 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng cho đến khi nào hết giận thì thôi”.

- “Thay vì ném, phá hỏng đồ chơi của mình, con có thể làm những việc có ích như đem rác đi vứt giúp mẹ”.

Theo thời gian, những hành vi này của trẻ sẽ không còn lặp lại nữa. Dạy con thông minh là phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa rồi tìm cách giải quyết. Tránh tình trạng mặc định những hành động của trẻ là xấu và phản ứng gay gắt, thậm chí đánh đập trẻ. Có như vậy, trẻ mới phát triển toàn diện nhất. 

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